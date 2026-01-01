Як зменшити біологічний вік на 10 років — п'ять звичок, що допоможуть

Красива жінка у віці. Фото: Freepik

Багато хто цікавиться, як можна пригальмувати процес старіння. Є кілька звичок, що допоможуть почуватися краще та омолодитися щонайменше на 10 років.

Як помолодшати на 10 років

Пити чай матча

Такий напій має багато антиоксидантів. Вони борються з окислювальними процесами в організмі, а також можуть омолодити шкіру та допомогти уникнути різних захворювань. Для максимального ефекту варто щодня випивати по дві чашки такого чаю.

Вживати ре свератр ол

Така речовина може уповільнювати старіння та покращувати пам'ять. Найбільше ре свератролу міститься у ягодах синього та фіолетового кольорів — чорниці, лохині, шовковиці, ожині, винограді тощо.

Контролювати калорії

Важливо стежити за харчуванням, аби тримати вагу у нормі. Це знизить ризик діабету, раку, серцево-судинних та деяких хронічних захворюван ь. Крім того, зменшення кількості вжитих калорій гальмує процес старіння клітин.

Регулярні фізичні навантаження

Зменшити біологічний вік допоможуть вправи на витр ивалість — плавання, біг підтюпцем, їзда на велоси педі тощо. Заняття хоча б тричі на тиждень уповільнять старіння.

Уникати стресів

Найбільше на ста ріння впливає стрес. Він провокує різні хвороби та псує зовнішній вигляд. Саме тому варт о уникати хвилювань та боротися з тривожністю, якщо така проблема існує.

Звичайно, на процес старіння впливає генетика. Однак, як вважає гарвардський професор молекулярної біології Девід Сінклер, це становить лише 10% успіху , а решта залежить від способу життя. Поради можуть допомогти зберегти молодість, однак важливо опиратися на свій стан здоров'я та про консультуватися з лікарем перед тим, як починати пробувати щось нове для свого організму.

