Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Life Пригальмувати старіння можна — як омолодитися на 10 років

Пригальмувати старіння можна — як омолодитися на 10 років

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 06:55
Як зменшити біологічний вік на 10 років — п'ять звичок, що допоможуть
Красива жінка у віці. Фото: Freepik

Багато хто цікавиться, як можна пригальмувати процес старіння. Є кілька звичок, що допоможуть почуватися краще та омолодитися щонайменше на 10 років.

Про це пише RadioClub.

Реклама
Читайте також:

Як помолодшати на 10 років

Пити чай матча

Такий напій має багато антиоксидантів. Вони борються з окислювальними процесами в організмі, а також можуть омолодити шкіру та допомогти  уникнути різних захворювань. Для максимального ефекту варто щодня випивати по дві чашки такого чаю.

Вживати ре свератр ол

Така речовина може уповільнювати старіння та покращувати пам'ять. Найбільше ре свератролу міститься  у ягодах синього та фіолетового кольорів — чорниці, лохині, шовковиці,  ожині, винограді тощо.

Контролювати калорії

Важливо стежити за харчуванням, аби тримати вагу у нормі. Це  знизить ризик діабету, раку, серцево-судинних та деяких хронічних захворюван ь. Крім того, зменшення кількості вжитих калорій гальмує процес старіння клітин.      

 Регулярні фізичні навантаження

Зменшити біологічний вік допоможуть вправи на витр ивалість — плавання, біг підтюпцем, їзда на велоси педі тощо.  Заняття хоча  б тричі на тиждень уповільнять старіння.     

Уникати стресів

Найбільше на ста ріння впливає    стрес. Він провокує різні хвороби та псує зовнішній вигляд. Саме тому варт о уникати хвилювань та боротися з тривожністю, якщо така проблема існує.   

Звичайно, на процес старіння впливає генетика. Однак, як вважає  гарвардський професор молекулярної біології Девід Сінклер, це становить лише 10% успіху , а решта залежить від способу життя. Поради можуть допомогти зберегти молодість, однак важливо опиратися на свій стан здоров'я та про консультуватися з лікарем перед тим, як починати пробувати щось нове для свого організму. 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка вправа омолоджує тіло найкраще. Можна втратити 10 років всього за кілька хвилин.

Також ми розповідали про те, в якому віці найчастіше зраджують жінки. Науковці назвали цифру.

вік звички поради молодість омолодження
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації