Красивая женщина в возрасте. Фото: Freepik

Многие интересуются, как можно приостановить процесс старения. Есть несколько привычек, которые помогут чувствовать себя лучше и омолодиться минимум на 10 лет.

Об этом пишет RadioClub.

Реклама

Читайте также:

Как помолодеть на 10 лет

Пить чай матча

Такой напиток имеет много антиоксидантов. Они борются с окислительными процессами в организме, а также могут омолодить кожу и помочь избежать избежать различных заболеваний. Для максимального эффекта стоит ежедневно выпивать по две чашки такого чая.

Употреблять ресвератрол свератр ол

Такое вещество может замедлять старение и улучшить память. Больше всего ресвератрола есть свератрола содержится в ягодах синего и фиолетового цветов — чернике, голубике, шелковице, винограде.

Контролировать калории

Важно следить за питанием, чтобы держать вес в норме. Это Это снизит риск диабета, рака, сердечно-сосудистых и некоторых хронических заболеваний. . Кроме того, уменьшение количества употребленных калорий притормозит процесс старения..

Регулярные физические нагрузки

Уменьшить биологический возраст помогут упражнения на выносливость — плавание, бег, езда на велосипеде. Занятия хотя бы три раза в неделю замедлят старение..

Избегать стрессов

Больше всего на старение старение влияет стресс. Он провоцирует различные болезни и портит внешний вид. Именно поэтому стоит избегать волнений и бороться с тревожностью, если такая проблема существует..

Конечно, на процесс старения влияет генетика. Однако, как считает считает гарвардский профессор молекулярной биологии Дэвид Синклер, это составляет лишь 10% успеха,, а остальное зависит от образа жизни. Советы могут помочь сохранить молодость, однако важно опираться на свое состояние здоровья и проконсультироваться с врачом перед тем, как начинать пробовать что-то новое для своего организма..

Напомним, ранее мы писали о том, какое упражнение омолаживает тело лучше всего. Можно потерять 10 лет всего за несколько минут.

Также мы рассказывали о том, в каком возрасте чаще всего изменяют женщины. Ученые назвали цифру.