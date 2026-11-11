Картина Джироламо Макк'єтті "Милосердя Святого Миколая". Фото: nationalgallery.org.uk

Щороку 6 грудня українці відзначають День святого Миколая. Особливо на свято чекають діти, адже зранку під подушками вони знаходять солодощі та омріяні подарунки. Але мало хто замислюється, ким насправді був Святий Миколай і чому його пам'ятають уже майже 1700 років. За давніми переказами, уночі він таємно приходив до осель бідняків і залишав їм мішечки із золотом.

Новини.LIVE розповідає, ким насправді був Святий Миколай, що відомо про його реальне життя та як виникла одна з найулюбленіших святкових традицій.

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Хто такий Святий Миколай

В Україні День святого Миколая за новим церковним календарем відзначають 6 грудня, а громади, що дотримуються старого стилю, — 19 грудня.

Віряни вшановують Святого Миколая як покровителя дітей, сиріт, моряків, рибалок, мандрівників, купців, студентів, незаміжніх дівчат, несправедливо засуджених та всіх, хто опинився у скруті.

За церковними переказами, Миколай народився наприкінці III століття в місті Патара, у давній Лікії, на території сучасної Туреччини. Його батьки, Теофан і Нонна, були заможними християнами. Довгі роки вони не могли мати дітей. Тож народження сина стало для них справжнім благословенням.

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З дитинства Миколая виховували у християнській вірі та навчали допомагати нужденним. Велику роль у його житті відіграв дядько, якого також звали Миколай. За переказами, він був єпископом Патари, опікувався духовною освітою племінника, а згодом висвятив його на священника.

В юному віці Миколай втратив батьків. Юнак успадкував чималі статки, проте вирішив витрачати їх не на власні потреби, а на допомогу бідним, сиротам і знедоленим. Згодом він присвятив своє життя служінню Богу. Спочатку він став священником у рідному місті Патара, а пізніше його обрали єпископом міста Мири. Саме тому святого називають Миколаєм Мирлікійським.

Ікона Святого Миколая. Фото: hram.lviv.ua

Навіщо Святий Миколай таємно приносив золото бідним людям

Найвідоміша легенда розповідає про збіднілого чоловіка та його трьох дочок. У ті часи для шлюбу родина нареченої мала забезпечити посаг. Батько не мав грошей, а дівчатам через злидні загрожувало рабство або примус до проституції.

Дізнавшись про це, Миколай вирішив допомогти, але так, щоб ніхто не дізнався про благодійника. Однієї ночі він кинув у вікно будинку мішечок із золотом. Родина змогла забезпечити майбутнє старшої доньки.

Згодом таємничий благодійник повернувся і залишив другий мішечок. Батько вирішив дізнатися, хто допомагає його родині, тому третьої ночі почав чатувати біля вікна.

За однією з версій легенди, Миколай помітив це й кинув золото через димар. Мішечок упав просто в панчоху, яку сушили біля вогню. В інших переказах монети опинилися в черевику.

Попри це, батькові все ж вдалося дізнатися, хто був таємничим благодійником. Почувши шум, батько вибіг із будинку й побачив Миколая. Чоловік кинувся йому в ноги та почав дякувати за порятунок дочок. Але той попросив нікому не розповідати про його добрий вчинок, адже не прагнув ні слави, ні винагороди. Ця історія стала одним із найвідоміших символів безкорисливої допомоги.

Святий Миколай таємно приносить золото. Картина Біччі ді Лоренцо. Фото: metmuseum.org

Як Святий Миколай став Санта-Клаусом

Мало хто знає, але саме Миколай Чудотворець став прототипом Санта-Клауса. У Нідерландах Святого Миколая називали Сінтерклаасом. За місцевою традицією, він приносив дітям подарунки. Згодом цей образ потрапив до Америки, де ім'я Сінтерклаас поступово перетворилося на Санта-Клаус.

У XIX столітті завдяки письменникам і художникам він набув знайомих нам рис: білосніжної бороди, червоного вбрання та саней, запряжених оленями. Так християнський святий, який допомагав бідним, став прообразом різдвяного чарівника, відомого в усьому світі.

Санта-Клаус на гравюрі художника Томаса Наста 1881 року. Фото: Wikimedia Commons

Чому Святий Миколай кладе подарунки під подушку

У різних країнах легенду про добрі діяння Святого Миколая переповідали по-своєму. В одній версії золото потрапило до черевичка, в іншій — у панчоху, яку сушили біля вогнища. І саме з цих легенд виникла традиція залишати біля каміна черевики або розвішувати шкарпетки, щоб у них поклали подарунки.

А в Україні прижився інший спосіб зберегти таємницю: покласти сюрприз під подушку вночі, поки дитина спить.

Як розповів етнограф Олег Смоляк виданню "Урядовий кур'єр", у народних уявленнях голова вважалася особливою частиною тіла, пов'язаною з розумом і духовністю. Тому, кладучи гостинці під подушку, батьки символічно бажали дітям вирости розумними та духовно багатими.

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