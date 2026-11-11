Картина Джироламо Маккетти "Милосердие Святого Николая". Фото: nationalgallery.org.uk

Каждый год 6 декабря украинцы отмечают День святого Николая. Особенно с нетерпением ждут этот праздник дети, ведь утром под подушками они находят сладости и подарки. Но мало кто задумывается, кем на самом деле был Святой Николай и почему его помнят уже почти 1700 лет. По давним преданиям, ночью он тайно приходил в дома бедняков и оставлял им мешочки с золотом.

Новини.LIVE рассказывают, кем на самом деле был Святой Николай, что известно о его реальной жизни и как возникла одна из самых любимых праздничных традиций.

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Кто такой Святой Николай

В Украине День святого Николая по новому церковному календарю отмечают 6 декабря, а общины, придерживающиеся старого стиля, — 19 декабря.

Верующие почитают Святого Николая как покровителя детей, сирот, моряков, рыбаков, путешественников, купцов, студентов, незамужних девушек, несправедливо осужденных и всех, кто оказался в беде.

Согласно церковным преданиям, Николай родился в конце III века в городе Патара, в древней Ликии, на территории современной Турции. Его родители, Теофан и Нонна, были состоятельными христианами. Долгие годы они не могли завести детей. Поэтому рождение сына стало для них настоящим благословением.

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С детства Николая воспитывали в христианской вере и учили помогать нуждающимся. Большую роль в его жизни сыграл дядя, которого также звали Николай. По преданию, он был епископом Патары, заботился о духовном образовании племянника, а впоследствии рукоположил его в священники.

В юном возрасте Николай потерял родителей. Юноша унаследовал немалое состояние, однако решил тратить его не на собственные нужды, а на помощь бедным, сиротам и обездоленным. Впоследствии он посвятил свою жизнь служению Богу. Сначала он стал священником в родном городе Патаре, а позже его избрали епископом города Миры. Именно поэтому святого называют Николаем Мирликийским.

Икона Святого Николая. Фото: hram.lviv.ua

Зачем святой Николай тайно приносил золото бедным людям

Самая известная легенда рассказывает об обедневшем мужчине и его трех дочерях. В те времена для вступления в брак семья невесты должна была обеспечить приданое. У отца не было денег, а девушкам из-за нищеты грозило рабство или принуждение к проституции.

Узнав об этом, Николай решил помочь, но так, чтобы никто не узнал о благодетеле. Однажды ночью он бросил в окно дома мешочек с золотом. Семья смогла обеспечить будущее старшей дочери.

Впоследствии таинственный благодетель вернулся и оставил второй мешочек. Отец решил узнать, кто помогает его семье, поэтому третьей ночью начал дежурить у окна.

По одной из версий легенды, Николай заметил это и бросил золото через дымоход. Мешочек упал прямо в чулок, который сушили у огня. В других преданиях монеты оказались в ботинке.

Несмотря на это, отцу все же удалось узнать, кто был таинственным благодетелем. Услышав шум, отец выбежал из дома и увидел Николая. Мужчина бросился ему в ноги и начал благодарить за спасение дочерей. Но тот попросил никому не рассказывать о его добром поступке, ведь он не стремился ни к славе, ни к вознаграждению. Эта история стала одним из самых известных символов бескорыстной помощи.

Святой Николай тайно приносит золото. Картина Биччи ди Лоренцо. Фото: metmuseum.org

Как святой Николай стал Санта-Клаусом

Мало кто знает, но именно Николай Чудотворец стал прототипом Санта-Клауса. В Нидерландах Святого Николая называли Синтерклаасом. По местной традиции он приносил детям подарки. Впоследствии этот образ попал в Америку, где имя Синтерклаас постепенно превратилось в Санта-Клаус.

В XIX веке благодаря писателям и художникам он обрел знакомые нам черты: белоснежную бороду, красный наряд и сани, запряженные оленями. Так христианский святой, помогавший бедным, стал прообразом рождественского волшебника, известного во всем мире.

Санта-Клаус на гравюре художника Томаса Наста 1881 года. Фото: Wikimedia Commons

Почему Святой Николай кладет подарки под подушку

В разных странах легенду о добрых делах Святого Николая пересказывали по-своему. В одной версии золото попало в ботинок, в другой — в чулок, который сушили у костра. И именно из этих легенд возникла традиция оставлять у камина ботинки или развешивать носки, чтобы в них положили подарки.

А в Украине прижился другой способ сохранить тайну: положить сюрприз под подушку ночью, пока ребенок спит.

Как рассказал этнограф Олег Смоляк изданию "Урядовий кур'єр", в народных представлениях голова считалась особенной частью тела, связанной с умом и духовностью. Поэтому, кладя гостинцы под подушку, родители символически желали детям вырасти умными и духовно богатыми.

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