З Днем Героїв України 2024 — сильні та патріотичні привітання, красиві листівки

Українські військовослужбовці підіймають прапор. Фото: vechirniy.kyiv.ua

У цей четвер, 23 травня, українці відзначають важливе свято мужніх та незламних — День героїв України. Попри те, що це свято не є офіційним, воно набуло особливого сенсу в часи війни, коли тисячі захисників та захисниць ціною власного життя виборюють незалежність та свободу для всієї України. У цю дату ми вшановуємо пам'ять всіх, хто віддав життя за нашу країну, а також вітаємо та дякуємо тим, хто продовжує виборювати мир для кожного з нас.

Новини.LIVE пропонує добірку сильних та патріотичних привітань, красивих листівок до Дня героїв України 2024 року.

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Кого вітати з Днем героїв України

У День героїв згадують і вітають усіх, хто ризикуючи власним життям, боровся за незалежність України.

З цим важливим святом необхідно привітати кожного військового, добровольця, активіста, волонтера та усіх тих, хто допомагає зараз повернути наші території та мир в Україні.

Привітання з Днем героїв України у прозі

З нагоди Дня героїв України хочу висловити найщирішу подяку за твою безкорисну відданість і мужність у боротьбі за свободу та незалежність нашої країни. Твоя жертовна праця, відвага та сила духу — це найбільший дар для всього українського народу. Слава Україні!

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Вклоняюся перед вашою силою, мужністю та патріотизмом. Я впевнена, що завдяки таким Героям і Героїням, як Ви, нас точно чекає Перемога. З Днем героїв України!

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Ти — справжній приклад сили та відваги, твоя нескореність заслуговує на найвищу повагу. Зичу міцного здоров'я, незламного духу та віри у світле майбутнє. З Днем героїв України!

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Від щирого серця вітаю з Днем героїв України! Нехай на вашому шляху завжди буде перемога. Бажаємо вам відчувати підтримку та гордість нашого народу кожен день.

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З Днем героїв України, наші незламні захисники! Нехай ваша відвага завжди буде прикладом для нас усіх. Бажаю вам міцного здоров'я та перемоги у всіх ваших битвах.

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Твоя самовідданість і мужність заслуговує на найвищу похвалу. Зичу невичерпного запасу сили та віри у мирне та світле майбутнє. З Днем героїв України!

***

Слава вам, наші герої! Знайте, що ваша жертва не марна, і ми пишаємося вами. Бажаємо вам бути непереможними. Нехай вас оберігає від усіх небезпек добрий ангел, а ваша дорога буде завжди освітлена світлом перемоги. Зі святом!

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Сьогодні ми шануємо вас, наші герої! Ви — приклад справжньої відданості та величі. Нехай кожен день буде сповнений нових звершень та надій на краще майбутнє. З Днем героїв України!

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Ваша сміливість і жертовність — це найбільше багатство нашої країни. Нехай кожен ваш крок буде наповнений впевненістю та перемогою. З Днем героїв України!

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Зі святом тебе, мій герою! Нехай якнайскоріше на нашій землі запанує мир. Бажаю міцного здоров’я, божого благословення, захисту та переможних подій. Вірю, що скоро ми зберемося за великим родинним столом, щоб разом відсвяткувати перемогу.

День героїв України 2024 — красиві привітання у віршах українською мовою

Сьогодні Україна святкує славне свято,

Це свято — мужніх та патріотичних сестер та братів!

Це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину

Батьківщину захищати та рідну Україну!

Хай мир панує завжди та спокій навкруги,

Будь-що тобі хай буде, мій брате, до снаги,

Хай множаться здобутки, життя хай процвітає,

Покровом Божа Матір тебе хай огортає!

***

За нашу рідну Україну,

Що зберегли за всі віки —

Низький уклін і тричі "СЛАВА!"

Українські захисники!

З Днем героїв України!

***

Спасибі тобі, друже, що зберіг

Любов у серці до свого краю

Попри всі чвари... Та я точно знаю,

Що ти по-іншому б не зміг!

Для перемоги все зробить зумій

У цей важкий для України час!

Ти вистоїш за себе і за нас,

Спасибі тобі, друже, що живий!

***

Героям країни,

Воїнам світла —

Захисникам України,

Що мужньо боронять нас

Від супостата,

Ні танком, ні градом

Вас не залякати.

Всім тим що життя

Не шкодують віддати —

Низький вам уклін,

І велика подяка!

***

Повертайся, будь ласка, живим.

Я прошу не багато, й не мало.

Кожен вечір молюсь всім святим

Щоб нещастя тебе не спіткало.

Щоби Янгол закрив от біди,

Над тобою розправивши крила,

І щоб куля лихої орди

Не побачила, не зачепила.

Ясним ранком, та днем дощовим,

Я шепочу у синєє небо:

Повертайся, будь ласка, живим,

Батьківщина чекає на тебе.

З Днем героїв України 2024 — сильні та патріотичні листівки

Привітання з Днем героїв 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем героїв 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем героїв 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем героїв 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем героїв 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем героїв 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем героїв 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем героїв 2024. Фото: km-oblrada.gov.ua

Привітання з Днем героїв 2024. Фото: ТСН.ua

Привітання з Днем героїв України. Фото: ТСН.ua

Відеопривітання з Днем героїв України

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