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Поздравления с Днем героев Украины 2024 — сильные и патриотические открытки

23 мая 2024 05:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
С Днем Героев Украины 2024 — сильные и патриотические поздравления, красивые открытки
Украинские военнослужащие поднимают флаг. Фото: vechirniy.kyiv.ua
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В этот четверг, 23 мая, украинцы отмечают важный праздник мужественных и несгибаемых — День героев Украины. Несмотря на то, что этот праздник не является официальным, он приобрел особый смысл во время войны, когда тысячи защитников и защитниц ценой собственной жизни борются за независимость и свободу для всей Украины. В эту дату мы чествуем память всех, кто отдал жизнь за нашу страну, а также поздравляем и благодарим тех, кто продолжает бороться за мир для каждого из нас.

Новини.LIVE предлагает подборку сильных и патриотических поздравлений, красивых открыток ко Дню героев Украины 2024 года.

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Кого поздравить с Днем героев Украины

В День героев вспоминают и поздравляют всех, кто рискуя собственной жизнью, боролся за независимость Украины.
С этим важным праздником необходимо поздравить каждого военного, добровольца, активиста, волонтера и всех, кто помогает сейчас вернуть наши территории и мир в Украине.

Поздравление с Днем героев Украины в прозе

По случаю Дня героев Украины хочу выразить искреннюю благодарность за твою преданность и мужество в борьбе за свободу и независимость нашей страны. Твой жертвенный труд, отвага и сила духа — это самый большой дар для всего украинского народа. Слава Украине!

***

Поклоняюсь вашей силе, мужеству и патриотизму. Я уверена, что благодаря таким Героям и Героиням, как Вы нас точно ждет Победа. С Днем героев Украины!

***

Ты — настоящий пример силы и отваги, твоя непокорность заслуживает высокого уважения. Желаю крепкого здоровья, несгибаемого духа и веры в светлое будущее. С Днем героев Украины!

***

От всего сердца поздравляю с Днем героев Украины! Пусть на вашем пути всегда будет победа. Желаю вам чувствовать поддержку и гордость нашего народа каждый день.

***

С Днем героев Украины, наши несокрушимые защитники! Пусть ваша отвага всегда будет примером для всех нас. Желаем вам крепкого здоровья и победы во всех ваших битвах.

***

Твоя самоотверженность и мужество заслуживает высшей похвалы. Желаю неисчерпаемого запаса силы и веры в мирное и светлое будущее. С Днем героев Украины!

***

Слава вам, наши герои! Знайте, что ваша жертва не напрасна, и мы гордимся вами. Желаем вам быть непобедимыми. Пусть вас оберегает от всех опасностей добрый ангел, а ваш путь будет всегда освещен светом победы. С праздником!

***

Сегодня мы чтим вас, наши герои! Вы пример настоящей преданности и величия. Пусть каждый день будет полон новых свершений и надежд на лучшее будущее. С Днем героев Украины!

***

Ваша смелость и жертвенность — это самое большое богатство нашей страны. Пусть каждый ваш шаг будет наполнен уверенностью и победой. С Днем героев Украины!

***

С праздником тебя, мой герой! Пусть как можно скорее на нашей земле воцарится мир. Желаю крепкого здоровья, божьего благословения, защиты и победных событий. Верю, что скоро мы соберемся за большим семейным столом, чтобы вместе отпраздновать победу.

День героев Украины 2024 — красивые поздравления в стихах на украинском языке

Сьогодні Україна святкує славне свято,
Це свято — мужніх та патріотичних сестер та братів!
Це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину
Батьківщину захищати та рідну Україну!
Хай мир панує завжди та спокій навкруги,
Будь-що тобі хай буде, мій брате, до снаги,
Хай множаться здобутки, життя хай процвітає,
Покровом Божа Матір тебе хай огортає!

***

За нашу рідну Україну,
Що зберегли за всі віки —
Низький уклін і тричі "СЛАВА!"
Українські захисники!
З Днем героїв України!

***

Спасибі тобі, друже, що зберіг
Любов у серці до свого краю
Попри всі чвари... Та я точно знаю,
Що ти по-іншому б не зміг!
Для перемоги все зробить зумій
У цей важкий для України час!
Ти вистоїш за себе і за нас,
Спасибі тобі, друже, що живий!

***

Героям країни,
Воїнам світла —
Захисникам України,
Що мужньо боронять нас
Від супостата,
Ні танком, ні градом
Вас не залякати.
Всім тим що життя
Не шкодують віддати —
Низький вам уклін,
І велика подяка!

***

Повертайся, будь ласка, живим.
Я прошу не багато, й не мало.
Кожен вечір молюсь всім святим
Щоб нещастя тебе не спіткало.
Щоби Янгол закрив от біди,
Над тобою розправивши крила,
І щоб куля лихої орди
Не побачила, не зачепила.
Ясним ранком, та днем дощовим,
Я шепочу у синєє небо:
Повертайся, будь ласка, живим,
Батьківщина чекає на тебе.

С Днем героев Украины 2024 — сильные и патриотические открытки

Как поздравить с Днем героев Украины
Поздравление с Днем героев 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С Днем Героев Украины 2024 – сильные и патриотические открытки.
Поздравление с Днем героев 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С Днем Героев Украины 2024 — открытки.
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Поздравление с Днем Героев 2024
Поздравление с Днем героев Украины. Фото: ТСН.ua

Видеопоздравления с Днем героев Украины

 

Ранее мы писали, когда отметим Ивана Купала в 2024 году.

Напомним, мы рассказывали, когда украинцы будут отмечать Вознесение Господне в 2024 году.

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