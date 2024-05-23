С Днем Героев Украины 2024 — сильные и патриотические поздравления, красивые открытки

Украинские военнослужащие поднимают флаг. Фото: vechirniy.kyiv.ua

В этот четверг, 23 мая, украинцы отмечают важный праздник мужественных и несгибаемых — День героев Украины. Несмотря на то, что этот праздник не является официальным, он приобрел особый смысл во время войны, когда тысячи защитников и защитниц ценой собственной жизни борются за независимость и свободу для всей Украины. В эту дату мы чествуем память всех, кто отдал жизнь за нашу страну, а также поздравляем и благодарим тех, кто продолжает бороться за мир для каждого из нас.

Новини.LIVE предлагает подборку сильных и патриотических поздравлений, красивых открыток ко Дню героев Украины 2024 года.

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Кого поздравить с Днем героев Украины

В День героев вспоминают и поздравляют всех, кто рискуя собственной жизнью, боролся за независимость Украины.

С этим важным праздником необходимо поздравить каждого военного, добровольца, активиста, волонтера и всех, кто помогает сейчас вернуть наши территории и мир в Украине.

Поздравление с Днем героев Украины в прозе

По случаю Дня героев Украины хочу выразить искреннюю благодарность за твою преданность и мужество в борьбе за свободу и независимость нашей страны. Твой жертвенный труд, отвага и сила духа — это самый большой дар для всего украинского народа. Слава Украине!

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Поклоняюсь вашей силе, мужеству и патриотизму. Я уверена, что благодаря таким Героям и Героиням, как Вы нас точно ждет Победа. С Днем героев Украины!

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Ты — настоящий пример силы и отваги, твоя непокорность заслуживает высокого уважения. Желаю крепкого здоровья, несгибаемого духа и веры в светлое будущее. С Днем героев Украины!

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От всего сердца поздравляю с Днем героев Украины! Пусть на вашем пути всегда будет победа. Желаю вам чувствовать поддержку и гордость нашего народа каждый день.

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С Днем героев Украины, наши несокрушимые защитники! Пусть ваша отвага всегда будет примером для всех нас. Желаем вам крепкого здоровья и победы во всех ваших битвах.

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Твоя самоотверженность и мужество заслуживает высшей похвалы. Желаю неисчерпаемого запаса силы и веры в мирное и светлое будущее. С Днем героев Украины!

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Слава вам, наши герои! Знайте, что ваша жертва не напрасна, и мы гордимся вами. Желаем вам быть непобедимыми. Пусть вас оберегает от всех опасностей добрый ангел, а ваш путь будет всегда освещен светом победы. С праздником!

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Сегодня мы чтим вас, наши герои! Вы пример настоящей преданности и величия. Пусть каждый день будет полон новых свершений и надежд на лучшее будущее. С Днем героев Украины!

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Ваша смелость и жертвенность — это самое большое богатство нашей страны. Пусть каждый ваш шаг будет наполнен уверенностью и победой. С Днем героев Украины!

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С праздником тебя, мой герой! Пусть как можно скорее на нашей земле воцарится мир. Желаю крепкого здоровья, божьего благословения, защиты и победных событий. Верю, что скоро мы соберемся за большим семейным столом, чтобы вместе отпраздновать победу.

День героев Украины 2024 — красивые поздравления в стихах на украинском языке

Сьогодні Україна святкує славне свято,

Це свято — мужніх та патріотичних сестер та братів!

Це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину

Батьківщину захищати та рідну Україну!

Хай мир панує завжди та спокій навкруги,

Будь-що тобі хай буде, мій брате, до снаги,

Хай множаться здобутки, життя хай процвітає,

Покровом Божа Матір тебе хай огортає!

***

За нашу рідну Україну,

Що зберегли за всі віки —

Низький уклін і тричі "СЛАВА!"

Українські захисники!

З Днем героїв України!

***

Спасибі тобі, друже, що зберіг

Любов у серці до свого краю

Попри всі чвари... Та я точно знаю,

Що ти по-іншому б не зміг!

Для перемоги все зробить зумій

У цей важкий для України час!

Ти вистоїш за себе і за нас,

Спасибі тобі, друже, що живий!

***

Героям країни,

Воїнам світла —

Захисникам України,

Що мужньо боронять нас

Від супостата,

Ні танком, ні градом

Вас не залякати.

Всім тим що життя

Не шкодують віддати —

Низький вам уклін,

І велика подяка!

***

Повертайся, будь ласка, живим.

Я прошу не багато, й не мало.

Кожен вечір молюсь всім святим

Щоб нещастя тебе не спіткало.

Щоби Янгол закрив от біди,

Над тобою розправивши крила,

І щоб куля лихої орди

Не побачила, не зачепила.

Ясним ранком, та днем дощовим,

Я шепочу у синєє небо:

Повертайся, будь ласка, живим,

Батьківщина чекає на тебе.

С Днем героев Украины 2024 — сильные и патриотические открытки

Поздравление с Днем героев 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем героев 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем героев 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем героев 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем героев 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем героев 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем героев 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем героев 2024 года. Фото: km-oblrada.gov.ua

Поздравление с Днем героев 2024 года. Фото: ТСН.ua

Поздравление с Днем героев Украины. Фото: ТСН.ua

Видеопоздравления с Днем героев Украины

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