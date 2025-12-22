Милий собака. Фото ілюстративне: Freepik

Мережу розсмішило відео з песиком, який вирішив показати, хто в домі головний. Однак вчинок господаря миттєво позбавив тваринку сміливості.

Відео опублікували на сторінці NeonX Studio.

Смішне відео з песиком підкорило мережу

Відео, в якому той-тер'єр гримає на в рази більшого за нього пітбуля, розсмішило користувачів мережі. Собака вирішив чи то захистити свій дім від непроханого гостя, чи то просто нагадати, хто тут усім керує.

Однак сміливим тер'єр був, поки пітбуль знаходився за дверима. Коли ж господар прибрав бар'єр між тваринами, собака миттєво замовк. Схоже, такого повороту не очікував і пітбуль. Від здивування він аж завмер.

"Коли двері відчиняються… і правда виходить назовні", — підписав відео користувач TikTok.

Відео зі смішною реакцією песиків зібрало вже понад 83 мільйони переглядів. У коментарях користувачі мережі жартують з тваринок:

"Тобто ти просто пожертвував мною";

"Чому, в біса, ти це зробив?";

"Вболівальники "Манчестер Юнайтед" перед будь-яким матчем";

"Навіть великий пес був здивований зрадою"

"Це я, коли сварилася з чоловіком телефоном, а потім зустрілася наживо".

Відео продовжує набирати популярність, а коментатори не втомлюються жартувати через реакцію собак. Дехто пригадав схожі смішні історії зі своїми домашніми улюбленцями та навіть поділився фото своїх собак з користувачами TikTok.

