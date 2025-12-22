Смешное видео с собакой завирусилось в TikTok — такого он не ожидал

Внезапно забыл о смелости — сеть рассмешило видео с собачкой
Сеть рассмешило видео с песиком, который решил показать, кто в доме главный. Однако поступок хозяина мгновенно лишил животное смелости.
Видео опубликовали на странице NeonX Studio.
Смешное видео с собачкой покорило сеть
Видео, в котором той-терьер огрызается на в разы большего за него питбуля, рассмешило пользователей сети. Собака решил то ли защитить свой дом от незваного гостя, то ли просто напомнить, кто здесь всем управляет.
@neonxstudio
Когда дверь открывается... и правда выходит 😅🐶 FunnyDogs DogDrama TinyButLoud PitbullVsMiniPinscher CaughtIn4K DogComedy ViralClip PetMoments CinematicPets DogTok #neonxai♬ оригинальный звук - NeonX Studio - NeonX Studio
Однако смелым терьер был, пока питбуль находился за дверью. Когда же хозяин убрал барьер между животными, собака мгновенно замолчала. Похоже, такого поворота не ожидал и питбуль. От удивления он даже замер.
"Когда дверь открывается... и правда выходит наружу", — подписал видео пользователь TikTok.
Видео со смешной реакцией собачек собрало уже более 83 миллионов просмотров. В комментариях пользователи сети подшучивают над животными:
- "То есть ты просто пожертвовал мной";
- "Почему, черт возьми, ты это сделал?";
- "Болельщики "Манчестер Юнайтед" перед любым матчем";
- "Даже большой пес был удивлён изменой"
- "Это я, когда ссорилась с мужем по телефону, а потом встретилась вживую".
Видео продолжает набирать популярность, а комментаторы не устают шутить из-за реакции собак. Некоторые вспомнили похожие смешные истории со своими домашними любимцами и даже поделились фото своих собак с пользователями TikTok.
Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы создали ряд мемов о Дональде Трампе. Всех рассмешило заявление президента США о Крыме, омытом океаном.
Также мы рассказывали о том, что бенгальские кошки имеют особый статус в Китае. Они находятся под защитой властей.
Читайте Новини.LIVE!