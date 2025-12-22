Смешное видео с собакой завирусилось в TikTok — такого он не ожидал

Милая собака. Фото иллюстративное: Freepik

Сеть рассмешило видео с песиком, который решил показать, кто в доме главный. Однако поступок хозяина мгновенно лишил животное смелости.

Видео опубликовали на странице NeonX Studio.

Смешное видео с собачкой покорило сеть

Видео, в котором той-терьер огрызается на в разы большего за него питбуля, рассмешило пользователей сети. Собака решил то ли защитить свой дом от незваного гостя, то ли просто напомнить, кто здесь всем управляет.

Однако смелым терьер был, пока питбуль находился за дверью. Когда же хозяин убрал барьер между животными, собака мгновенно замолчала. Похоже, такого поворота не ожидал и питбуль. От удивления он даже замер.

"Когда дверь открывается... и правда выходит наружу", — подписал видео пользователь TikTok.

Видео со смешной реакцией собачек собрало уже более 83 миллионов просмотров. В комментариях пользователи сети подшучивают над животными:

"То есть ты просто пожертвовал мной";

"Почему, черт возьми, ты это сделал?";

"Болельщики "Манчестер Юнайтед" перед любым матчем";

"Даже большой пес был удивлён изменой"

"Это я, когда ссорилась с мужем по телефону, а потом встретилась вживую".

Видео продолжает набирать популярность, а комментаторы не устают шутить из-за реакции собак. Некоторые вспомнили похожие смешные истории со своими домашними любимцами и даже поделились фото своих собак с пользователями TikTok.

