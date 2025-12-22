Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Life Внезапно забыл о смелости — сеть рассмешило видео с собачкой

Внезапно забыл о смелости — сеть рассмешило видео с собачкой

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 12:55
Смешное видео с собакой завирусилось в TikTok — такого он не ожидал
Милая собака. Фото иллюстративное: Freepik

Сеть рассмешило видео с песиком, который решил показать, кто в доме главный. Однако поступок хозяина мгновенно лишил животное смелости.

Видео опубликовали на странице NeonX Studio.

Реклама
Читайте также:

Смешное видео с собачкой покорило сеть

Видео, в котором той-терьер огрызается на в разы большего за него питбуля, рассмешило пользователей сети. Собака решил то ли защитить свой дом от незваного гостя, то ли просто напомнить, кто здесь всем управляет.

Реклама
@neonxstudio

Когда дверь открывается... и правда выходит 😅🐶 FunnyDogs DogDrama TinyButLoud PitbullVsMiniPinscher CaughtIn4K DogComedy ViralClip PetMoments CinematicPets DogTok #neonxai

♬ оригинальный звук - NeonX Studio - NeonX Studio

Однако смелым терьер был, пока питбуль находился за дверью. Когда же хозяин убрал барьер между животными, собака мгновенно замолчала. Похоже, такого поворота не ожидал и питбуль. От удивления он даже замер.

Реклама

"Когда дверь открывается... и правда выходит наружу", — подписал видео пользователь TikTok.

Видео со смешной реакцией собачек собрало уже более 83 миллионов просмотров. В комментариях пользователи сети подшучивают над животными:

Реклама
  • "То есть ты просто пожертвовал мной";
  • "Почему, черт возьми, ты это сделал?";
  • "Болельщики "Манчестер Юнайтед" перед любым матчем";
  • "Даже большой пес был удивлён изменой"
  • "Это я, когда ссорилась с мужем по телефону, а потом встретилась вживую".

Видео продолжает набирать популярность, а комментаторы не устают шутить из-за реакции собак. Некоторые вспомнили похожие смешные истории со своими домашними любимцами и даже поделились фото своих собак с пользователями TikTok.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы создали ряд мемов о Дональде Трампе. Всех рассмешило заявление президента США о Крыме, омытом океаном.

Реклама

Также мы рассказывали о том, что бенгальские кошки имеют особый статус в Китае. Они находятся под защитой властей.

соцсети TikTok видео развлечения собака
Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации