Женщина накрывает праздничный стол к Рождеству. Фото: Суспільне Запоріжжя

Сегодня трудно представить Рождество без пушистой елки. Но еще 200 лет назад украинские дома к зимним праздникам украшали совсем по-другому. Вместо хвойного дерева в доме появлялся особый символ.

Новини.LIVE рассказывают, как украинцы украшали дома на Рождество два века назад и какие праздничные обычаи сохранились до наших дней.

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Что украинцы ставили вместо рождественской елки

Главным украшением украинского дома в начале XIX века был дидух. Это большой сноп из колосков ржи или пшеницы. Для наших предков это было не просто украшение. Он был символом благополучия и плодородия.

Само название "дидух" происходит от слова "дед", то есть предок. Люди верили, что души умерших родственников могут находиться в обрядовом снопе.

Готовить дидух начинали еще летом, во время жатвы. Лучшие колоски бережно откладывали, чтобы сохранить до зимних праздников.

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В Сочельник хозяин торжественно вносил дидух в дом и ставил на углу — самом почетном месте возле икон. Рядом ставили кутю и узвар. Наши предки верили, что вместе с дидухом в дом символически возвращаются души умерших родственников, чтобы отпраздновать Рождество со своей семьей.

Рождественский сноп-оберег дидух. Фото: Pinterest

Как украшали украинские дома к Рождеству

Праздничный уют создавали из самых простых природных материалов. Особое место отводили соломе и сену.

В Сочельник ими устилали пол, а сено клали на стол под скатерть. Впоследствии этот обычай стали связывать с яслями, в которых родился Иисус Христос.

Еще одним интересным украшением стал соломенный паук. Это легкая геометрическая конструкция, которую подвешивали под потолком. От малейшего движения воздуха она начинала медленно вращаться, отбрасывая причудливые тени на стены. Такие украшения считались символами гармонии и семейного благополучия. В то же время исследователи не пришли к единому мнению о том, когда именно этот обычай распространился в Украине.

Соломенный паук на Рождество. Фото: Pinterest

Важным атрибутом Рождества была и рождественская звезда. Ее изготавливали из дерева, украшали цветной бумагой и лентами. Такую звезду носили колядники, возвещая хозяевам о рождении Христа.

Рождественская звезда. Фото: pixabay.com

Существовала и необычная традиция с живыми веточками. В начале декабря срезали ветку вишни или яблони и ставили в воду в теплом помещении. Если она расцветала к празднику, это считалось хорошей приметой на будущий год.

Когда в Украине появились рождественские елки

Согласно исследованию историка Александра Курочкина, мода на украшенные хвойные деревья пришла в Украину из европейских стран.

В Киеве рождественские елки начали распространяться в конце 1840-х годов. Сначала они появлялись преимущественно в зажиточных городских семьях. А вот в селах дидух оставался главным праздничным символом значительно дольше. Массово елки пришли в сельские дома лишь в XX веке.

Сегодня украинцы все чаще возвращаются к древним обычаям. Дидухи снова украшают дома, а соломенные изделия становятся частью рождественского декора. И самое приятное, что эти традиции можно сочетать с современными праздничными украшениями, сохранив частичку украинской истории в собственном доме.

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