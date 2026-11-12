Жінка готує святковий стіл до Різдва. Фото: Суспільне Запоріжжя

Сьогодні важко уявити Різдво без пухнастої ялинки. Але ще 200 років тому українські оселі до зимових свят прикрашали зовсім інакше. Замість хвойного дерева у хаті з'являвся особливий символ.

Новини.LIVE розповідає, як українці прикрашали домівки на Різдво два століття тому та які святкові звичаї дійшли до наших днів.

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Що українці ставили замість різдвяної ялинки

Головною окрасою української хати на початку XIX століття був дідух. Це великий сніп із колосків жита або пшениці. Для наших предків це була не просто прикраса. Він був символом добробуту та родючості.

Сама назва "дідух" походить від слова "дід", тобто предок. Люди вірили, що душі померлих родичів можуть перебувати в обрядовому снопі.

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Готувати дідух починали ще влітку, під час жнив. Найкращі колоски дбайливо відкладали, щоб зберегти до зимових свят.

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На Святвечір господар урочисто вносив дідух до оселі та ставив на покуті — найпочеснішому місці біля ікон. Поруч розміщували кутю та узвар. Наші предки вірили, що разом із дідухом до хати символічно повертаються душі померлих родичів, аби відсвяткувати Різдво зі своєю родиною.

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Різдвяний сніп-оберіг дідух. Фото: Pinterest

Як прикрашали українські хати до Різдва

Святковий затишок створювали з найпростіших природних матеріалів. Особливе місце відводили соломі та сіну.

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На Святвечір ними встеляли долівку, а сіно клали на стіл під скатертину. Згодом цей звичай почали пов'язувати з яслами, у яких народився Ісус Христос.

Ще однією цікавою прикрасою став солом'яний павук. Це легка геометрична конструкція, яку підвішували під стелею. Від найменшого руху повітря вона починала повільно обертатися, відкидаючи химерні тіні на стіни. Такі прикраси вважали символами гармонії та родинного добробуту. Водночас дослідники не мають єдиної думки, коли саме цей звичай поширився в Україні.

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Солом'яний павук на Різдво. Фото: Pinterest

Важливим атрибутом Різдва була й різдвяна звізда. Її виготовляли з дерева, прикрашали кольоровим папером і стрічками. Таку зірку носили колядники, сповіщаючи господарям про народження Христа.

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Різдвяна звізда. Фото: pixabay.com

Була й незвичайна традиція з живими гілочками. На початку грудня зрізали гілку вишні або яблуні та ставили у воду в теплому приміщенні. Якщо вона розквітала до свята, це вважали доброю прикметою на майбутній рік.

Коли в Україні з'явилися різдвяні ялинки

За дослідженням історика Олександра Курочкіна, мода на прикрашені хвойні дерева прийшла в Україну з європейських країн.

У Києві різдвяні ялинки почали поширюватися наприкінці 1840-х років. Спочатку вони з'являлися переважно в заможних міських родинах. А ось у селах дідух залишався головним святковим символом значно довше. Масово ялинки прийшли до сільських осель лише у XX столітті.

Сьогодні українці дедалі частіше повертаються до давніх звичаїв. Дідухи знову прикрашають оселі, а солом'яні вироби стають частиною різдвяного декору. І найприємніше, що ці традиції можна поєднати із сучасними святковими прикрасами, зберігши частинку української історії у власному домі.

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