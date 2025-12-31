Что стоит сделать в первые секунды Нового года — тогда мечты станут реальностью

Девушка с бокалом шампанского на фоне новогодней елки. Фото: Freepik

Загадывать желания на Новый год — это не просто традиция. Такой поступок действительно может изменить жизнь. Если сделать это правильно, то мечты станут реальностью.

Как и когда загадывать желание на Новый год

Загадывать желания в новогоднюю ночь стоит именно в полночь. Когда начинают бить куранты, напишите свою мечту на бумаге. Подожгите ее и высыпьте пепел в бокал с шампанским. Затем все нужно выпить. Также начать писать желание можно за минуту до того, как начнут бить куранты.

Важно загадать желание правильно. Прежде всего, формулировка должна быть максимально конкретной. Например, написать не просто "Я хочу много денег", а уточнить свою цель: "В новом году я зарабатываю 50 тысяч гривен в месяц".

Кроме того, важно избегать частицы "не" в своих желаниях. Например, вместо фразы "Я не хочу болеть" напишите "Я полностью здорова". Также стоит формулировать запрос в настоящем времени, если это возможно. Представляйте, что желание уже сбылось, например, напишите на бумаге "Я приобрела квартиру в 2026 году".

В свои слова вкладывайте максимум эмоций. Чувствуйте радость и надежду, когда пишете желание. Подумайте о малейших деталях и продумайте все, что для вас важно.

Новогодняя ночь — это сильный по энергетике период, когда загаданные желания действительно способны осуществиться. Самое главное, о чем стоит помнить, — пишите свои цели как можно четче. Избегайте расплывчатых формулировок и Вселенная обязательно услышит вас.

