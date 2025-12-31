Відео
Україна
Що потрібно зробити опівночі, щоб бажання на Новий рік збулося

Дата публікації: 31 грудня 2025 17:37
Що варто зробити в перші секунди Нового року — тоді мрії стануть реальністю
Дівчина з келихом шампанського на фоні новорічної ялинки. Фото: Freepik

Загадувати бажання на Новий рік — це не просто традиція. Такий вчинок справді може змінити життя. Якщо зробити це правильно, то мрії стануть реальністю.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Як та коли загадувати бажання на Новий рік

Загадувати бажання у новорічну ніч варто саме опівночі. Коли починають бити куранти, напишіть свою мрію на папері. Підпаліть його та висипте попіл у келих із шампанським. Потім усе потрібно випити. Також почати писати бажання можна за хвилину до того, як почнуть бити куранти.

Важливо загадати бажання правильно. Перш за все, формулювання має бути максимально конкретним. Наприклад, написати не просто "Я хочу багато грошей", а уточнити свою ціль: "У новому році я заробляю 50 тисяч гривень на місяць".

Крім того, важливо уникати частки "не" у своїх бажаннях. Наприклад, замість фрази "Я не хочу хворіти" напишіть "Я повністю здорова". Також варто формулювати запит у теперішньому часі, якщо це можливо. Уявляйте, що бажання вже збулося, наприклад, напишіть на папері "Я придбала квартиру у 2026 році".

У свої слова вкладайте максимум емоцій. Відчувайте радість та надію, коли пишете бажання. Подумайте про найменші деталі та продумайте все, що для вас важливо.

Новорічна ніч — це сильний за енергетикою період, коли загадані бажання справді здатні здійснитися. Найголовніше, про що варто пам'ятати, — пишіть свої цілі якомога чіткішими. Уникайте розпливчастих формулювань і Всесвіт обов'язково почує вас.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що не варто дарувати чоловікові на Новий рік. Це принесе нещастя.

Також ми розповідали про те, яких речей потрібно позбутися перед Новим роком. Це допоможе звільнити місце для чогось нового.

Новий рік поради мрії бажання Новий рік 2026
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
