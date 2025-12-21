Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Life Кажется простой — задачка, которую мало кто решает правильно

Кажется простой — задачка, которую мало кто решает правильно

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 15:49
Простая задачка, которую мало кто решает правильно — получится ли у вас
Девушка пытается решить задачу. Фото: Freepik

Простая математическая задача вызвала настоящий ажиотаж среди пользователей сети. На первый взгляд, она казалась простой и очевидной, однако многие ошиблись и не смогли определить правильный ответ.

Головоломку опубликовал в соцсети X пользователь BholanathDutta.

Реклама
Читайте также:

Математическая задача-головоломка

Сообщение с простой математической задачкой сразу же вызвало оживленные споры относительно правильного ответа. Комментаторы поделились своими вариантами, однако лишь некоторые из них оказались правдивыми. Речь идет о таком уравнении:

Математична задача, в якій багато хто робить помилку
Математическая задача. Фото: X/BholanathDutta

Эта математическая задача кажется очень простой, однако на самом деле она требует быть особенно внимательным. Если не вспомнить важное правило по математике и пропустить нужный порядок, то правильного варианта не стоит ожидать. Именно из-за невнимательности ответы пользователей в комментариях колебались от 35 до 195.

Какой правильный ответ

Правильный ответ таков: 10+5×3+10=35. Объяснение достаточно простое: в примере используются две операции — умножение и сложение. Важно выполнять подсчет в правильном порядке:

  • 5×3=15;
  • 10+15=25;
  • 25+10=35.

Те пользователи сети, которые в итоге получили ответ 195, допустили типичную ошибку. Сначала они складывали числа, а уже потом умножали. Однако поскольку в этом примере нет ни скобок, ни степеней, первым шагом является именно умножение.

Напомним, ранее мы писали о том, какие украинские слова трудно произносить иностранцам. Большинство делает ошибку.

Также мы рассказывали о том, какое поведение было актуальным в прошлом. Сейчас же о нем лучше забыть, чтобы не казаться невеждой.

математика советы интересные факты задача цифры
Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации