Простая задачка, которую мало кто решает правильно — получится ли у вас

Простая математическая задача вызвала настоящий ажиотаж среди пользователей сети. На первый взгляд, она казалась простой и очевидной, однако многие ошиблись и не смогли определить правильный ответ.

Головоломку опубликовал в соцсети X пользователь BholanathDutta.

Математическая задача-головоломка

Сообщение с простой математической задачкой сразу же вызвало оживленные споры относительно правильного ответа. Комментаторы поделились своими вариантами, однако лишь некоторые из них оказались правдивыми. Речь идет о таком уравнении:

Математическая задача. Фото: X/BholanathDutta

Эта математическая задача кажется очень простой, однако на самом деле она требует быть особенно внимательным. Если не вспомнить важное правило по математике и пропустить нужный порядок, то правильного варианта не стоит ожидать. Именно из-за невнимательности ответы пользователей в комментариях колебались от 35 до 195.

Какой правильный ответ

Правильный ответ таков: 10+5×3+10=35. Объяснение достаточно простое: в примере используются две операции — умножение и сложение. Важно выполнять подсчет в правильном порядке:

5×3=15;

10+15=25;

25+10=35.

Те пользователи сети, которые в итоге получили ответ 195, допустили типичную ошибку. Сначала они складывали числа, а уже потом умножали. Однако поскольку в этом примере нет ни скобок, ни степеней, первым шагом является именно умножение.

