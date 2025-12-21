Простая задачка, которую мало кто решает правильно — получится ли у вас

Кажется простой — задачка, которую мало кто решает правильно
Простая математическая задача вызвала настоящий ажиотаж среди пользователей сети. На первый взгляд, она казалась простой и очевидной, однако многие ошиблись и не смогли определить правильный ответ.
Головоломку опубликовал в соцсети X пользователь BholanathDutta.
Математическая задача-головоломка
Сообщение с простой математической задачкой сразу же вызвало оживленные споры относительно правильного ответа. Комментаторы поделились своими вариантами, однако лишь некоторые из них оказались правдивыми. Речь идет о таком уравнении:
Эта математическая задача кажется очень простой, однако на самом деле она требует быть особенно внимательным. Если не вспомнить важное правило по математике и пропустить нужный порядок, то правильного варианта не стоит ожидать. Именно из-за невнимательности ответы пользователей в комментариях колебались от 35 до 195.
Какой правильный ответ
Правильный ответ таков: 10+5×3+10=35. Объяснение достаточно простое: в примере используются две операции — умножение и сложение. Важно выполнять подсчет в правильном порядке:
- 5×3=15;
- 10+15=25;
- 25+10=35.
Те пользователи сети, которые в итоге получили ответ 195, допустили типичную ошибку. Сначала они складывали числа, а уже потом умножали. Однако поскольку в этом примере нет ни скобок, ни степеней, первым шагом является именно умножение.
