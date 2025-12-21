Проста задачка, яку мало хто вирішує правильно — чи вийде у вас

Дівчина намагається розв'язати задачу. Фото: Freepik

Проста математична задача викликала справжній ажіотаж серед користувачів мережі. На перший погляд, вона здавалася простою та очевидною, однак багато хто помилився й не зміг визначити правильну відповідь.

Головоломку опублікував у соцмережі X користувач BholanathDutta.

Математична задача-головоломка

Допис з простою математичною задачкою одразу ж викликав жваві суперечки щодо правильної відповіді. Коментатори поділилися своїми варіантами, однак лише деякі з них виявилися правдивими. Йдеться про таке рівняння:

Математична задача. Фото: X/BholanathDutta

Ця математична задача здається дуже простою, однак насправді вона потребує бути особливо уважним. Якщо не згадати важливе правило з математики та пропустити потрібний порядок, то на правильний варіант годі очікувати. Саме через неуважність відповіді користувачів в коментарях коливалися від 35 аж до 195.

Яка правильна відповідь

Правильна відповідь така: 10+5×3+10=35. Пояснення досить просте: у прикладі використовуються дві операції — множення та додавання. Важливо виконувати підрахунок у правильному порядку:

5×3=15;

10+15=25;

25+10=35.

Ті користувачі мережі, які у підсумку отримали відповідь 195, припустилися типової помилки. Спочатку вони додавали числа, а вже потім множили. Однак оскільки в цьому прикладі немає ні дужок, ні степенів, першим кроком є саме множення.

