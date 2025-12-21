Проста задачка, яку мало хто вирішує правильно — чи вийде у вас

Здається простою — задачка, яку мало хто може вирішити правильно
Проста математична задача викликала справжній ажіотаж серед користувачів мережі. На перший погляд, вона здавалася простою та очевидною, однак багато хто помилився й не зміг визначити правильну відповідь.
Головоломку опублікував у соцмережі X користувач BholanathDutta.
Математична задача-головоломка
Допис з простою математичною задачкою одразу ж викликав жваві суперечки щодо правильної відповіді. Коментатори поділилися своїми варіантами, однак лише деякі з них виявилися правдивими. Йдеться про таке рівняння:
Ця математична задача здається дуже простою, однак насправді вона потребує бути особливо уважним. Якщо не згадати важливе правило з математики та пропустити потрібний порядок, то на правильний варіант годі очікувати. Саме через неуважність відповіді користувачів в коментарях коливалися від 35 аж до 195.
Яка правильна відповідь
Правильна відповідь така: 10+5×3+10=35. Пояснення досить просте: у прикладі використовуються дві операції — множення та додавання. Важливо виконувати підрахунок у правильному порядку:
- 5×3=15;
- 10+15=25;
- 25+10=35.
Ті користувачі мережі, які у підсумку отримали відповідь 195, припустилися типової помилки. Спочатку вони додавали числа, а вже потім множили. Однак оскільки в цьому прикладі немає ні дужок, ні степенів, першим кроком є саме множення.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які українські слова важко вимовляти іноземцям. Більшість робить помилку.
Також ми розповідали про те, яка поведінка була актуальною в минулому. Зараз же про неї краще забути, аби не здаватися невігласом.
Читайте Новини.LIVE!