Рисунок-головоломка со слоном. Фото: JagranJosh

На этом черно-белом рисунке изображен обычный природный пейзаж с деревьями, скалами и птицами. Но среди них спрятался огромный слон. Заметить его сразу чрезвычайно сложно. Попробуйте разгадать хитрую оптическую иллюзию всего за 10 секунд и проверьте, насколько вы наблюдательны.

Эту необычную головоломку предложило издание Jagran Josh, передает Новини.LIVE.

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Головоломка на внимательность — найдите слона за 10 секунд

Перед вами необычный рисунок, на котором можно увидеть высокое дерево, пальму, странные домики и птиц, летящих в небе. На первый взгляд, ничего необычного здесь нет. Однако художник искусно спрятал среди этих деталей огромное животное. Ваша задача — найти слона всего за 10 секунд.

Готовы проверить свою внимательность? Установите таймер, сосредоточьтесь на изображении и начинайте поиски.

Небольшая подсказка: не стоит искать обычный силуэт животного. Присмотритесь к контурам деревьев, скал и пустому пространству между ними. Возможно, именно там скрывается разгадка.

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Рисунок-головоломка со слоном. Фото: JagranJosh

Время истекло! Удалось ли вам увидеть слона?

Если вы справились за 10 секунд, можете гордиться своей наблюдательностью. А если так и не заметили животное, не спешите расстраиваться. Попробуйте взглянуть на изображение еще раз, но уже без таймера.

Где спрятался слон — правильный ответ

На самом деле слон занимает почти всю центральную часть рисунка. Его огромный силуэт образуют контуры дерева слева, пальмы справа и двух домиков внизу. Чтобы увидеть животное, нужно обратить внимание не на отдельные предметы, а на пространство между ними.

На изображении ниже контуры слона обведены красной линией, поэтому вы сможете проверить свой ответ.

Рисунок-головоломка со слоном. Фото: JagranJosh

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