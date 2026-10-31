Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Открытия Лишь 2% людей могут разглядеть слона на этом рисунке за 10 секунд

Лишь 2% людей могут разглядеть слона на этом рисунке за 10 секунд

Ua ru
31 октября 2026 07:25
Тест на IQ со слоном: лишь 2% людей найдут животное на рисунке за 10 секунд Фото: JagranJosh
Рисунок-головоломка со слоном. Фото: JagranJosh

На этом черно-белом рисунке изображен обычный природный пейзаж с деревьями, скалами и птицами. Но среди них спрятался огромный слон. Заметить его сразу чрезвычайно сложно. Попробуйте разгадать хитрую оптическую иллюзию всего за 10 секунд и проверьте, насколько вы наблюдательны.

Эту необычную головоломку предложило издание Jagran Josh, передает Новини.LIVE.

Реклама

Головоломка на внимательность — найдите слона за 10 секунд

Перед вами необычный рисунок, на котором можно увидеть высокое дерево, пальму, странные домики и птиц, летящих в небе. На первый взгляд, ничего необычного здесь нет. Однако художник искусно спрятал среди этих деталей огромное животное. Ваша задача — найти слона всего за 10 секунд.

Готовы проверить свою внимательность? Установите таймер, сосредоточьтесь на изображении и начинайте поиски.

Небольшая подсказка: не стоит искать обычный силуэт животного. Присмотритесь к контурам деревьев, скал и пустому пространству между ними. Возможно, именно там скрывается разгадка.

Читайте также:

 

Малюнок-головоломка зі слоном
Рисунок-головоломка со слоном. Фото: JagranJosh

Время истекло! Удалось ли вам увидеть слона?

Если вы справились за 10 секунд, можете гордиться своей наблюдательностью. А если так и не заметили животное, не спешите расстраиваться. Попробуйте взглянуть на изображение еще раз, но уже без таймера.

Где спрятался слон — правильный ответ

На самом деле слон занимает почти всю центральную часть рисунка. Его огромный силуэт образуют контуры дерева слева, пальмы справа и двух домиков внизу. Чтобы увидеть животное, нужно обратить внимание не на отдельные предметы, а на пространство между ними.

На изображении ниже контуры слона обведены красной линией, поэтому вы сможете проверить свой ответ.

 

Малюнок-головоломка зі слоном
Рисунок-головоломка со слоном. Фото: JagranJosh

Делимся с вами другими интересными головоломками

На картинке среди цветов нужно найти три маленьких сердечка, а на все у вас есть всего 20 секунд.

Попробуйте найти слово "рецепт" всего за 10 секунд.

Найдите три отличия на картинках с хамелеонами.

головоломка тест на внимательность тест на уровень IQ
Анна Тищук - редактор
Автор:
Анна Тищук

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации