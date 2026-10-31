Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Відкриття Лише 2% людей здатні побачити слона на цьому малюнку за 10 секунд

Лише 2% людей здатні побачити слона на цьому малюнку за 10 секунд

Ua ru
31 жовтня 2026 07:25
Тест на IQ зі слоном: лише 2% людей знайдуть тварину на малюнку за 10 секунд Фото: JagranJosh
Малюнок-головоломка зі слоном. Фото: JagranJosh

На цьому чорно-білому малюнку зображений звичайний природний пейзаж із деревами, скелями та птахами. Але серед них заховався величезний слон. Помітити його одразу надзвичайно складно. Спробуйте розгадати хитру оптичну ілюзію лише за 10 секунд і перевірте, наскільки ви спостережливі.

Цю незвичайну головоломку запропонувало видання Jagran Josh, передає Новини.LIVE.

Реклама

Головоломка на уважність — знайдіть слона за 10 секунд

Перед вами незвичайний малюнок, на якому можна побачити високе дерево, пальму, дивні будиночки та птахів, що летять у небі. На перший погляд, нічого незвичайного тут немає. Однак художник майстерно приховав серед цих деталей величезну тварину. Ваше завдання — знайти слона лише за 10 секунд.

Готові випробувати свою уважність? Встановіть таймер, зосередьтеся на зображенні та починайте пошуки.

Маленька підказка: не варто шукати звичайний силует тварини. Придивіться до контурів дерев, скель та порожнього простору між ними. Можливо, саме там ховається розгадка.

Читайте також:

 

Малюнок-головоломка зі слоном
Малюнок-головоломка зі слоном. Фото: JagranJosh

Час вийшов! Чи вдалося вам побачити слона?

Якщо ви впоралися за 10 секунд, можете пишатися своєю спостережливістю. А якщо так і не помітили тварину, не поспішайте засмучуватися. Спробуйте поглянути на зображення ще раз, але вже без таймера.

Де заховався слон — правильна відповідь

Насправді слон займає майже всю центральну частину малюнка. Його величезний силует утворюють контури дерева ліворуч, пальми праворуч та двох будиночків унизу. Щоб побачити тварину, потрібно звернути увагу не на окремі предмети, а на простір між ними.

На зображенні нижче контури слона обведено червоною лінією, тому ви зможете перевірити свою відповідь.

 

Малюнок-головоломка зі слоном
Малюнок-головоломка зі слоном. Фото: JagranJosh

Ділимося з вами іншими цікавими головоломками

На картинці серед квітів потрібно знайти три маленьких сердечка, а на все у вас є лише 20 секунд.

Спробуйте знайти слово "рецепт" всього за 10 секунд.

Знайдіть три відмінності на картинках з хамелеонами.

головоломка тест на уважність тест на рівень IQ
Ганна Тищук - редактор
Автор:
Ганна Тищук

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації