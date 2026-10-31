Малюнок-головоломка зі слоном. Фото: JagranJosh

На цьому чорно-білому малюнку зображений звичайний природний пейзаж із деревами, скелями та птахами. Але серед них заховався величезний слон. Помітити його одразу надзвичайно складно. Спробуйте розгадати хитру оптичну ілюзію лише за 10 секунд і перевірте, наскільки ви спостережливі.

Цю незвичайну головоломку запропонувало видання Jagran Josh, передає Новини.LIVE.

Реклама

Головоломка на уважність — знайдіть слона за 10 секунд

Перед вами незвичайний малюнок, на якому можна побачити високе дерево, пальму, дивні будиночки та птахів, що летять у небі. На перший погляд, нічого незвичайного тут немає. Однак художник майстерно приховав серед цих деталей величезну тварину. Ваше завдання — знайти слона лише за 10 секунд.

Готові випробувати свою уважність? Встановіть таймер, зосередьтеся на зображенні та починайте пошуки.

Маленька підказка: не варто шукати звичайний силует тварини. Придивіться до контурів дерев, скель та порожнього простору між ними. Можливо, саме там ховається розгадка.

Читайте також:

Малюнок-головоломка зі слоном. Фото: JagranJosh

Час вийшов! Чи вдалося вам побачити слона?

Якщо ви впоралися за 10 секунд, можете пишатися своєю спостережливістю. А якщо так і не помітили тварину, не поспішайте засмучуватися. Спробуйте поглянути на зображення ще раз, але вже без таймера.

Де заховався слон — правильна відповідь

Насправді слон займає майже всю центральну частину малюнка. Його величезний силует утворюють контури дерева ліворуч, пальми праворуч та двох будиночків унизу. Щоб побачити тварину, потрібно звернути увагу не на окремі предмети, а на простір між ними.

На зображенні нижче контури слона обведено червоною лінією, тому ви зможете перевірити свою відповідь.

Малюнок-головоломка зі слоном. Фото: JagranJosh

Ділимося з вами іншими цікавими головоломками

На картинці серед квітів потрібно знайти три маленьких сердечка, а на все у вас є лише 20 секунд.

Спробуйте знайти слово "рецепт" всього за 10 секунд.

Знайдіть три відмінності на картинках з хамелеонами.