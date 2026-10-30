Малюнок-головоломка з лимонами та птахами. Фото: Dudolf

На цьому яскравому малюнку зібралися десятки кумедних жовтих пташенят. А серед цих пернатих заховалися п'ять маленьких лимонів. Знайти їх не просто. Якщо не боїтесь складнощів, то спробуйте впоратися із хитрим завданням лише за 20 секунд.

Як пише The Sun, незвичайну головоломку створив угорський художник Гергелі Дудаш, відомий під псевдонімом Дудольф.

Реклама

Головоломка на уважність — знайдіть п'ять лимонів

Перед вами малюнок, на якому зображено безліч жовтих пташенят. Вони розташувалися настільки близько одне до одного, що розгледіти серед них щось стороннє буде непросто. Художник майстерно заховав між птахами п'ять лимонів. Вони мають майже такий самий колір, тому легко губляться. Ваше завдання — знайти всі п'ять фруктів лише за 20 секунд.

Готові перевірити свою спостережливість? Встановіть таймер та уважно роздивіться зображення. Намагайтеся не відволікатися на кумедні аксесуари пташенят, адже вони можуть збити вас із пантелику.

Читайте також:

Малюнок-головоломка з лимонами та птахами. Фото: Dudolf

Час вийшов! Чи вдалося вам знайти всі лимони?

Якщо ви впоралися за відведений час, можете пишатися своєю уважністю. А якщо помітили лише два чи три фрукти, не поспішайте здаватися. Спробуйте ще раз, але вже без таймера.

Де заховані п'ять лимонів — правильна відповідь

Насправді лимони значно менші за пташенят, а впізнати їх можна за характерною формою та відсутністю очей і дзьобиків.

Один фрукт заховався у верхній лівій частині малюнка, ще один — неподалік пташеняти в синій шапочці. Третій можна знайти внизу праворуч, четвертий — поблизу птаха в синьому шарфику, а п'ятий — поряд із пташеням у фіолетовому головному уборі.

На зображенні нижче всі п'ять лимонів обведено, тому ви можете перевірити свою відповідь.

Малюнок-головоломка з лимонами та птахами. Фото: Dudolf

Ділимося з вами іншими цікавими головоломками

На картинці серед квітів потрібно знайти три маленьких сердечка, а на все у вас є лише 20 секунд.

Спробуйте знайти слово "рецепт" всього за 10 секунд.

Знайдіть три відмінності на картинках з хамелеонами.