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Главная Открытия Тест на зоркость: найдите пять лимонов за 20 секунд

Тест на зоркость: найдите пять лимонов за 20 секунд

Ua ru
30 октября 2026 05:45
Тест на внимательность: найдите пять лимонов среди желтых птиц за 20 секунд Фото: Dudolf
Рисунок-головоломка с лимонами и птицами. Фото: Dudolf

На этом ярком рисунке собрались десятки забавных желтых птенцов. А среди этих пернатых спрятались пять маленьких лимонов. Найти их не так-то просто. Если вы не боитесь сложностей, попробуйте справиться с этой хитрой задачей всего за 20 секунд.

Как пишет The Sun, необычную головоломку создал венгерский художник Гергели Дудаш, известный под псевдонимом Дудольф.

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Головоломка на внимательность — найдите пять лимонов

Перед вами рисунок, на котором изображено множество желтых птенцов. Они расположились настолько близко друг к другу, что разглядеть среди них что-то постороннее будет непросто. Художник искусно спрятал между птицами пять лимонов. У них почти такой же цвет, поэтому их легко не заметить. Ваша задача — найти все пять фруктов всего за 20 секунд.

Готовы проверить свою наблюдательность? Установите таймер и внимательно рассмотрите изображение. Старайтесь не отвлекаться на забавные аксессуары птенцов, ведь они могут сбить вас с толку.

 

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Рисунок-головоломка с лимонами и птицами. Фото: Dudolf

Время истекло! Удалось ли вам найти все лимоны?

Если вы справились за отведенное время, можете гордиться своей внимательностью. А если заметили только два или три фрукта, не спешите сдаваться. Попробуйте еще раз, но уже без таймера.

Где спрятаны пять лимонов — правильный ответ

На самом деле лимоны значительно меньше птенцов, а узнать их можно по характерной форме и отсутствию глаз и клювиков.

Один фрукт спрятался в верхней левой части рисунка, еще один — недалеко от птенца в синей шапочке. Третий можно найти внизу справа, четвертый — рядом с птичкой в синем шарфике, а пятый — рядом с птенцом в фиолетовом головном уборе.

На изображении ниже все пять лимонов обведены, поэтому вы можете проверить свой ответ.

 

Малюнок-головоломка з лимонами та птахами
Рисунок-головоломка с лимонами и птицами. Фото: Dudolf

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головоломка тест на внимательность
Анна Тищук - редактор
Автор:
Анна Тищук

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