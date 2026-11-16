Рельеф правителя Мая на красном фоне. Фото: Wikimedia Commons

Древние майя обожали красный цвет. Им украшали храмы, скульптуры, посуду и даже тела умерших. Но за любовь к ярким краскам пришлось заплатить высокую цену. Ведь некоторые красные пигменты содержали опасное вещество. Оно постепенно попадало в окружающую среду. Лишь спустя много веков ученые выяснили, что происходило с водоемами Юкатана.

Почему майя так ценили красный цвет и как ядовитый пигмент загрязнял окружающую среду, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Live Science.

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Почему майя так любили красный цвет

Для майя красный цвет был не просто украшением. Он символизировал Солнце, а также кровь и жизнь. Такие пигменты использовались в религиозных обрядах.

Одним из самых ценных материалов была киноварь. Этот минерал имел насыщенный красный цвет, но таил в себе опасность, ведь содержал ртуть.

Киноварь использовали для отделки зданий, ритуальных предметов и захоронений. При этом на полуострове Юкатан естественных месторождений этого минерала нет. Его приходилось завозить издалека, вероятно, с территории современного Гондураса.

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Как красная краска отравляла воду

Исследователи проанализировали донные отложения озера Коба и затопленной карстовой впадины Ксач в Мексике. В слоях ила, образовавшихся во времена майя, они обнаружили чрезвычайно высокие концентрации ртути.

Максимальный показатель достигал 18 мг на кг сухих отложений. Это в девять раз превышает современный порог, при превышении которого ожидается серьезный вред водным организмам.

Вероятно, остатки киновари вместе с почвой попадали в водоемы во время дождей. В водоемах часть ртути могла превращаться в еще более опасную метилртуть и накапливаться в пищевой цепи.

Что произошло с водоемами мая

В слоях с высоким содержанием ртути почти исчезли следы некоторых водорослей и бактерий. В одном из озер ученые также обнаружили период, когда из донных отложений полностью исчезли раковины мелких моллюсков. Это свидетельствует о серьезном нарушении водной экосистемы. А поскольку майя употребляли в пищу рыбу и моллюсков, они могли годами получать опасные дозы ртути вместе с пищей.

Пока что ученые осторожны в своих предположениях и не утверждают, что именно отравление стало причиной упадка цивилизации майя. Однако загрязнение воды могло стать еще одной проблемой наряду с засухами и нехваткой продовольствия.

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