Рельєф правителя мая на червоному тлі. Фото: Wikimedia Commons

Стародавні мая обожнювали червоний колір. Ним прикрашали храми, скульптури, посуд і навіть тіла померлих. Але за любов до яскравих фарб довелося заплатити високу ціну. Адже деякі червоні пігменти містили небезпечну речовину. Вона поступово потрапляла в довкілля. Лише через багато століть учені з'ясували, що відбувалося з водоймами Юкатану.

Чому мая так цінували червоний колір та як отруйний пігмент забруднював довкілля, Новини.LIVE розповідає з посиланням на Live Science.

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Чому мая так любили червоний колір

Для мая червоний був не просто прикрасою. Він символізував Сонце, а також кров і життя. Такі пігменти використовували в релігійних обрядах.

Одним із найцінніших матеріалів був кіновар. Цей мінерал мав насичений червоний колір, але приховував небезпеку, адже містив ртуть.

Кіновар використовували для оздоблення будівель, ритуальних предметів і поховань. Причому на півострові Юкатан природних родовищ цього мінералу немає. Його доводилося завозити здалеку, ймовірно, з території сучасного Гондурасу.

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Як червона фарба отруювала воду

Дослідники проаналізували донні відкладення озера Коба та затопленої карстової западини Ксач у Мексиці. У шарах мулу, що утворилися за часів мая, вони виявили надзвичайно високі концентрації ртуті.

Найбільший показник сягав 18 мг на кг сухих відкладень. Це в дев'ять разів перевищує сучасний поріг, за якого очікують серйозної шкоди водним організмам.

Імовірно, залишки кіновару разом із ґрунтом потрапляли у водойми під час дощів. У водоймах частина ртуті могла перетворюватися на ще небезпечнішу метилртуть і накопичуватися в харчовому ланцюгу.

Що сталося з водоймами мая

У шарах із високим вмістом ртуті майже зникли сліди деяких водоростей і бактерій. В одному з озер учені також виявили період, коли з донних відкладень повністю зникли мушлі дрібних молюсків. Це свідчить про серйозне порушення водної екосистеми. А оскільки мая споживали рибу та молюсків, вони могли роками отримувати небезпечні дози ртуті разом із їжею.

Поки що вчені обережні у своїх припущеннях і не стверджують, що саме отруєння спричинило занепад цивілізації мая. Проте забруднення води могло стати ще однією проблемою поряд із посухами та нестачею продовольства.

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