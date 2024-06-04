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Что подарить папе на День отца 2024 — лучшие идеи для самых дорогих

4 июня 2024 21:24
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Подарки для папы на День отца 2024 — лучшие идеи, что можно подарить
Дочь делает подарок отцу. Фото: istockphoto.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Ежегодно в третье воскресенье июня в Украине отмечают День отца. В 2024 году праздник в честь пап приходится на 16 июня. Сегодня оно имеет особое значение для каждого украинца, ведь многие отцы защищают страну на фронте ради светлого будущего своих детей. На День отца, как и на День матери, принято дарить подарки.

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Если вы еще не решили, чем порадовать самого родного мужчину, Новини.LIVE предлагает интересные и практичные идеи подарков, которые понравятся всем папам и на фронте, и в тылу.

Как выбрать подарок для отца

Вариантов существует множество: от небольших сюрпризов и вещей, сделанных своими руками, до практичных подарков и электронных гаджетов.

Перед тем, как сделать выбор, подумайте, нуждается ли папа в какой-то полезной вещи, которая будет помогать ему в работе или станет незаменимой для хобби. Практические подарки, которые папа может использовать в повседневной жизни, или соответствующими увлечениям и интересам часто оказываются наиболее ценными.

Интересно, что по социологическим опросам большинство мужчин предпочитают практические подарки, такие как инструменты, новейшие гаджеты, стильную одежду или спортивное оборудование.

А возможно, ваш отец обрадуется спеченному пирогу и времени проведенному вместе. Ведь совместно проведенное время, разговоры о жизни и взаимное внимание — бесценные подарки для каждого папы. Поэтому выбирать нужно то, что сделает его счастливым. А что это — вы точно знаете лучше всего сами.

 

Как выбрать подарок для отца
Подарок для отца. Фото: shutterstock.com

Какой подарок можно сделать в День отца

Вот несколько идей, которые можно подарить папе на День отца:

  • профессиональные инструменты (перфоратор, дрель, набор гаечных ключей и т.п.);
  • качественный мультитул (можно сделать с индивидуальной гравировкой);
  • инструменты для хобби (рыбалка, охота, туризм или спорт, и подарите необходимые принадлежности);
  • книга (если ваш отец любит читать и имеет домашнюю библиотеку);
  • электронный массажер для шеи или спины;
  • портативный мангал или складной гриль;
  • аксессуары для авто;
  • элитный алкоголь;
  • стильный аксессуар (новый кошелек, галстук или ремень);
  • абонемент в спортзал;
  • набор для бритья;
  • кулинарный мастер-класс;
  • уикенд на природе с семьей;
  • фотосессия на природе (это будет подарком для всей семьи в виде воспоминаний);
  • летнее термобелье (этот подарок особенно актуален для отцов на фронте);
  • кружка-термос;
  • удобная обувь (если вы точно уверены, что знаете размер и вкус вашего отца);
  • смартчасы;
  • фонарик с зарядкой на солнечных батареях;
  • повербанк;
  • бинокль;
  • кемелбек (гидратор питьевая система мультикам станет особенно полезна летом для отца на фронте);
  • качественный спальник;
  • каремат.

Раньше мы писали, как появился День отца в Украине и какие существуют традиции на праздник.

Также предлагаем воспользоваться календарем профессиональных, международных и государственных праздников июня 2024, чтобы не пропустить важные события.

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