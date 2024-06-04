Подарки для папы на День отца 2024 — лучшие идеи, что можно подарить

Дочь делает подарок отцу. Фото: istockphoto.com

Ежегодно в третье воскресенье июня в Украине отмечают День отца. В 2024 году праздник в честь пап приходится на 16 июня. Сегодня оно имеет особое значение для каждого украинца, ведь многие отцы защищают страну на фронте ради светлого будущего своих детей. На День отца, как и на День матери, принято дарить подарки.

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Если вы еще не решили, чем порадовать самого родного мужчину, Новини.LIVE предлагает интересные и практичные идеи подарков, которые понравятся всем папам и на фронте, и в тылу.

Как выбрать подарок для отца

Вариантов существует множество: от небольших сюрпризов и вещей, сделанных своими руками, до практичных подарков и электронных гаджетов.

Перед тем, как сделать выбор, подумайте, нуждается ли папа в какой-то полезной вещи, которая будет помогать ему в работе или станет незаменимой для хобби. Практические подарки, которые папа может использовать в повседневной жизни, или соответствующими увлечениям и интересам часто оказываются наиболее ценными.

Интересно, что по социологическим опросам большинство мужчин предпочитают практические подарки, такие как инструменты, новейшие гаджеты, стильную одежду или спортивное оборудование.

А возможно, ваш отец обрадуется спеченному пирогу и времени проведенному вместе. Ведь совместно проведенное время, разговоры о жизни и взаимное внимание — бесценные подарки для каждого папы. Поэтому выбирать нужно то, что сделает его счастливым. А что это — вы точно знаете лучше всего сами.

Подарок для отца. Фото: shutterstock.com

Какой подарок можно сделать в День отца

Вот несколько идей, которые можно подарить папе на День отца:

профессиональные инструменты (перфоратор, дрель, набор гаечных ключей и т.п.);

качественный мультитул (можно сделать с индивидуальной гравировкой);

инструменты для хобби (рыбалка, охота, туризм или спорт, и подарите необходимые принадлежности);

книга (если ваш отец любит читать и имеет домашнюю библиотеку);

электронный массажер для шеи или спины;

портативный мангал или складной гриль;

аксессуары для авто;

элитный алкоголь;

стильный аксессуар (новый кошелек, галстук или ремень);

абонемент в спортзал;

набор для бритья;

кулинарный мастер-класс;

уикенд на природе с семьей;

фотосессия на природе (это будет подарком для всей семьи в виде воспоминаний);

летнее термобелье (этот подарок особенно актуален для отцов на фронте);

кружка-термос;

удобная обувь (если вы точно уверены, что знаете размер и вкус вашего отца);

удобная обувь (если вы точно уверены, что знаете размер и вкус вашего отца); смартчасы;

фонарик с зарядкой на солнечных батареях;

повербанк;

бинокль;

кемелбек (гидратор питьевая система мультикам станет особенно полезна летом для отца на фронте);

качественный спальник;

каремат.

Раньше мы писали, как появился День отца в Украине и какие существуют традиции на праздник.

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