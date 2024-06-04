Подарунки для тата на День батька 2024 — найкращі ідеї, що можна подарувати

Донька робить подарунок батькові. Фото: istockphoto.com

Щорічно у третю неділю червня в Україні святкують День батька. 2024 року свято на честь татусів припадає на 16 червня. Сьогодні воно має особливе значення для кожного українця, адже багато татків захищають країну на фронті заради світлого майбутнього своїх дітей. На День батька, як і на День матері, заведено дарувати подарунки.

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Якщо ви ще не вирішили, чим порадувати найріднішого чоловіка, Новини.LIVE пропонує цікаві та практичні ідеї подарунків, які сподобаються всім татам і на фронті, і в тилу.

Як обрати подарунок для батька

Варіантів існує безліч: від невеликих сюрпризів і речей, які зроблені своїми руками, до практичних подарунків та електронних гаджетів.

Перед тим, як зробити вибір, подумайте, чи потребує тато якоїсь корисної речі, яка допомагатиме йому в роботі або ж стане незамінною для хобі. Практичні подарунки, які тато може використовувати у повсякденному житті, або ж ті, які відповідають захопленням та інтересам, часто виявляються найбільш цінними.

Цікаво, що за соціологічними опитуваннями більшість чоловіків, віддають перевагу практичним подарункам, таким як інструменти, новітні гаджети, стильний одяг або спортивне обладнання.

А можливо ваш татусь зрадіє спеченому пирогу та часу проведеному разом. Адже спільно проведений час, розмови про життя та взаємна увага — неоціненні подарунки для кожного тата. Тож, обирати потрібно те, що зробить його щасливим. А що це — ви точно знаєте найкраще самі.

Подарунок для батька. Фото: shutterstock.com

Який подарунок можна зробити на День батька

Ось кілька ідей, що можна подарувати татусеві на День батька:

професійні інструменти ( перфоратор, дриль, набір гайкових ключів тощо);

перфоратор, дриль, набір гайкових ключів тощо); якісний мультитул (можна зробити з індивідуальним гравіюванням);

інструменти для хобі ( риболовля, мисливство, туризм чи спорт, і подаруйте необхідне приладдя);

риболовля, мисливство, туризм чи спорт, і подаруйте необхідне приладдя); книга (якщо ваш батько любить читати та має домашню бібліотеку);

електронний масажер для шиї або спини;

портативний мангал або складний гриль;

аксесуари для авто;

елітний алкоголь;

стильний аксесуар (новий гаманець, краватка або ремінь);

абонемент у спортзал;

набір для гоління;

кулінарний майстер-клас;

вікенд на природі з родиною;

фотосесія на природі (це буде подарунком для всієї родини у вигляді спогадів);

літня термобілизна (цей подарунок особливо актуальний для татусів на фронті);

кружка-термос;

зручне взуття (якщо ви точно впевнені, що знаєте розмір та смак вашого батька);

зручне взуття (якщо ви точно впевнені, що знаєте розмір та смак вашого батька); смартгодинник;

ліхтарик із зарядкою на сонячних батареях;

п авербанк;

авербанк; б інокль;

інокль; кемелбек (гідратор питна система мультикам стане особливо корисною влітку для татка на фронті);

якісний спальник;

к аремат.

аремат.

Раніше ми писали, як з'явився День батька в Україні та які існують традиції на свято.

Також пропонуємо скористатися календарем професійних, міжнародних та державних свят червня 2024 року, щоб не пропустити важливі події.