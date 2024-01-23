Болезнь постепенно съедает — как изменился Брюс Уиллис и другие звезды Пятого элемента за 28 лет

Что произошло в жизни героев боевика "Пятый элемент" за 28 лет
Фильм "Пятый элемент" впервые вышел на телеэкраны еще в 1997 году и уже тогда стал культовым в истории мирового кинематографа. Фантастический боевик Люка Бессона настолько увлек зрителей, что некоторые и сегодня не прочь его пересмотреть.
Новини.LIVE рассказывает, как за 27 лет изменились актеры боевика "Пятый элемент".
Мила Йовович
Американская актриса и фотомодель Мила Йовович сыграла в фильме "Пятый элемент" молодую девушку по имени Лилу. В 1997 году, когда начались съемки боевика, актриса вышла замуж за режиссера фильма Люка Бессона, но уже в 1999 году они развелись.
Сейчас Милу Йовович, которая родилась в Киеве, можно увидеть в таких известных фильмах, как:
- Обитель зла
- Охотник на монстров
- Жанна Д'Арк
- Уцелевшая
Сегодня актрисе 48 лет, она состоит в браке с режиссером Полом Андерсоном, от которого имеет трех дочерей.
Брюс Уиллис
Американскому актеру досталась роль брутального таксиста Корбена Далласа. Когда-то он был одним из самых оплачиваемых актеров Голливуда, а сегодня его узнают по ролям в большом количестве фильмов. В частности, в его фильмографии есть такие картины, как:
- Крепкий орешек
- Шестое чувство
- Криминальное чтиво
- Армагеддон
- Девять ярдов
- Сплит
К сожалению, с карьерой актера Брюсу Уиллису пришлось попрощаться, ведь недавно врачи диагностировали у него деменцию, которую невозможно вылечить. Известно, что сегодня 68-летний актер женат и имеет троих детей.
Крис Такер
В "Пятом элементе" актеру пришлось одеть леопардовый костюм и превратиться в эпатажного ведущего по имени Руби Род. Впрочем, в реальной жизни Крис Такер довольно скромный мужчина и сегодня играет роли в таких фильмах, как:
- Час пик
- Мой парень — псих
- Деньги решают все
- Air: Большой скачок
Сейчас 52-летний американский комедийный актер разведен и имеет одного сына.
Гэри Олдмен
Персонаж британского актера в фильме "Пятый элемент" является фабрикантом оружия по имени Жан-Батист. Сегодня в его карьере насчитывается достаточно большое количество разных фильмов. Так, зрители могут узнать Гэри Олдмена по роли в таких фильмах, как:
- Гарри Поттер
- Оппенгеймер
- Темные времена
- Бэтмен
Сейчас 65-летний актер женат и имеет троих детей.
Напомним, мы писали о том, как за 30 лет изменились актеры культового фильма "Маска".
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