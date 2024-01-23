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Что произошло в жизни героев боевика "Пятый элемент" за 28 лет

23 января 2024 19:32
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Болезнь постепенно съедает — как изменился Брюс Уиллис и другие звезды Пятого элемента за 28 лет
Брюс Уиллис и Мила Йовович в фильме "Пятый элемент". Фото: Pinterest
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Фильм "Пятый элемент" впервые вышел на телеэкраны еще в 1997 году и уже тогда стал культовым в истории мирового кинематографа. Фантастический боевик Люка Бессона настолько увлек зрителей, что некоторые и сегодня не прочь его пересмотреть.

Новини.LIVE рассказывает, как за 27 лет изменились актеры боевика "Пятый элемент".

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Мила Йовович

Американская актриса и фотомодель Мила Йовович сыграла в фильме "Пятый элемент" молодую девушку по имени Лилу. В 1997 году, когда начались съемки боевика, актриса вышла замуж за режиссера фильма Люка Бессона, но уже в 1999 году они развелись.

Сейчас Милу Йовович, которая родилась в Киеве, можно увидеть в таких известных фильмах, как:

  • Обитель зла
  • Охотник на монстров
  • Жанна Д'Арк
  • Уцелевшая

Сегодня актрисе 48 лет, она состоит в браке с режиссером Полом Андерсоном, от которого имеет трех дочерей.

Мила Йовович
Мила Йовович в "Пятом элементе" и сейчас. Фото: коллаж Новини.LIVE

Брюс Уиллис

Американскому актеру досталась роль брутального таксиста Корбена Далласа. Когда-то он был одним из самых оплачиваемых актеров Голливуда, а сегодня его узнают по ролям в большом количестве фильмов. В частности, в его фильмографии есть такие картины, как:

  • Крепкий орешек
  • Шестое чувство
  • Криминальное чтиво
  • Армагеддон
  • Девять ярдов
  • Сплит

К сожалению, с карьерой актера Брюсу Уиллису пришлось попрощаться, ведь недавно врачи диагностировали у него деменцию, которую невозможно вылечить. Известно, что сегодня 68-летний актер женат и имеет троих детей.

Брюс Уиллис
Брюс Уиллис в боевике "Пятый элемент" и сейчас с болезнью. Фото: коллаж Новини.LIVE

Крис Такер

В "Пятом элементе" актеру пришлось одеть леопардовый костюм и превратиться в эпатажного ведущего по имени Руби Род. Впрочем, в реальной жизни Крис Такер довольно скромный мужчина и сегодня играет роли в таких фильмах, как:

  • Час пик
  • Мой парень — псих
  • Деньги решают все
  • Air: Большой скачок

Сейчас 52-летний американский комедийный актер разведен и имеет одного сына.

Крис Такер
Крис Такер в роли Руби Рода и 28 лет спустя. Фото: коллаж Новини.LIVE

Гэри Олдмен

Персонаж британского актера в фильме "Пятый элемент" является фабрикантом оружия по имени Жан-Батист. Сегодня в его карьере насчитывается достаточно большое количество разных фильмов. Так, зрители могут узнать Гэри Олдмена по роли в таких фильмах, как:

  • Гарри Поттер
  • Оппенгеймер
  • Темные времена
  • Бэтмен

Сейчас 65-летний актер женат и имеет троих детей.

Гэри Олдмен
Гэри Олдмен в фильме "Пятый элемент" и сейчас. Фото: коллаж Новини.LIVE

Напомним, мы писали о том, как за 30 лет изменились актеры культового фильма "Маска".

Раньше мы рассказывали о том, что изменилось в жизни актеров известного фильма "День независимости" за 28 лет.

Также мы сообщали о том, какими за 30 лет стали актеры легендарного фильма "Эйс Вентура".

фильм
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боевики
"Пятый элемент"

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