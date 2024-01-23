Хвороба поступово з'їдає — як змінився Брюс Вілліс та інші зірки П'ятого елементу за 28 років

Брюс Вілліс і Міла Йовович у фільмі "П'ятий елемент". Фото: Pinterest

Фільм "П’ятий елемент" вперше вийшов на телеекрани ще у 1997 році і вже тоді став культовим в історії світового кінематографу. Фантастичний бойовик Люка Бессона настільки захопив глядачів, що деякі й сьогодні не проти його передивитися.

Новини.LIVE розповідає, як за 27 років змінилися актори бойовика "П’ятий елемент".

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Міла Йовович

Американська акторка і фотомодель Міла Йовович зіграла у фільмі "П’ятий елемент" молоду дівчину на ім’я Лілу. У 1997 році, коли розпочалися зйомки бойовика, акторка вийшла заміж за режисера фільму Люка Бессона, але вже у 1999 році вони розлучилися.

Зараз Мілу Йовович, яка народилася у Києві, можна побачити у таких відомих фільмах, як:

Оселя зла

Мисливець на монстрів

Жанна Д’Арк

Вціліла

Сьогодні акторці 48 років, вона перебуває у шлюбі з режисером Полом Андерсоном, від якого має трьох доньок.

Міла Йововіч у "П'ятому елементі" і зараз. Фото: колаж Новини.LIVE

Брюс Вілліс

Американському акторові дісталася роль брутального таксиста Корбена Далласа. Колись він був одним з найбільш оплачуваних акторів Голлівуду, а сьогодні його впізнають за ролями у великій кількості фільмів. Зокрема, в його фільмографії є такі картини, як:

Міцний горішок

Шосте відчуття

Кримінальне чтиво

Армагеддон

Дев’ять ярдів

Спліт

На жаль, з кар’єрою актора Брюсу Віллісу довелося попрощатися, адже нещодавно лікарі діагностували в нього деменцію, яку неможливо вилікувати. Відомо, що сьогодні 68-річний актор одружений і має трьох дітей.

Брюс Вілліс у бойовику "П'ятий елемент" і зараз із хворобою. Фото: колаж Новини.LIVE

Кріс Такер

У "П’ятому елементі" акторові довелося одягнути леопардовий костюм і перетворитися на епатажного ведучого на ім’я Рубі Род. Втім, у реальному житті Кріс Такер є доволі скромним чоловіком і сьогодні має ролі у таких фільмах, як:

Час пік

Мій хлопець — псих

Гроші вирішують все

Air: Великий стрибок

Зараз 52-річний американський комедійний актор розлучений і має одного сина.

Кріс Такер у ролі Рубі Рода і 28 років потому. Фото: колаж Новини.LIVE

Ґері Олдмен

Персонаж британського актора у фільмі "П’ятий елемент" є фабрикантом зброї на ім’я Жан-Батіст. Сьогодні в його кар’єрі налічується досить велика кількість різних фільмів. Так, глядачі можуть впізнати Ґері Олдмена за роллю в таких фільмах, як:

Гаррі Поттер

Оппенгеймер

Темні часи

Бетмен

Зараз 65-річний актор одружений і має трьох дітей.

Ґері Олдмен у фільмі "П'ятий елемент" і зараз. Фото: колаж Новини.LIVE

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