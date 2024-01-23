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Що відбулося в житті героїв бойовика "П'ятий елемент" за 28 років

23 січня 2024 19:32
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Хвороба поступово з'їдає — як змінився Брюс Вілліс та інші зірки П'ятого елементу за 28 років
Брюс Вілліс і Міла Йовович у фільмі "П'ятий елемент". Фото: Pinterest
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Фільм "П’ятий елемент" вперше вийшов на телеекрани ще у 1997 році і вже тоді став культовим в історії світового кінематографу. Фантастичний бойовик Люка Бессона настільки захопив глядачів, що деякі й сьогодні не проти його передивитися.

Новини.LIVE розповідає, як за 27 років змінилися актори бойовика "П’ятий елемент".

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Міла Йовович

Американська акторка і фотомодель Міла Йовович зіграла у фільмі "П’ятий елемент" молоду дівчину на ім’я Лілу. У 1997 році, коли розпочалися зйомки бойовика, акторка вийшла заміж за режисера фільму Люка Бессона, але вже у 1999 році вони розлучилися.

Зараз Мілу Йовович, яка народилася у Києві, можна побачити у таких відомих фільмах, як:

  • Оселя зла
  • Мисливець на монстрів
  • Жанна Д’Арк
  • Вціліла

Сьогодні акторці 48 років, вона перебуває у шлюбі з режисером Полом Андерсоном, від якого має трьох доньок.

Мила Йовович
Міла Йововіч у "П'ятому елементі" і зараз. Фото: колаж Новини.LIVE

Брюс Вілліс

Американському акторові дісталася роль брутального таксиста Корбена Далласа. Колись він був одним з найбільш оплачуваних акторів Голлівуду, а сьогодні його впізнають за ролями у великій кількості фільмів. Зокрема, в його фільмографії є такі картини, як:

  • Міцний горішок
  • Шосте відчуття
  • Кримінальне чтиво
  • Армагеддон
  • Дев’ять ярдів
  • Спліт

На жаль, з кар’єрою актора Брюсу Віллісу довелося попрощатися, адже нещодавно лікарі діагностували в нього деменцію, яку неможливо вилікувати. Відомо, що сьогодні 68-річний актор одружений і має трьох дітей.

Брюс Уиллис
Брюс Вілліс у бойовику "П'ятий елемент" і зараз із хворобою. Фото: колаж Новини.LIVE

Кріс Такер

У "П’ятому елементі" акторові довелося одягнути леопардовий костюм і перетворитися на епатажного ведучого на ім’я Рубі Род. Втім, у реальному житті Кріс Такер є доволі скромним чоловіком і сьогодні має ролі у таких фільмах, як:

  • Час пік
  • Мій хлопець — псих
  • Гроші вирішують все
  • Air: Великий стрибок

Зараз 52-річний американський комедійний актор розлучений і має одного сина.

Крис Такер
Кріс Такер у ролі Рубі Рода і 28 років потому. Фото: колаж Новини.LIVE

Ґері Олдмен

Персонаж британського актора у фільмі "П’ятий елемент" є фабрикантом зброї на ім’я Жан-Батіст. Сьогодні в його кар’єрі налічується досить велика кількість різних фільмів. Так, глядачі можуть впізнати Ґері Олдмена за роллю в таких фільмах, як:

  • Гаррі Поттер
  • Оппенгеймер
  • Темні часи
  • Бетмен

Зараз 65-річний актор одружений і має трьох дітей. 

Гэри Олдмен
Ґері Олдмен у фільмі "П'ятий елемент" і зараз. Фото: колаж Новини.LIVE

Нагадаємо, ми писали про те, як за 30 років змінилися актори культового фільму "Маска". 

Раніше ми розповідали про те, що змінилося в житті акторів відомого фільму "День незалежності" за 28 років. 

Також ми повідомляли про те, якими за 30 років стали актори легендарного фільму "Ейс Вентура".

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актори
бойовики
"П'ятий елемент"

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