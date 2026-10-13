Сидни Свини — родственница Мэрилин Монро: какая между ними родственная связь

Лица Сидни Свини и Мэрилин Монро. Коллаж: Новини.LIVE

Популярную американскую актрису Сидни Свини долгие годы сравнивали с легендарной Мэрилин Монро. Обе — талантливые, роскошные блондинки с голливудским шармом. А недавно выяснилось, что они родственницы. Родственная связь уходит корнями аж в XVII век.

Об открытии компании MyHeritage сообщило американское издание Entertainment Weekly, передает Новини.LIVE.

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Кем Сидни Свини является для Мэрилин Монро

По результатам генеалогического исследования MyHeritage, 29-летняя Сидни Свини и легенда Голливуда Мэрилин Монро — девятые кузины с разницей в одно поколение. Проще говоря, у актрис есть общий предок, хотя их семейные ветви разошлись много веков назад.

Связь удалось проследить по отцовской линии. Отец Сидни, Стивен Свини, и биологический отец Мэрилин, Чарльз Стэнли Гиффорд, происходят от Эзры Перри. Этот человек жил примерно в 1625–1689 годах и был одним из первых английских поселенцев города Сэндвич в штате Массачусетс. Именно его имя позволило исследователям соединить родословные двух кинозвезд.

Как удалось найти родственную связь между актрисами

Самое интересное, что толчком к исследованию стали постоянные сравнения Свини с Монро. Руководитель исследовательского отдела MyHeritage Рой Мандель пояснил, что команда решила проверить архивы и выяснить, скрывается ли за этим сходством настоящее родство. Генеалоги проследили родословные обеих женщин и обнаружили общую ветвь. Сам Мандель назвал это открытие невероятным напоминанием о том, насколько тесно переплетены человеческие родословные.

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Как Сидни Свини повторяла образы Мэрилин Монро

Еще до открытия родственной связи Свини неоднократно отдавала дань уважения знаменитой актрисе. В декабре 2025 года на премьере фильма "Горничная" она появилась в белом платье Galia Lahav, напоминавшем культовый наряд Монро из картины "Зуд седьмого года".

Образы Сидни Свини и Мэрилин Монро. Коллаж: Новини.LIVE

А в феврале 2026 года на кинофестивале в Санта-Барбаре Сидни выбрала винтажное платье Ceil Chapman, похожее на то, в котором Мэрилин позировала для обложки Life в 1952 году. Стилистка актрисы подтвердила, что образ был вдохновлен Монро.

Образы Сидни Свини и Мэрилин Монро. Коллаж: Новини.LIVE

По состоянию на 13 октября 2026 года публичного комментария самой Сидни Свини относительно неожиданного открытия нет.

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