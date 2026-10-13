Сідні Свіні — родичка Мерилін Монро: який між ними родинний зв'язок

Обличчя Сідні Свіні та Мерилін Монро. Колаж: Новини.LIVE

Популярну американську акторку Сідні Свіні роками порівнювали з легендарною Мерилін Монро. Обидві талановиті, розкішні блондинки з голлівудським шармом. А нещодавно з'ясувалося, що вони родички. Родинний зв'язок веде аж у XVII століття.

Про відкриття компанії MyHeritage повідомило американське видання Entertainment Weekly, передає Новини.LIVE.

Реклама

Ким Сідні Свіні доводиться Мерилін Монро

За результатами генеалогічного дослідження MyHeritage, 29-річна Сідні Свіні та легенда Голлівуду Мерилін Монро дев'яті кузини з різницею в одне покоління. Простіше кажучи, акторки мають спільного предка, хоча їхні родинні гілки розійшлися багато століть тому.

Зв'язок вдалося простежити по батьківських лініях. Батько Сідні, Стівен Свіні, та біологічний батько Мерилін, Чарльз Стенлі Гіффорд, походять від Езри Перрі. Цей чоловік жив приблизно у 1625–1689 роках і був одним із перших англійських поселенців міста Сендвіч у штаті Массачусетс. Саме його ім'я дозволило дослідникам поєднати родоводи двох кінозірок.

Як вдалося знайти родинний зв'язок акторок

Найцікавіше, що поштовхом до дослідження стали постійні порівняння Свіні з Монро. Керівник дослідницького відділу MyHeritage Рой Мандель пояснив, що команда вирішила перевірити архіви й з'ясувати, чи приховується за цією схожістю справжня спорідненість. Генеалоги простежили родинні дерева обох жінок і виявили спільну гілку. Сам Мандель назвав відкриття неймовірним нагадуванням про те, наскільки тісно переплетені людські родоводи.

Читайте також:

Як Сідні Свіні повторювала образи Мерилін Монро

Ще до відкриття родинного зв'язку Свіні неодноразово віддавала шану знаменитій акторці. У грудні 2025 року на прем'єрі фільму "Покоївка" вона з'явилася в білій сукні Galia Lahav, яка нагадувала культове вбрання Монро зі стрічки "Сверблячка сьомого року".

Образи Сідні Свіні та Мерилін Монро. Колаж: Новини.LIVE

А в лютому 2026 року на кінофестивалі в Санта-Барбарі Сідні обрала вінтажну сукню Ceil Chapman, схожу на ту, в якій Мерилін позувала для обкладинки Life у 1952 році. Стилістка акторки підтвердила, що образ був натхненний Монро.

Образи Сідні Свіні та Мерилін Монро. Колаж: Новини.LIVE

Станом на 13 жовтня 2026 року публічного коментаря самої Сідні Свіні щодо несподіваного відкриття немає.

Ділимося іншими цікавими фактами

Чому принцесу Діану поховали на безлюдному острові та де він знаходиться.

Як з'явилася історія про програш Чарлі Чапліна на конкурсі власних двійників.

Який культовий логотип створив Сальвадор Далі всього за одну годину.