Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Life Скандал позади — Шварценеггер наладил отношения с экс-супругой

Скандал позади — Шварценеггер наладил отношения с экс-супругой

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 12:41
Шварценеггер воссоединился с экс-супругой после скандального развода — детали
Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер. Фото: Reuters

Актер, бодибилдер и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер примирился с бывшей женой Марией Шрайвер. Супруги разошлись в 2011 году с громким скандалом.

Об этом пишет Главред.

Реклама
Читайте также:

Какие отношения сейчас между Шварценеггером и Шрайвер

Развод известной пары в 2011 году обсуждал весь мир. Скандал вокруг отношений Шварценеггера и Шрайвер возник из-за неверности актера. Только через 14 лет спустя пара воссоединилась и снова общается. Об этом стало известно из фотографии, которую опубликовала дочь бывших супругов Кэтрин в Instagram.

Що відомо про стосунки Арнольда Шварценеггера і Марії Шрайвер зараз
Шварценеггером и Шрайвер с дочерью. Фото: instagram/katherineschwarzenegger

На фото Арнольд и Мария со счастливыми улыбками позируют рядом с дочерью во время празднования ее Дня рождения. Похоже, отношения между парой таки наладились. Звездные супруги снова общаются.

Добавим, что Шварценеггер оказался в центре огромного скандала в 2011 году. Он заявил, что разрывает 25-летний брак с Марией Шрайвер. После этого стало известно, что актер имеет внебрачного сына, который родился всего на несколько дней позже младшего сына Шварценеггера и Шрайвер Кристофера.

Оказалось, что Мария была беременна в то же время, что и любовница мужа. Шварценеггер завел отношения на стороне с домработницей Милдред Пеньей.

Напомним, ранее мы писали о том, что Тараса Цымбалюка заметили вместе с бывшей. Подозревают, что пара возобновила отношения.

Также мы рассказывали о том, что MamaRika похвасталась подарком от мужа. Сергей Середа решил порадовать жену в годовщину отношений.

скандал знаменитости Арнольд Шварценеггер шоу-бизнес отношения
Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации