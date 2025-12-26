Шварценеггер воссоединился с экс-супругой после скандального развода — детали

Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер. Фото: Reuters

Актер, бодибилдер и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер примирился с бывшей женой Марией Шрайвер. Супруги разошлись в 2011 году с громким скандалом.

Об этом пишет Главред.

Реклама

Читайте также:

Какие отношения сейчас между Шварценеггером и Шрайвер

Развод известной пары в 2011 году обсуждал весь мир. Скандал вокруг отношений Шварценеггера и Шрайвер возник из-за неверности актера. Только через 14 лет спустя пара воссоединилась и снова общается. Об этом стало известно из фотографии, которую опубликовала дочь бывших супругов Кэтрин в Instagram.

Шварценеггером и Шрайвер с дочерью. Фото: instagram/katherineschwarzenegger

На фото Арнольд и Мария со счастливыми улыбками позируют рядом с дочерью во время празднования ее Дня рождения. Похоже, отношения между парой таки наладились. Звездные супруги снова общаются.

Добавим, что Шварценеггер оказался в центре огромного скандала в 2011 году. Он заявил, что разрывает 25-летний брак с Марией Шрайвер. После этого стало известно, что актер имеет внебрачного сына, который родился всего на несколько дней позже младшего сына Шварценеггера и Шрайвер Кристофера.

Оказалось, что Мария была беременна в то же время, что и любовница мужа. Шварценеггер завел отношения на стороне с домработницей Милдред Пеньей.

Напомним, ранее мы писали о том, что Тараса Цымбалюка заметили вместе с бывшей. Подозревают, что пара возобновила отношения.

Также мы рассказывали о том, что MamaRika похвасталась подарком от мужа. Сергей Середа решил порадовать жену в годовщину отношений.