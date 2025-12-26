Шварценеггер возз'єднався з ексдружиною після скандального розлучення — деталі

Скандал позаду — Шварценеггер налагодив стосунки з ексдружиною
Актор, бодібілдер та ексгубернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер примирився з колишньою дружиною Марією Шрайвер. Подружжя розійшлося у 2011 році з гучним скандалом.
Які стосунки зараз між Шварценеггером та Шрайвер
Розлучення відомої пари у 2011 році обговорював увесь світ. Скандал навколо стосунків Шварценеггера і Шрайвер виник через невірність актора. Лише через 14 років потому пара возз'єдналася та знову спілкується. Про це стало відомо зі світлини, яку опублікувала донька колишнього подружжя Кетрін в Instagram.
На фото Арнольд та Марія зі щасливими посмішками позують поруч із донькою під час святкування її Дня народження. Схоже, стосунки між парою таки налагодилися. Зіркове подружжя знову спілкується.
Додамо, що Шварценеггер опинився в центрі величезного скандалу у 2011 році. Він заявив, що розриває 25-річний шлюб з Марією Шрайвер. Після цього стало відомо, що актор має позашлюбного сина, який народився всього на кілька днів пізніше за молодшого сина Шварценеггера та Шрайвер Крістофера.
Виявилося, що Марія була вагітна в той самий час, що й коханка чоловіка. Шварценеггер завів стосунки на стороні з хатньою робітницею Мілдред Пеньєю.
