Україна
Скандал позаду — Шварценеггер налагодив стосунки з ексдружиною

Скандал позаду — Шварценеггер налагодив стосунки з ексдружиною

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 12:41
Шварценеггер возз'єднався з ексдружиною після скандального розлучення — деталі
Арнольд Шварценеггер і Марія Шрайвер. Фото: Reuters

Актор, бодібілдер та ексгубернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер примирився з колишньою дружиною Марією Шрайвер. Подружжя розійшлося у 2011 році з гучним скандалом.

Про це пише Главред.

Читайте також:

Які стосунки зараз між Шварценеггером та Шрайвер

Розлучення відомої пари у 2011 році обговорював увесь світ. Скандал навколо стосунків Шварценеггера і Шрайвер виник через невірність актора. Лише через 14 років потому пара возз'єдналася та знову спілкується. Про це стало відомо зі світлини, яку опублікувала донька колишнього подружжя Кетрін в Instagram.

Що відомо про стосунки Арнольда Шварценеггера і Марії Шрайвер зараз
Шварценеггером та Шрайвер з донькою. Фото: instagram/katherineschwarzenegger

На фото Арнольд та Марія зі щасливими посмішками позують поруч із донькою під час святкування її Дня народження. Схоже, стосунки між парою таки налагодилися. Зіркове подружжя знову спілкується.

Додамо, що Шварценеггер опинився в центрі величезного скандалу у 2011 році. Він заявив, що розриває 25-річний шлюб з Марією Шрайвер. Після цього стало відомо, що актор має позашлюбного сина, який народився всього на кілька днів пізніше за молодшого сина Шварценеггера та Шрайвер Крістофера.

Виявилося, що Марія була вагітна в той самий час, що й коханка чоловіка. Шварценеггер завів стосунки на стороні з хатньою робітницею Мілдред Пеньєю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Тараса Цимбалюка помітили разом з колишньою. Підозрюють, що пара відновила стосунки.

Також ми розповідали про те, що MamaRika похвалилася подарунком від чоловіка. Сергій Середа вирішив порадувати дружину в річницю стосунків.

Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
