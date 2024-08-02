Найдите трех животных в кактусовых зарослях за 12 секунд — веселая головоломка

Где животные? Рисунок: Jagran Josh

Кактусы могут скрывать что угодно. Пора проверить навыки зрения и уровень интеллекта и решить эту сложную, но веселую головоломку.

Задание предложила The Sun.

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Задача состоит в том, чтобы заметить коварных животных, идеально слившихся с зеленым фоном кактусов.

Сначала это может показаться очень сложным, но главное — внимательно изучить каждую часть иллюстрации.

Можно начать с верхнего левого угла изображения и двигаться вниз или сделать наоборот. Подойдет все что угодно для вашей большей уверенности.

Еще одна полезная тактика – выбрать элемент изображения и проанализировать, что находится вокруг него.

Разгадывание оптических иллюзий — прекрасный способ тренировать мозг и улучшать творческое мышление.

Головоломки специально разработаны, чтобы обмануть зрение. Также их можно использовать как простой способ определения интеллекта.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали найти кота в сложных оптических иллюзиях — здесь и здесь.