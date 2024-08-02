Найдите трех животных в кактусовых зарослях за 12 секунд — веселая головоломка

Сложная головоломка — найдите трех животных в кактусовых зарослях за 12 секунд
Кактусы могут скрывать что угодно. Пора проверить навыки зрения и уровень интеллекта и решить эту сложную, но веселую головоломку.
Задание предложила The Sun.
Оптическая головоломка "Тайны кактусов"
Задача состоит в том, чтобы заметить коварных животных, идеально слившихся с зеленым фоном кактусов.
Сначала это может показаться очень сложным, но главное — внимательно изучить каждую часть иллюстрации.
Можно начать с верхнего левого угла изображения и двигаться вниз или сделать наоборот. Подойдет все что угодно для вашей большей уверенности.
Еще одна полезная тактика – выбрать элемент изображения и проанализировать, что находится вокруг него.
Разгадывание оптических иллюзий — прекрасный способ тренировать мозг и улучшать творческое мышление.
Головоломки специально разработаны, чтобы обмануть зрение. Также их можно использовать как простой способ определения интеллекта.
Правильный ответ
Ранее мы предлагали найти кота в сложных оптических иллюзиях — здесь и здесь.
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