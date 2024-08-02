Знайдіть трьох тварин в кактусових хащах за 12 секунд — весела головоломка

Де тварини? Малюнок: Jagran Josh

Кактуси можуть приховувати що завгодно. Час перевірити навички зору та рівень інтелекту й розв'язати цю складну, але веселу головоломку.

Завдання запропонувала The Sun.

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Завдання полягає в тому, щоб помітити підступних тварин, які ідеально злилися з зеленим тлом кактусів.

Спочатку це може здатися дуже складним, але головне — уважно вивчити кожну частину ілюстрації.

Можна почати з верхнього лівого кута зображення та рухатися вниз, або зробити навпаки. Підійде будь-що для вашої більшої впевненості.

Ще одна корисна тактика — вибрати елемент зображення та проаналізувати, що знаходиться навколо нього.

Розгадування оптичних ілюзій є чудовим способом тренувати мозок та покращувати творче мислення.

Головоломки спеціально розроблені, щоб обдурити зір. Також їх можна використовувати як простий метод визначення інтелекту.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували знайти кота в складних оптичних ілюзіях — тут і тут.