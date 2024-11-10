Что означает слово "чиназес" в современном сленге?

Слово "чиназес" в соцсетях — что оно означает
Украинский язык не стоит на месте и постоянно развивается. В частности это касается разговорного стиля, в который все чаще попадают слова из молодежного сленга.
Что значит слово "чиназес", объяснили в материале SPEC RENTAL.
Значение слова "чиназес"
Впервые слово "чиназес" сказал блогер Андрей Боярский еще в 2020 году, но сейчас его все чаще можно услышать на просторах интернета — в социальных сетях. Большинство людей повторяет его при каждом случае, улыбаясь и не понимая его значения.
В переводе с молодежного сленга, в частности по словам пользователей соцсетей, "чиназес" — это синоним удовольствия или отдыха на современном сленге.
Также его применяют, чтобы выразить благодарность и показать, что все происходит просто идеально. Кроме того, это слово может выражать одобрение.
Ранее языковеды объяснили, как правильно: "крайній" или "останній" в очереди.
Также мы писали, как лучше сказать по-украински "в данный момент".
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