Що означає слово "чиназес" у сучасному сленгу — пояснення

Молодь відпочиває. Ілюстративне фото: Bodo

Українська мова не стоїть на місці й постійно розвивається. Зокрема, це стосується розмовного стилю, в який все частіше потрапляють слова з молодіжного сленгу.

Що означає слово "чиназес", пояснили у матеріалі SPEC RENTAL.

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Значення слова "чиназес"

Вперше слово "чиназес" сказав блогер Андрій Боярський ще у 2020 році, але зараз його все частіше можна почути на просторах інтернету — в соціальних мережах. Більшість людей повторює його за кожної нагоди, посміхаючись та не розуміючи його значення.

У перекладі з молодіжного сленгу, зокрема зі слів користувачів соцмереж, "чиназес" — це синонім задоволення або відпочинку на сучасному сленгу.

Також його застосовують, аби виразити подяку та показати, що все проходить просто ідеально. Крім того, це слово може виражати схвалення.

Раніше мовознавці пояснили, як правильно: "крайній" чи "останній" в черзі.

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