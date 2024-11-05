До яких російських слів найважче підібрати український відповідник

Хлопець читає книги. Фото: Pexels

Російські слова наскільки вкорінились у нашому побуті, що до деяких фраз інколи важко підібрати український відповідник. Ми обрали п’ять слів російською, переклад яких може ввести вас у ступор.

Пешка, скучно, перчатки, соблазнять і жалоба — розбираємось, як правильно сказати ці слова українською мовою.

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Чому може бути важко перекласти слова з російської на українську

Переклад з російської на українську може стати важким через кілька причин.

Зокрема, деякі слова можуть мати різний граматичний рід, що буде ускладнювати переклад. Така ж ситуація з числом. Наприклад, якщо російською мовою — дверь, то українською — двері.

Також труднощі при перекладі можуть виникнути через схоже звучання деяких слів, але різне значення. Наприклад, кроватка та краватка. Ці слова звучать майже однаково, але мають абсолютно різні значення.

Проблемою може стати й те, що український переклад російського слова може бути зовсім не схожий на російське слово. І такі випадки не рідкість, адже українська мова має набагато більше спільної лексики з білоруською чи словацькою, ніж із російською, наприклад.

Як українською сказати слова "пешка"

Український відповідник російському слову "пешка" — "пішак". Цим словом можна описати людину, яка нічого не вирішує чи піддається думці інших.

Поле ж для гри в шахи російською буде звучати як "шахматная доска". Натомість в українській мові відповідник цьому словосполученню — шахівниця.

Як перекласти слово "скучно" українською

Російське слово "скучно" українською звучить "нудно". Крім того, можна використати слово "маркітно".

Нудною може бути людина чи, наприклад, книга. Також це слово підходить до опису події, яка не викликала захват.

Як сказати українською мовою "перчатки"

Російське слово "перчатки" пішло від давньоруського слова "перст", тобто палець.

Українська мова має кілька гарних відповідників цьому слову. Зокрема, "перчатки" можна назвати пальчатками. Крім того, є й більш звичні відповідники — рукавиці чи рукавички. Так можна називати обидва різновиди цього аксесуару — і з пальцями, і без.

Як правильно сказати українською "жалоба"

В українській мові теж є слово "жалоба", однак воно має абсолютно інше значення, ніж в російській. Слово "жалоба" українською означає "траур".

Російська ж "жалоба" українською буде звучати як "скарга". Йдеться про офіційні документи, наприклад.

Якщо ж мова йде не про офіційну скаргу, а про щось буденне, — то її синонімами будуть слова нарікання, жалощі чи бідкання.

Як перекласти на українську слово "соблазнять"

Російське слово "соблазнять" має в українській мові відповідник "спокушати".

Однак це слово має й багато синонімів, наприклад: зваблювати, знаджувати, вести до спокуси, принаджувати.

Нагадаємо, у користувачів соцмереж часто виникає питання, як правильно писати українською мовою "сторіс" чи "сторис".

Слово "благополуччя", яке часто використовують українці, насправді є калькою з російської мови.