Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Топ-пять русских слов, которые трудно перевести на украинский arrow

Топ-пять русских слов, которые трудно перевести на украинский

5 ноября 2024 06:03
Ольга Антоновская - редактор
К каким русским словам тяжелее всего подобрать украинский аналог
Парень читает книги. Фото: Pexels
Ольга Антоновская - редактор

Русские слова насколько укоренились в нашем быту, что к некоторым фразам иногда трудно подобрать украинский аналог. Мы выбрали пять русских слов, перевод которых может ввести вас в ступор.

Пешка, скучно, перчатки, соблазнят и траур — разбираемся, как правильно сказать эти слова на украинском языке.

Читайте также:

Почему может быть трудно перевести слова с русского на украинский

Перевод с русского на украинский может стать тяжелым по нескольким причинам.

В частности, некоторые слова могут иметь разный грамматический род, что будет усложнять перевод. Такая же ситуация с числом. Например, если на русском языке – дверь, то на украинском – двері.

Также трудности при переводе могут возникнуть из-за схожего звучания некоторых слов, но разное значение. Например, кроватка та краватка. Эти слова звучат почти одинаково, но имеют совершенно разные значения.

Как на украинском сказать слово "пешка"

Украинский аналог русскому слову "пешка" — "пішак". Этим словом можно описать человека, ничего не решающего или поддающегося мнению других.

Поле же для игры в шахматы на русском будет звучать как "шахматная доска". В украинском языке соответствие этому словосочетанию — "шахівниця".

Как перевести слово "скучно" на украинский

Русское слово "скучно" на украинском звучит "нудно". Кроме того, можно использовать слово "маркітно".

Скучным может быть человек или, например, книга. Также это слово подходит к описанию события, не вызывавшего восторг.

Как сказать на украинском языке "перчатки"

Русское слово "перчатки" произошло от древнерусского слова "перст", то есть палец.

У украинского языка есть несколько хороших соответствий этому слову. В частности, "перчатки" можно назвать пальчатками. Кроме того, есть и более привычные соответствия — рукавиці чи рукавички. Так можно называть обе разновидности этого аксессуара — и с пальцами, и без.

Как правильно сказать на украинском "жалоба"

В украинском языке тоже есть слово "жалоба", однако оно имеет совершенно иное значение, чем в русском.

Слово "жалоба" на украинском будет звучать как "скарга". Речь идет об официальных документах, например.

Если же это не официальная жалоба, а что-то обыденное, то можно сказать — "нарікання", "жалощі" или "бідкання".

Как перевести на украинский слово "соблазнять"

Русское слово "соблазнять" на украинском будет звучать как "спокушати".

Однако это слово имеет и много синонимов, например: зваблювати, знаджувати, вести до спокуси, принаджувати.

Напомним, у пользователей соцсетей часто возникает вопрос, как правильно писать на украинском языке "сторис" или "сторис".

Слово "благополучие", которое часто используют украинцы, действительно является калькой по русскому языку.

литература слово перевод украинский язык обучение

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:21 Военный не получил выплаты после ранения — что решил суд

07:01 Клиенты ПриватБанка пожаловались на проблему с евро — причина

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:50 Сколько стоит доллар, евро и злотый — НБУ повысил курс

06:49 Доплаты за ранения — как их начисляют военным

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:30 В Украине упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

06:30 Отсрочка заказным письмом — насколько это реально

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:22 Что угрожает работникам ТЦК, которые не выдают повестки близким

07:21 Военный не получил выплаты после ранения — что решил суд

07:01 Клиенты ПриватБанка пожаловались на проблему с евро — причина

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:50 Сколько стоит доллар, евро и злотый — НБУ повысил курс

06:49 Доплаты за ранения — как их начисляют военным

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:30 В Украине упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

06:30 Отсрочка заказным письмом — насколько это реально

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:22 Что угрожает работникам ТЦК, которые не выдают повестки близким

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Эксклюзив

19:09 Под охраной ЮНЕСКО — что изменилось для Одессы

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

06:12 Цены на аренду во Львове — как выросла стоимость жилья в Украине

1 ноября 2024
Новость с видео

21:59 Кто виноват в коллапсе киевского метро — расследование

Text

23:52 Российский оппозиционер подсказал, что может остановить Путина

Text

22:42 Стала вдовой через три месяца — новый выпуск Жінки-фенікс

Text

21:24 Камельчук объяснил, кто будет платить штрафы за незаконные дрова

Text

17:54 "Мирное соглашение" России и зима без света — эфир Вечір.LIVE

Text

14:24 Нардеп назвал виновных в появлении объектов ВСУ на картах Google

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

Text

13:08 Непогода в Украине и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

Text

12:44 "Идеальный" солдат — военный аналитик дал характеристику

Text

08:00 Перевод медиков в пехоту и выборы в Молдове — эфир Ранок.LIVE

3 ноября 2024
Text

15:01 Что помешало вступлению Украины в НАТО при каденции Ющенко

2 ноября 2024
Text

23:08 Военный ответил, приблизились ли ВСУ к стандартам НАТО

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

10:58 Ким пояснил, зачем взял на поруки нардепку, которая купила дом на Одесчине

25 октября 2024

07:01 ПриватБанк разорвал сотрудничество с клиентом за частое пользование терминалом — детали