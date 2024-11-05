К каким русским словам тяжелее всего подобрать украинский аналог

Парень читает книги. Фото: Pexels

Русские слова насколько укоренились в нашем быту, что к некоторым фразам иногда трудно подобрать украинский аналог. Мы выбрали пять русских слов, перевод которых может ввести вас в ступор.

Пешка, скучно, перчатки, соблазнят и траур — разбираемся, как правильно сказать эти слова на украинском языке.

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Почему может быть трудно перевести слова с русского на украинский

Перевод с русского на украинский может стать тяжелым по нескольким причинам.

В частности, некоторые слова могут иметь разный грамматический род, что будет усложнять перевод. Такая же ситуация с числом. Например, если на русском языке – дверь, то на украинском – двері.

Также трудности при переводе могут возникнуть из-за схожего звучания некоторых слов, но разное значение. Например, кроватка та краватка. Эти слова звучат почти одинаково, но имеют совершенно разные значения.

Как на украинском сказать слово "пешка"

Украинский аналог русскому слову "пешка" — "пішак". Этим словом можно описать человека, ничего не решающего или поддающегося мнению других.

Поле же для игры в шахматы на русском будет звучать как "шахматная доска". В украинском языке соответствие этому словосочетанию — "шахівниця".

Как перевести слово "скучно" на украинский

Русское слово "скучно" на украинском звучит "нудно". Кроме того, можно использовать слово "маркітно".

Скучным может быть человек или, например, книга. Также это слово подходит к описанию события, не вызывавшего восторг.

Как сказать на украинском языке "перчатки"

Русское слово "перчатки" произошло от древнерусского слова "перст", то есть палец.

У украинского языка есть несколько хороших соответствий этому слову. В частности, "перчатки" можно назвать пальчатками. Кроме того, есть и более привычные соответствия — рукавиці чи рукавички. Так можно называть обе разновидности этого аксессуара — и с пальцами, и без.

Как правильно сказать на украинском "жалоба"

В украинском языке тоже есть слово "жалоба", однако оно имеет совершенно иное значение, чем в русском.

Слово "жалоба" на украинском будет звучать как "скарга". Речь идет об официальных документах, например.

Если же это не официальная жалоба, а что-то обыденное, то можно сказать — "нарікання", "жалощі" или "бідкання".

Как перевести на украинский слово "соблазнять"

Русское слово "соблазнять" на украинском будет звучать как "спокушати".

Однако это слово имеет и много синонимов, например: зваблювати, знаджувати, вести до спокуси, принаджувати.

Напомним, у пользователей соцсетей часто возникает вопрос, как правильно писать на украинском языке "сторис" или "сторис".

Слово "благополучие", которое часто используют украинцы, действительно является калькой по русскому языку.