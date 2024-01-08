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Собака, похожая на бабочку — подходит ли папильон для семьи

8 января 2024 21:33
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова
Подходит ли папильон для семейной жизни — что нужно знать о его характере
Собака породы Папильон на улице. Фото: Freepik
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова

Если вы хотите завести себе дома собаку породы Папильон, советуем вам ознакомиться с ее индивидуальными особенностями. В частности, стоит знать о характере и тренировках этой маленькой гламурной собачки и понимать, подходит ли она для семейной жизни.

Новини.LIVE подробно рассказывает о собаке породы Папильон.

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Какой характер у папильона

Эта маленькая порода собак очень внимательна, имеет дружелюбный характер и много энергии. К тому же, папильон является хорошим партнером в семье, поскольку с большим удовольствием участвует в различных мероприятиях и с радостью проводит время на коленях.

Если их социализировать с раннего возраста, они могут хорошо ладить с другими домашними животными. Поэтому если в вашей семье уже есть кот или другая собака, папильон может хорошо ужиться с ними. К тому же, эта порода собак обладает высоким уровнем интеллекта, поэтому легко учит новые команды и выполняет новые трюки.

Маленькая собака породы Папильон
Маленькая собака породы Папильон. Фото: Pinterest

Какие физические упражнения нужны папильону

Следует понимать, что этой породе нужно хотя бы полчаса в день выделять на физические упражнения. Во время обычной тренировки с папильонами можно смело играть, ведь они любят проводить время и развлекаться со своими хозяевами.

К тому же, эта порода любит бегать за мячиками, поэтому она всегда готова играть. Впрочем, папильоны могут очень часто отвлекаться, поэтому лучше с ними играть в закрытом помещении, где они могут находиться в безопасности.

Папильон, играющий с палкой
Папильон, играющий с палкой. Фото: Freepik

Подходит ли папильон для семейной жизни

Стоит отметить, что эта порода собак хорошо ладит со всеми членами семьи и с большим удовольствием участвует в совместных мероприятиях. Тем не менее, папильоны по размеру похожи на щенков, поэтому они могут получать разные травмы в шумных семьях. Также эта маленькая порода собак может сильно привязываться к одному человеку.

Традиционно считается, что большое количество собак хорошо ладит с детьми, но всех собак нужно обучать ладить с людьми, уважать друг друга и безопасно проводить вместе время. Впрочем, маленьких детей ни в коем случае нельзя оставлять наедине с собаками, а взрослым необходимо следить за всеми их взаимодействиями.

Напомним, мы писали о том, что нужно знать о собаке породы Мальтийская болонка.

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