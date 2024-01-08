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Собака, схожий на метелика — чи підходить папільйон для сім'ї

8 січня 2024 21:33
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова
Чи підходить папільйон для сімейного життя — що слід знати про його характер
Собака породи Папільйон на вулиці. Фото: Freepik
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова

Якщо ви хочете завести собі вдома собаку породи Папільйон, радимо вам ознайомитися з її індивідуальними особливостями. Зокрема, варто знати про характер і тренування цього маленького гламурного песика і розуміти, чи підходить він для сімейного життя.

Новини.LIVE детально розповідає про собаку породи Папільйон.

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Який характер у папільйона

Ця маленька порода собак є дуже уважною, має доброзичливий характер і багато енергії. До того ж, папільйон є гарним партнером у сім’ї, оскільки з великим задоволенням бере участь у різних заходах і з радістю проводить час на колінах.

Якщо їх соціалізувати з раннього віку, вони можуть добре ладнати з іншими домашніми тваринами. Тому якщо у вашій сім’ї вже є кіт чи інший собака, папільйон може добре ужитися з ними. До того ж, ця порода собак має високий рівень інтелекту, тому легко вчить нові команди і виконує нові трюки.

Маленькая собака породы Папильон
Маленький собака породи Папільйон. Фото: Pinterest

Які фізичні вправи потрібні папільйону

Варто розуміти, що цій породі потрібно хоча б півгодини на день виділяти на фізичні вправи. Під час звичайного тренування з папільйонами можна сміливо гратися, адже вони люблять проводити час і розважатися зі своїми господарями. 

До того ж, ця порода любить бігати за м’ячиками, тому вона завжди готова гратися. Втім, папільйони можуть дуже часто відволікатися, тому краще з ними гратися у закритому приміщення, де вони можуть бути у безпеці.

Папильон, играющий с палкой
Папільйон, який грається з палицею. Фото: Freepik

Чи підходить папільйон для сімейного життя

Варто зазначити, що ця порода собак добре ладнає з усіма членами родини і з великим задоволенням бере участь у спільних заходах. Проте, папільйони за розміром схожі на цуценят, тому вони можуть отримувати різні травми у галасливих родинах. Також ця маленька порода собак може сильно прив’язуватися до однієї людини. 

Традиційно вважається, що велика кількість собак гарно ладнає з дітьми, але всіх собак потрібно навчати ладнати з людьми, поважати одне одного і безпечно проводити разом час. Втім, маленьких дітей ні в якому разі не можна залишати наодинці із собаками, а дорослим необхідно дивитися за всіма їхніми взаємодіями.

Нагадаємо, ми писали про те, що потрібно знати про собаку породи Мальтійська болонка. 

Раніше ми розповідали про те, що відомо про собаку породи Ірландський тер’єр.  

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