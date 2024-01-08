Чи підходить папільйон для сімейного життя — що слід знати про його характер

Собака породи Папільйон на вулиці. Фото: Freepik

Якщо ви хочете завести собі вдома собаку породи Папільйон, радимо вам ознайомитися з її індивідуальними особливостями. Зокрема, варто знати про характер і тренування цього маленького гламурного песика і розуміти, чи підходить він для сімейного життя.

Новини.LIVE детально розповідає про собаку породи Папільйон.

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Який характер у папільйона

Ця маленька порода собак є дуже уважною, має доброзичливий характер і багато енергії. До того ж, папільйон є гарним партнером у сім’ї, оскільки з великим задоволенням бере участь у різних заходах і з радістю проводить час на колінах.

Якщо їх соціалізувати з раннього віку, вони можуть добре ладнати з іншими домашніми тваринами. Тому якщо у вашій сім’ї вже є кіт чи інший собака, папільйон може добре ужитися з ними. До того ж, ця порода собак має високий рівень інтелекту, тому легко вчить нові команди і виконує нові трюки.

Маленький собака породи Папільйон. Фото: Pinterest

Які фізичні вправи потрібні папільйону

Варто розуміти, що цій породі потрібно хоча б півгодини на день виділяти на фізичні вправи. Під час звичайного тренування з папільйонами можна сміливо гратися, адже вони люблять проводити час і розважатися зі своїми господарями.

До того ж, ця порода любить бігати за м’ячиками, тому вона завжди готова гратися. Втім, папільйони можуть дуже часто відволікатися, тому краще з ними гратися у закритому приміщення, де вони можуть бути у безпеці.

Папільйон, який грається з палицею. Фото: Freepik

Чи підходить папільйон для сімейного життя

Варто зазначити, що ця порода собак добре ладнає з усіма членами родини і з великим задоволенням бере участь у спільних заходах. Проте, папільйони за розміром схожі на цуценят, тому вони можуть отримувати різні травми у галасливих родинах. Також ця маленька порода собак може сильно прив’язуватися до однієї людини.

Традиційно вважається, що велика кількість собак гарно ладнає з дітьми, але всіх собак потрібно навчати ладнати з людьми, поважати одне одного і безпечно проводити разом час. Втім, маленьких дітей ні в якому разі не можна залишати наодинці із собаками, а дорослим необхідно дивитися за всіма їхніми взаємодіями.

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