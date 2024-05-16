С Днем вышиванки 2024 — поздравления и открытки к празднику в Украине

Празднование Дня вышиванки в Украине. Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Каждый год в третий четверг мая для украинцев наступает особое событие — День вышиванки. В 2024 году праздник выпадает на 16 мая. Вышиванка не просто национальная одежда, это оберег украинского народа, символ гордости страны, традиций и культуры. В этот день люди надевают свои красивые вышитые сорочки и платья. И, конечно, обмениваются искренними поздравлениями и открытками.

Поэтому Новини.LIVE предлагает подборку красивых поздравлений с Днем вышиванки 2024 года в прозе, стихах и открытках.

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Поздравляю с Днем вышиванки! Желаю тебе сменить камуфляж на вышиванку и носить ее под мирным небом в свободной Украине.

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Наступит день, когда каждый украинец наденет вышитую сорочку и искренне улыбнется, подняв лицо в мирное небо. С Днем вышиванки!

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С Днем вышиванки! Желаю носить этот символ с гордостью и удовольствием. Слава Украине!

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Этот день напоминает нам, что мы украинцы и сможем все! Одевайте свои вышиванки и пусть весь мир увидит, как прекрасна наша Украина и ее символы! С Днем вышиванки!

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Искренне желаю вам в этот праздник мира и согласия. Пусть ваш патриотизм помогает защищать Украину и приближать победу. С Днем вышиванки!

***

Поздравляем с искренним и красивым праздником — Днем вышиванки! История Родины — это наше будущее. Будем любить его и защищать!

***

Поздравляю с Днем вышиванки! Желаю счастья и крепкого здоровья! Пусть родная земля вас защищает, охраняет от всех бед и неприятностей, а главное — придает силы, вдохновение на новые достижения.

***

С Днем вышиванки! Не забывайте наши корни, помним наш род и надеваем вышитую сорочку в будни и на праздник.

***

Мы свободны, сильны и несокрушимы. Только такой народ достоин носить вышиванки. С Днем Вышиванки!

***

Поздравляю с важным украинским праздником, Днем вышиванки! В этот день важно вспомнить о наших корнях. Ведь украинский народ сильный, независимый и имеет прекрасные традиции. Давайте их продолжать и развивать!

Украинки в вышиванках. Фото: depositphotos.com

День вышиванки 2024 — красивые стихи на украинском языке

Квіти розцвітають

Ось на рукавах,

З ирію далекого

Повернувся птах —

Дивні візерунки

Сяють, мов живі —

Мама вишивала

Оберіг мені!

З Днем вишиванки!

***

Вишиванка рідна, ну хіба не диво?

В ній ходити модно, стильно і красиво.

В ній душі наснага, материнська ласка,

Це мистецький витвір!

День прекрасний, казка!

Зі святом!

***

Вишиванка — символ України,

Кожної великої родини,

Нашої історії та мови

Тож залюбки одягнемо її знову!

З Днем вишиванки!

***

Одягну я зранку білу вишиванку,

Заплету у косу я червоний мак,

Вмиюся росою з зілля на світанку

І піду між люди так.

Хай усі навколо день новий стрічають,

Хай співають гучно радісних пісень,

Бо сьогодні свято (українці знають!)

Й весело святкують вишиванки День!

***

У День вишиванки повторюю собі:

Я — українець! Дуже гордий цим.

Несу у світ традиції свої

Для себе в Бога не прошу нічого,

Лише миру на своїй землі!

***

День вишиванки. Це великий день,

Бо люди згадують сім’ю, родину.

Як шила мати і вела пісень,

Сорочку гарну вишивала сину.

Лягав собі узор на полотні,

А мати шила і думки вплітала.

Так долю вишивала день при дні,

Щоб добра доля сина не минала.

А як же вишивала рушники

І дарувала дітям на дорогу...

Щоб діти подолали всі шляхи

Й верталися до рідного порогу.

***

Мама вишила мені

Квітами сорочку.

Квіти гарні, весняні:

— На, вдягай, синочку!

В нитці – сонце золоте,

Пелюстки багряні,

Ласка мамина цвіте

В тому вишиванні.

Вишиваночку візьму,

Швидко одягнуся,

Підійду і обніму

Я свою матусю.

(Вадим Крищенко)

***

Усе навколо завмирає,

Коли вдягаю вишиванку.

Лиш серце радісно палає,

Мов промінь сонця на світанку.

Коли вдягаю вишиванку,

Немов в любові признаюся

Своїй країні ніжно й палко,

Вдягну і Господу молюся.

За мир та спокій в Україні!

Щоб вишивані візерунки

У долю кожної родини

Внесли приємні подарунки.

***

Я вишию сорочку кольорову

Й по білім світі гордо в ній піду.

У ній зустріну пору світанкову

І щастя світле я у ній знайду.

Я — українець! Дуже гордий з цього.

Несу у світ традиції свої

Для себе в Бога не прошу нічого,

Все в мене є: і гори, і гаї,

Поля родючі, повноводні ріки,

Озера сині, чисті небеса...

Я син землі від роду і навіки,

В краю, де поруч казка і краса.

Я – українець з щедрою душею,

На вишитому рушникові хліб несу.

Горджуся Україною своєю

І в серці бережу її красу,

Історію, традицію і пісню,

Й правдиве слово-думу Кобзаря...

То ж вишиванку я до серця тисну

І вірю, що зійде моя зоря.

(Надія Красоткіна)

С Днем вышиванки 2024 — яркие и патриотические открытки

Поздравление с Днем вышиванки 2024. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем вышиванки 2024. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем вышиванки 2024. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем вышиванки 2024. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем вышиванки 2024. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем вышиванки 2024. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем вышиванки 2024. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем вышиванки 2024 года

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