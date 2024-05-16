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Сегодня День вышиванки — самые красивые открытки и поздравления в стихах и прозе

16 мая 2024 05:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
С Днем вышиванки 2024 — поздравления и открытки к празднику в Украине
Празднование Дня вышиванки в Украине. Фото: Виталий Носач, РБК-Украина
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Каждый год в третий четверг мая для украинцев наступает особое событие — День вышиванки. В 2024 году праздник выпадает на 16 мая. Вышиванка не просто национальная одежда, это оберег украинского народа, символ гордости страны, традиций и культуры. В этот день люди надевают свои красивые вышитые сорочки и платья. И, конечно, обмениваются искренними поздравлениями и открытками.

Поэтому Новини.LIVE предлагает подборку красивых поздравлений с Днем вышиванки 2024 года в прозе, стихах и открытках.

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Патриотические поздравления с Днем вышиванки в прозе 2024 года

Поздравляю с Днем вышиванки! Желаю тебе сменить камуфляж на вышиванку и носить ее под мирным небом в свободной Украине.

***

Наступит день, когда каждый украинец наденет вышитую сорочку и искренне улыбнется, подняв лицо в мирное небо. С Днем вышиванки!

***

С Днем вышиванки! Желаю носить этот символ с гордостью и удовольствием. Слава Украине!

***

Этот день напоминает нам, что мы украинцы и сможем все! Одевайте свои вышиванки и пусть весь мир увидит, как прекрасна наша Украина и ее символы! С Днем вышиванки!

***

Искренне желаю вам в этот праздник мира и согласия. Пусть ваш патриотизм помогает защищать Украину и приближать победу. С Днем вышиванки!

***

Поздравляем с искренним и красивым праздником — Днем вышиванки! История Родины — это наше будущее. Будем любить его и защищать!

***

Поздравляю с Днем вышиванки! Желаю счастья и крепкого здоровья! Пусть родная земля вас защищает, охраняет от всех бед и неприятностей, а главное — придает силы, вдохновение на новые достижения.

***

С Днем вышиванки! Не забывайте наши корни, помним наш род и надеваем вышитую сорочку в будни и на праздник.

***

Мы свободны, сильны и несокрушимы. Только такой народ достоин носить вышиванки. С Днем Вышиванки!

***

Поздравляю с важным украинским праздником, Днем вышиванки! В этот день важно вспомнить о наших корнях. Ведь украинский народ сильный, независимый и имеет прекрасные традиции. Давайте их продолжать и развивать!

 

Патриотические поздравления с Днем вышиванки в прозе 2024 года
Украинки в вышиванках. Фото: depositphotos.com

День вышиванки 2024 — красивые стихи на украинском языке

Квіти розцвітають
Ось на рукавах,
З ирію далекого
Повернувся птах —
Дивні візерунки
Сяють, мов живі —
Мама вишивала
Оберіг мені!
З Днем вишиванки!

***

Вишиванка рідна, ну хіба не диво?
В ній ходити модно, стильно і красиво.
В ній душі наснага, материнська ласка,
Це мистецький витвір!
День прекрасний, казка!
Зі святом!

***

Вишиванка — символ України,
Кожної великої родини,
Нашої історії та мови
Тож залюбки одягнемо її знову!
З Днем вишиванки!

***

Одягну я зранку білу вишиванку,
Заплету у косу я червоний мак,
Вмиюся росою з зілля на світанку
І піду між люди так.
Хай усі навколо день новий стрічають,
Хай співають гучно радісних пісень,
Бо сьогодні свято (українці знають!)
Й весело святкують вишиванки День!

***

У День вишиванки повторюю собі:
Я — українець! Дуже гордий цим.
Несу у світ традиції свої
Для себе в Бога не прошу нічого,
Лише миру на своїй землі!

***

День вишиванки. Це великий день,
Бо люди згадують сім’ю, родину.
Як шила мати і вела пісень,
Сорочку гарну вишивала сину.
Лягав собі узор на полотні,
А мати шила і думки вплітала.
Так долю вишивала день при дні,
Щоб добра доля сина не минала.
А як же вишивала рушники
І дарувала дітям на дорогу...
Щоб діти подолали всі шляхи
Й верталися до рідного порогу.

***

Мама вишила мені
Квітами сорочку.
Квіти гарні, весняні:
— На, вдягай, синочку!
В нитці – сонце золоте,
Пелюстки багряні,
Ласка мамина цвіте
В тому вишиванні.
Вишиваночку візьму,
Швидко одягнуся,
Підійду і обніму
Я свою матусю.
(Вадим Крищенко)

***

Усе навколо завмирає,
Коли вдягаю вишиванку.
Лиш серце радісно палає,
Мов промінь сонця на світанку.
Коли вдягаю вишиванку,
Немов в любові признаюся
Своїй країні ніжно й палко,
Вдягну і Господу молюся.
За мир та спокій в Україні!
Щоб вишивані візерунки
У долю кожної родини
Внесли приємні подарунки.

***

Я вишию сорочку кольорову
Й по білім світі гордо в ній піду.
У ній зустріну пору світанкову
І щастя світле я у ній знайду.
Я — українець! Дуже гордий з цього.
Несу у світ традиції свої
Для себе в Бога не прошу нічого,
Все в мене є: і гори, і гаї,
Поля родючі, повноводні ріки,
Озера сині, чисті небеса...
Я син землі від роду і навіки,
В краю, де поруч казка і краса.
Я – українець з щедрою душею,
На вишитому рушникові хліб несу.
Горджуся Україною своєю
І в серці бережу її красу,
Історію, традицію і пісню,
Й правдиве слово-думу Кобзаря...
То ж вишиванку я до серця тисну
І вірю, що зійде моя зоря.
(Надія Красоткіна)

С Днем вышиванки 2024 — яркие и патриотические открытки

С Днем вышиванки 2024 — яркие и патриотические открытки
Поздравление с Днем вышиванки 2024. Фото: Новини.LIVE
С Днем вышиванки 2024 — патриотические открытки к празднику 16 мая
Поздравление с Днем вышиванки 2024. Фото: Новини.LIVE
День вышиванки 2024 — красивые открытки на украинском языке
Поздравление с Днем вышиванки 2024. Фото: Новини.LIVE
Патриотические поздравления с Днем вышиванки в открытках 2024 года
Поздравление с Днем вышиванки 2024. Фото: Новини.LIVE
Поздравления с Днем вышиванки 2024
Поздравление с Днем вышиванки 2024. Фото: Новини.LIVE
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Поздравление с Днем вышиванки 2024. Фото: Новини.LIVE
С Днем вышиванки 2024 - картинки к празднику
Поздравление с Днем вышиванки 2024. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем вышиванки 2024 года

 

 

 

 

Ранее мы писали, когда отметим Ивана Купала в 2024 году.

Напомним, мы рассказывали, какие церковные праздники отметим в мае 2024 года.

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Украина
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День вышиванки

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