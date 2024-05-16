З Днем вишиванки 2024 — привітання у прозі та віршах, листівки до свята в Україні

Святкування Дня вишиванки в Україні. Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Щороку у третій четвер травня для українців настає особлива подія — День вишиванки. 2024 року свято припадає на 16 травня. Вишиванка не просто національний одяг, це оберіг українського народу, символ гордості країни, традицій та культури. В цей день люди надягають свої найгарніші вишиті сорочки та плаття. І, звичайно, обмінюються щирими привітаннями та листівками.

Тому Новини.LIVE пропонує добірку найгарніших привітань з Днем вишиванки 2024 року у прозі, віршах та листівках.

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Щиро вітаю з Днем вишиванки! Бажаю тобі змінити камуфляж на вишиванку й носити її під мирним небом у вільній Україні.

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Настане день, коли кожен українець одягне вишиту сорочку й щиро посміхнеться, піднявши обличчя у мирне небо. З Днем вишиванки!

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З Днем вишиванки! Бажаю носити цей символ з гордістю та насолодою. Слава Україні!

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Цей день нагадує нам, що ми — українці та зможемо все!Одягайте свої вишиванки та нехай весь світ побачить, як прекрасна наша Україна і її символи! З Днем вишиванки!

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Щиро бажаю вам у це свято миру і злагоди. Нехай ваш патріотизм допомагає захищати Україну й наближати перемогу. З Днем вишиванки!

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Вітаємо з щирим і красивим святом — Днем вишиванки! Історія Батьківщини — це наше майбутнє. Будемо любити його і захищати!

***

Вітаю з Днем вишиванки! Бажаю щастя і міцного здоров'я! Нехай рідна земля вас захищає, охороняє від усіх бід і неприємностей, а головне — надає сил, натхнення на нові досягнення.

***

З Днем вишиванки! Не забуваймо наше коріння, пам'ятаймо наш рід та вдягаймо вишиту сорочку у будні та на свято.

***

Ми вільні, сильні та незламні. Тільки такий народ достойний носити вишиванки. З Днем Вишиванки!

***

Вітаю з важливим українським святом, Днем вишиванки! У цей день важливо згадати про наше коріння. Адже український народ — сильний, незалежний і має прекрасні традиції. Давайте їх продовжувати та розвивати!

Українки у вишиванках. Фото: depositphotos.com

День вишиванки 2024 — красиві вірші українською мовою

Квіти розцвітають

Ось на рукавах,

З ирію далекого

Повернувся птах —

Дивні візерунки

Сяють, мов живі —

Мама вишивала

Оберіг мені!

З Днем вишиванки!

***

Вишиванка рідна, ну хіба не диво?

В ній ходити модно, стильно і красиво.

В ній душі наснага, материнська ласка,

Це мистецький витвір!

День прекрасний, казка!

Зі святом!

***

Вишиванка — символ України,

Кожної великої родини,

Нашої історії та мови

Тож залюбки одягнемо її знову!

З Днем вишиванки!

***

Одягну я зранку білу вишиванку,

Заплету у косу я червоний мак,

Вмиюся росою з зілля на світанку

І піду між люди так.

Хай усі навколо день новий стрічають,

Хай співають гучно радісних пісень,

Бо сьогодні свято (українці знають!)

Й весело святкують вишиванки День!

***

У День вишиванки повторюю собі:

Я — українець! Дуже гордий цим.

Несу у світ традиції свої

Для себе в Бога не прошу нічого,

Лише миру на своїй землі!

***

День вишиванки. Це великий день,

Бо люди згадують сім’ю, родину.

Як шила мати і вела пісень,

Сорочку гарну вишивала сину.

Лягав собі узор на полотні,

А мати шила і думки вплітала.

Так долю вишивала день при дні,

Щоб добра доля сина не минала.

А як же вишивала рушники

І дарувала дітям на дорогу...

Щоб діти подолали всі шляхи

Й верталися до рідного порогу.

***

Мама вишила мені

Квітами сорочку.

Квіти гарні, весняні:

— На, вдягай, синочку!

В нитці – сонце золоте,

Пелюстки багряні,

Ласка мамина цвіте

В тому вишиванні.

Вишиваночку візьму,

Швидко одягнуся,

Підійду і обніму

Я свою матусю.

(Вадим Крищенко)

***

Усе навколо завмирає,

Коли вдягаю вишиванку.

Лиш серце радісно палає,

Мов промінь сонця на світанку.

Коли вдягаю вишиванку,

Немов в любові признаюся

Своїй країні ніжно й палко,

Вдягну і Господу молюся.

За мир та спокій в Україні!

Щоб вишивані візерунки

У долю кожної родини

Внесли приємні подарунки.

***

Я вишию сорочку кольорову

Й по білім світі гордо в ній піду.

У ній зустріну пору світанкову

І щастя світле я у ній знайду.

Я — українець! Дуже гордий з цього.

Несу у світ традиції свої

Для себе в Бога не прошу нічого,

Все в мене є: і гори, і гаї,

Поля родючі, повноводні ріки,

Озера сині, чисті небеса...

Я син землі від роду і навіки,

В краю, де поруч казка і краса.

Я – українець з щедрою душею,

На вишитому рушникові хліб несу.

Горджуся Україною своєю

І в серці бережу її красу,

Історію, традицію і пісню,

Й правдиве слово-думу Кобзаря...

То ж вишиванку я до серця тисну

І вірю, що зійде моя зоря.

(Надія Красоткіна)

З Днем вишиванки 2024 — яскраві та патріотичні листівки

Привітання з Днем вишиванки 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем вишиванки 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем вишиванки 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем вишиванки 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем вишиванки 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем вишиванки 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем вишиванки 2024. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем вишиванки 2024 року

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