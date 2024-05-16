З Днем вишиванки 2024 — привітання у прозі та віршах, листівки до свята в Україні

Сьогодні День вишиванки — найгарніші листівки та привітання у віршах і прозі
Щороку у третій четвер травня для українців настає особлива подія — День вишиванки. 2024 року свято припадає на 16 травня. Вишиванка не просто національний одяг, це оберіг українського народу, символ гордості країни, традицій та культури. В цей день люди надягають свої найгарніші вишиті сорочки та плаття. І, звичайно, обмінюються щирими привітаннями та листівками.
Тому Новини.LIVE пропонує добірку найгарніших привітань з Днем вишиванки 2024 року у прозі, віршах та листівках.
Патріотичні привітання з Днем вишиванки у прозі 2024 року
Щиро вітаю з Днем вишиванки! Бажаю тобі змінити камуфляж на вишиванку й носити її під мирним небом у вільній Україні.
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Настане день, коли кожен українець одягне вишиту сорочку й щиро посміхнеться, піднявши обличчя у мирне небо. З Днем вишиванки!
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З Днем вишиванки! Бажаю носити цей символ з гордістю та насолодою. Слава Україні!
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Цей день нагадує нам, що ми — українці та зможемо все!Одягайте свої вишиванки та нехай весь світ побачить, як прекрасна наша Україна і її символи! З Днем вишиванки!
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Щиро бажаю вам у це свято миру і злагоди. Нехай ваш патріотизм допомагає захищати Україну й наближати перемогу. З Днем вишиванки!
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Вітаємо з щирим і красивим святом — Днем вишиванки! Історія Батьківщини — це наше майбутнє. Будемо любити його і захищати!
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Вітаю з Днем вишиванки! Бажаю щастя і міцного здоров'я! Нехай рідна земля вас захищає, охороняє від усіх бід і неприємностей, а головне — надає сил, натхнення на нові досягнення.
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З Днем вишиванки! Не забуваймо наше коріння, пам'ятаймо наш рід та вдягаймо вишиту сорочку у будні та на свято.
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Ми вільні, сильні та незламні. Тільки такий народ достойний носити вишиванки. З Днем Вишиванки!
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Вітаю з важливим українським святом, Днем вишиванки! У цей день важливо згадати про наше коріння. Адже український народ — сильний, незалежний і має прекрасні традиції. Давайте їх продовжувати та розвивати!
День вишиванки 2024 — красиві вірші українською мовою
Квіти розцвітають
Ось на рукавах,
З ирію далекого
Повернувся птах —
Дивні візерунки
Сяють, мов живі —
Мама вишивала
Оберіг мені!
З Днем вишиванки!
***
Вишиванка рідна, ну хіба не диво?
В ній ходити модно, стильно і красиво.
В ній душі наснага, материнська ласка,
Це мистецький витвір!
День прекрасний, казка!
Зі святом!
***
Вишиванка — символ України,
Кожної великої родини,
Нашої історії та мови
Тож залюбки одягнемо її знову!
З Днем вишиванки!
***
Одягну я зранку білу вишиванку,
Заплету у косу я червоний мак,
Вмиюся росою з зілля на світанку
І піду між люди так.
Хай усі навколо день новий стрічають,
Хай співають гучно радісних пісень,
Бо сьогодні свято (українці знають!)
Й весело святкують вишиванки День!
***
У День вишиванки повторюю собі:
Я — українець! Дуже гордий цим.
Несу у світ традиції свої
Для себе в Бога не прошу нічого,
Лише миру на своїй землі!
***
День вишиванки. Це великий день,
Бо люди згадують сім’ю, родину.
Як шила мати і вела пісень,
Сорочку гарну вишивала сину.
Лягав собі узор на полотні,
А мати шила і думки вплітала.
Так долю вишивала день при дні,
Щоб добра доля сина не минала.
А як же вишивала рушники
І дарувала дітям на дорогу...
Щоб діти подолали всі шляхи
Й верталися до рідного порогу.
***
Мама вишила мені
Квітами сорочку.
Квіти гарні, весняні:
— На, вдягай, синочку!
В нитці – сонце золоте,
Пелюстки багряні,
Ласка мамина цвіте
В тому вишиванні.
Вишиваночку візьму,
Швидко одягнуся,
Підійду і обніму
Я свою матусю.
(Вадим Крищенко)
***
Усе навколо завмирає,
Коли вдягаю вишиванку.
Лиш серце радісно палає,
Мов промінь сонця на світанку.
Коли вдягаю вишиванку,
Немов в любові признаюся
Своїй країні ніжно й палко,
Вдягну і Господу молюся.
За мир та спокій в Україні!
Щоб вишивані візерунки
У долю кожної родини
Внесли приємні подарунки.
***
Я вишию сорочку кольорову
Й по білім світі гордо в ній піду.
У ній зустріну пору світанкову
І щастя світле я у ній знайду.
Я — українець! Дуже гордий з цього.
Несу у світ традиції свої
Для себе в Бога не прошу нічого,
Все в мене є: і гори, і гаї,
Поля родючі, повноводні ріки,
Озера сині, чисті небеса...
Я син землі від роду і навіки,
В краю, де поруч казка і краса.
Я – українець з щедрою душею,
На вишитому рушникові хліб несу.
Горджуся Україною своєю
І в серці бережу її красу,
Історію, традицію і пісню,
Й правдиве слово-думу Кобзаря...
То ж вишиванку я до серця тисну
І вірю, що зійде моя зоря.
(Надія Красоткіна)
З Днем вишиванки 2024 — яскраві та патріотичні листівки
Відеопривітання з Днем вишиванки 2024 року
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