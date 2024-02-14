С Днем святого Валентина 2024 — романтические поздравления для влюбленных с 14 февраля

Влюбленная пара гуляет по вечернему городу. Фото: freepik.com

В эту среду, 14 февраля, украинцы вместе практически со всем миром будут традиционно отмечать День влюбленных или День святого Валентина. В этот праздник, наполненный любовью и романтикой, принято устраивать свидания, дарить подарки своим вторым половинкам и обмениваться теплыми и трогательными словами о любви. Также можно поздравить с праздником самых родных, родственников и друзей.

Новини.LIVE собрала самую романтичную и трогательную подборку поздравлений в прозе, стихах и открытках с Днем влюбленных в 2024 году.

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Поздравление с Днем влюбленных в стихах на украинском языке для любимой

Ти моє кохання, ти моє серденько,

Ти, як та цукерка, вабиш солоденько!

Прагну тебе з'їсти, прагну скуштувати,

Прагну в День кохання пристрасно кохати!

***

З Днем святого Валентина,

Я Тебе вітаю!

Море радості в кохані,

Я тобі бажаю!

Зорю з неба, перли з дна,

Я тобі дістану!

Бо тебе кохаю я

Ти моя кохана!

***

Валентинку я пишу

Й твого серденька прошу,

Бо давно уже моє

Мені дихать не дає.

Тільки-но тебе побачу,

Задихаюся неначе.

Подаруй мені любов —

Серце битиметься знов.

***

З Днем закоханих вітаю.

Щастя, радості бажаю.

По секрету я скажу:

Що тобою дорожу!

Хай гаряча же любов

Розганяє твою кров.

Будуть ласки й поцілунки,

А у вечері — дарунки!

***

Тебе вітаю я кохана,

Для мене ти завжди бажана.

Із днем Святого Валентина!

Моя любов веде до Рима!

В цей день я хочу побажати:

Мене одного лиш кохати,

Тоді навіки буду твій,

Й здійсню для тебе купу мрій!

***

День святого Валентина

У серце мені увігнав стрілу.

Ти — прекрасна Мальвіна,

І я тебе так люблю!

Я сьогодні — Буратіно,

Завтра буду я П’єро!

Ти завжди моя картина!

Я завжди твоє перо!

***

Мені потрібна тільки ти

Мені потрібні твої сни

Мені потрібні твої очі

Проведені з тобою ночі

Твоя рука в моїй руці

Твій поцілунок на щоці

Твій погляд, усмішка і сміх

Ти моє щастя і мій гріх

Моя зима, весна і літо

І біль увесь водою змито

От сходить сонце з-за гори

Пітьма пішла –

З'явилась ти!

З Днем Святого Валентина!

Поздравление с Днем влюбленных в стихах на украинском языке для любимого

Ти поруч, і все прекрасно:

І дощ, і холодний вітер.

Спасибі тобі, мій ясний,

За те, що ти є на світі

Спасибі за ці губи,

Спасибі за руки ці.

Спасибі тобі, мій коханий,

За те, що ти є на світі.

***

Ти мій скарб, моє кохання!

Хай здійсняться всі бажання!

Зі святом вітаю тебе,

Дарую закохане серце своє!

***

Я стану солодкою мармулядою,

щоб ти мене скуштував;

Я стану найбільшою в світі принадою,

щоб ти мене всюди шукав;

Я стану ласкавим травневим сонечком,

щоб ти мене завжди чекав;

Я стану пухнастим сіреньким котиком,

щоб ти мене завжди кохав!

***

Сильний і добрий,

Мужній і ніжний,

Завжди привітний,

Будь мій коханий,

Хай твоє серденько

В радості квітне,

Щоб ми з тобою

Лиш щастя зазнали!

***

Кохання — це вічність, кохання — це час,

Воно незабутнє для нас,

Ми будемо разом, я вірю у це,

Із днем Валентина вітаю тебе.

***

Як мене ти пригорнеш

Серце завмирає,

Я кохаю лиш тебе,

Це ти добре знаєш.

Лиш для тебе бережу

Всі свої бажання,

Лиш до тебе я хочу

З вечора і зрання.

Девушка держит сердце в руках. Фото: pixabay.com

Универсальные поздравления с Днем святого Валентина

З Днем святого Валентина!

Хай життя буде малина,

Щоб в коханні та любові,

Проходили дні чудові.

Нехай любов взаємна буде,

А решта все якось прибуде:

І здоров’я, і успіх,

І дитячий добрий сміх!

***

В житті — як в казці :

Три бажання,

принцеси, принци та кохання;

Рожеві замки, сині далі,

Хто любить — той перемагає,

Хто вірить і горить душею —

Зійдеться з мрією своєю!

З днем святого Валентина!

***

Нехай кохання зігріває,

Несе хай радість і тепло,

Любов в повітрі лиш літає,

Дарує щастя та добро!

***

Цьомки, квіти, подарунки —

Вся романтика стосунків,

Танці, бари, піцерії,

Все життя — рожеві мрії,

Ліжко, постіль та перина —

З днем Святого Валентина!

***

Люди люблять і цілують,

Всім серця свої дарують.

Закохайся у цей вечір —

Зараз буде це доречно!

***

Бажаю тобі кохання:

Не такого як місяць, бо він пропадає,

Не такого як сонце, бо воно згасає,

Не такого як вітер, бо він гуляє,

А такого як небо, бо воно безкрає!

З Днем святого Валентина!

Как поздравить любимых с Днем святого Валентина словами украинских поэтов

Николай Винграновский

Ти — ранок мій, ти — південь мій і вечір.

Ти — ніч моя… Хоч все на світі — втеча!

Лина Костенко

Напитись голосу твого,

Того закоханого струму,

Тієї радості і суму,

Чаклунства дивного того.

Завмерти, слухати, не дихать,

Зненацька думку перервать.

Тієї паузи безвихідь

Красивим жартом рятувать.

Слова натягувать, як луки,

Щоб вчасно збити на льоту

Нерозшифрованої муки

Невідворотну німоту.

Триматись вільно й незалежно,

Перемовчати: хто кого.

І так беззахисно й безмежно

Чекати голосу твого.

Лина Костенко

Розкажу тобі думку таємну,

дивний здогад мене обпік:

я залишуся в серці твоєму

на сьогодні, на завтра, навік.

І минатиме час, нанизавши

сотні вражень, імен і країн, —

на сьогодні, на завтра, назавжди! —

ти залишишся в серці моїм.

А чому? То чудна теорема,

на яку ти мене прирік.

То все разом, а ти — окремо.

І сьогодні, і завтра, й навік.

Иван Франко

Більш, ніж меч, і огонь, і стріла, і коса,

Небезпечне оружжя — жіноча краса.

Ані мудрість, наука, ні старші літа

Не дають проти неї міцного щита.

Андрей Малышко

Я люблю твої очі у мрії,

Ті, що глянули в душу колись,

В них мої сподівання й надії

Дивним карбом навік запеклись.

Василий Стус

Тільки тобою серце кричить моє.

Тільки тобою сили мені стає

Далі брести хугою світовою,

Тільки Тобою, тільки Тобою.

Василий Стус

Ти прийшла ясновида.

Ти вся — і любов, і жага...

Я дивлюсь в твої очі

І повнюсь любов'ю.

Але в коси

Конвалію ти заплела.

Будь же чистою,

Квітко цнотлива!

Григорий Чубай

Коли до губ твоїх лишається півподиху,

Коли до губ твоїх лишається півкроку —

Зіниці твої виткані із подиву,

В очах у тебе синьо і широко.

Щось шепчеш зачаровано і тихо ти,

Той шепіт мою душу синьо крає.

І забуваю я, що вмію дихати,

І що ходити вмію забуваю.

Владимир Сосюра

Так ніхто не кохав. Через тисячі літ

лиш приходить подібне кохання.

В день такий розцвітає весна на землі

І земля убирається зрання…

Василий Симоненко

Ти до мене прийшла не із казки чи сну,

І здалося мені, що стрічаю весну.

Ти явилась мені — і здалося, що світ

Помолодшав навколо на тисячу літ.

Влюблена пара. Фото: google.com

День Святого Валентина 2024 — поздравление любимой в прозе

Дорогой мой, в этот День влюбленных я хочу сказать, что ты не только любимый, но и лучший друг, сожитель моего сердца и источник величайшей радости в моей жизни. Счастливого праздника, мой непревзойденный!

***



Ты моя самая большая опора и лучший компаньон во всех жизненных путешествиях. Пусть наша любовь всегда будет такой сильной и твердой, как и сейчас. Люблю тебя! С Днем Святого Валентина!

***

Мой любимый, ты — моя величайшая мечта, которая сбылась. Твое присутствие в моей жизни делает его сказкой, наполненной любовью и незабываемыми моментами. Пусть наша любовь продолжается вечно. С Днем Святого Валентина!

***

Сегодня, в День влюбленных, я хочу сказать тебе, мой любимый, что ты моя величайшая радость и величайшее счастье. Твои улыбки освещают мои дни, а твои объятия придают мне силу. Люблю тебя безгранично и вечно.

***

Возлюбленный мой, в этот День влюбленных я хочу снова и снова отметить, каким замечательным мужчиной ты являешься. Ты моя опора, мой советчик и мой лучший друг. Пусть наша любовь растет и процветает, словно цветы весеннего сада. Люблю тебя до луны и обратно!

***

Мой дорогой, ты моя настоящая половинка, без которой моя жизнь была бы неполной. В этот день влюбленных я хочу отдать тебе свое сердце еще раз и навсегда. Люблю тебя, мой любимый!

***

С Днем Святого Валентина, моя любовь! Каждый день с тобой это новая страница нашей неповторимой истории любви. Ты — мое все, мое счастье и моя осуществившаяся мечта. Пусть наша любовь продолжается вечно.

***

Сердце мое бьется с радостью каждый раз, когда я смотрю на тебя, мой любимый. В этот День влюбленных я хочу поблагодарить тебя за твою безграничную любовь и заботу. Ты — мое величайшее счастье и моя самая сладкая мечта. Люблю тебя безгранично.

Поздравление с Днем святого Валентина для любимой

К моей прекрасной любимой: пусть наша любовь всегда растет и цветет, делая каждый момент особенным. Ты — моя величайшая радость и утешение в этом мире. Люблю тебя безгранично.

***

С Днем святого Валентина, моя возлюбленная! Пусть мы сейчас не рядом, но любовь наша сильнее любых расстояний и препятствий. Благодарю тебя за то, что ты в моей жизни.

***

Дорогая, ты мое солнце среди серых будней. Пусть каждый день нашей жизни будет наполнен любовью и радостью. С Днем Святого Валентина!

***

С Днем Святого Валентина, любимая! Пусть наша любовь окрыляет и толкает к покорению высот, наполняет содержанием жизни и озаряет ее яркими красками положительных эмоций.

***

Любимая, ты — та, что делает мою жизнь сказочной. Пусть наша любовь продолжается вечно и радует нас каждый день. С самыми теплыми чувствами поздравляю тебя с Днем влюбленных.

Универсали поздравления с Днем влюбленных

Ты — целая вселенная для кого-то. Вспомни это, когда чувствуешь, что света не хватает не только снаружи, но и внутри. Любовь способна дать силы для побед и приблизить приход весны. С Днем Святого Валентина!

***

С Днем всех влюбленных! Если в сердце поселяется любовь, мир вокруг становится прекрасным, светлым, исполненным чудес. Любовь вдохновляет, окрыляет, дарит надежду. Любовь действительно умеет творить чудеса. Пусть это волшебное чувство наполняет сердца.

***

Любовь вдохновляет, окрыляет, дарит надежду, а мир, кажется, полон чудес. Пусть это волшебное чувство коснется твоего сердца и уже никогда не оставляет в паре со счастьем. С Днем Святого Валентина!

***

Поздравляю с Днем Святого Валентина! С Днем всех влюбленных! Любовь действительно умеет творить чудеса. Пусть это волшебное чувство наполняет сердца до краев. Чувствуй ее не только в этот день, но и в самые темные времена.

***

Как сила тяготения сближает планету, так и любовь соединяет людей. Желаю как можно скорее найти это волшебное чувство, способное творить чудеса. И самое важное — никогда его не терять! С Днем Святого Валентина!

С Днем влюбленных — оригинальные, трогательные и романтические открытки

Поздравление с Днем Святого Валентина 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Святого Валентина 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Святого Валентина 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Святого Валентина 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Святого Валентина 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Святого Валентина 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Святого Валентина 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Святого Валентина 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Святого Валентина 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравления с Днем Святого Валентина 2024 года — красивые видео

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