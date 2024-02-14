З Днем святого Валентина 2024 — романтичні привітання для закоханих з 14 лютого

Закохана пара гуляє вечірнім містом. Фото: freepik.com

У цю середу, 14 лютого, українці разом практично з усім світом традиційно відзначатимуть День закоханих або День святого Валентина. У це свято, що наповнене любові та романтики, заведено влаштовувати побачення, дарувати подарунки своїм другим половинкам і звичайно обмінюватися теплими та зворушливими словами про кохання. Також можна привітати зі святом найрідніших, родичів та друзів.

Новини.LIVE зібрало найромантичнішу та найзворушливішу добірку привітань у прозі, віршах та листівках із Днем закоханих 2024 року.

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Привітання з Днем закоханих у віршах українською мовою для коханої

Ти моє кохання, ти моє серденько,

Ти, як та цукерка, вабиш солоденько!

Прагну тебе з'їсти, прагну скуштувати,

Прагну в День кохання пристрасно кохати!

***

З Днем святого Валентина,

Я Тебе вітаю!

Море радості в кохані,

Я тобі бажаю!

Зорю з неба, перли з дна,

Я тобі дістану!

Бо тебе кохаю я

Ти моя кохана!

***

Валентинку я пишу

Й твого серденька прошу,

Бо давно уже моє

Мені дихать не дає.

Тільки-но тебе побачу,

Задихаюся неначе.

Подаруй мені любов —

Серце битиметься знов.

***

З Днем закоханих вітаю.

Щастя, радості бажаю.

По секрету я скажу:

Що тобою дорожу!

Хай гаряча же любов

Розганяє твою кров.

Будуть ласки й поцілунки,

А у вечері — дарунки!

***

Тебе вітаю я кохана,

Для мене ти завжди бажана.

Із днем Святого Валентина!

Моя любов веде до Рима!

В цей день я хочу побажати:

Мене одного лиш кохати,

Тоді навіки буду твій,

Й здійсню для тебе купу мрій!

***

День святого Валентина

У серце мені увігнав стрілу.

Ти — прекрасна Мальвіна,

І я тебе так люблю!

Я сьогодні — Буратіно,

Завтра буду я П’єро!

Ти завжди моя картина!

Я завжди твоє перо!

***

Мені потрібна тільки ти

Мені потрібні твої сни

Мені потрібні твої очі

Проведені з тобою ночі

Твоя рука в моїй руці

Твій поцілунок на щоці

Твій погляд, усмішка і сміх

Ти моє щастя і мій гріх

Моя зима, весна і літо

І біль увесь водою змито

От сходить сонце з-за гори

Пітьма пішла –

З'явилась ти!

З Днем Святого Валентина!

Привітання з Днем закоханих у віршах українською мовою для коханого

Ти поруч, і все прекрасно:

І дощ, і холодний вітер.

Спасибі тобі, мій ясний,

За те, що ти є на світі

Спасибі за ці губи,

Спасибі за руки ці.

Спасибі тобі, мій коханий,

За те, що ти є на світі.

***

Ти мій скарб, моє кохання!

Хай здійсняться всі бажання!

Зі святом вітаю тебе,

Дарую закохане серце своє!

***

Я стану солодкою мармулядою,

щоб ти мене скуштував;

Я стану найбільшою в світі принадою,

щоб ти мене всюди шукав;

Я стану ласкавим травневим сонечком,

щоб ти мене завжди чекав;

Я стану пухнастим сіреньким котиком,

щоб ти мене завжди кохав!

***

Сильний і добрий,

Мужній і ніжний,

Завжди привітний,

Будь мій коханий,

Хай твоє серденько

В радості квітне,

Щоб ми з тобою

Лиш щастя зазнали!

***

Кохання — це вічність, кохання — це час,

Воно незабутнє для нас,

Ми будемо разом, я вірю у це,

Із днем Валентина вітаю тебе.

***

Як мене ти пригорнеш

Серце завмирає,

Я кохаю лиш тебе,

Це ти добре знаєш.

Лиш для тебе бережу

Всі свої бажання,

Лиш до тебе я хочу

З вечора і зрання.

Дівчина тримає серце в руках. Фото: pixabay.com

Універсальні привітання з Днем святого Валентина

З Днем святого Валентина!

Хай життя буде малина,

Щоб в коханні та любові,

Проходили дні чудові.

Нехай любов взаємна буде,

А решта все якось прибуде:

І здоров’я, і успіх,

І дитячий добрий сміх!

***

В житті — як в казці :

Три бажання,

принцеси, принци та кохання;

Рожеві замки, сині далі,

Хто любить — той перемагає,

Хто вірить і горить душею —

Зійдеться з мрією своєю!

З днем святого Валентина!

***

Нехай кохання зігріває,

Несе хай радість і тепло,

Любов в повітрі лиш літає,

Дарує щастя та добро!

***

Цьомки, квіти, подарунки —

Вся романтика стосунків,

Танці, бари, піцерії,

Все життя — рожеві мрії,

Ліжко, постіль та перина —

З днем Святого Валентина!

***

Люди люблять і цілують,

Всім серця свої дарують.

Закохайся у цей вечір —

Зараз буде це доречно!

***

Бажаю тобі кохання:

Не такого як місяць, бо він пропадає,

Не такого як сонце, бо воно згасає,

Не такого як вітер, бо він гуляє,

А такого як небо, бо воно безкрає!

З Днем святого Валентина!

Як привітати коханих з Днем святого Валентина словами українських поетів

Микола Вінграновський

Ти — ранок мій, ти — південь мій і вечір.

Ти — ніч моя… Хоч все на світі — втеча!

Ліна Костенко

Напитись голосу твого,

Того закоханого струму,

Тієї радості і суму,

Чаклунства дивного того.

Завмерти, слухати, не дихать,

Зненацька думку перервать.

Тієї паузи безвихідь

Красивим жартом рятувать.

Слова натягувать, як луки,

Щоб вчасно збити на льоту

Нерозшифрованої муки

Невідворотну німоту.

Триматись вільно й незалежно,

Перемовчати: хто кого.

І так беззахисно й безмежно

Чекати голосу твого.

Ліна Костенко

Розкажу тобі думку таємну,

дивний здогад мене обпік:

я залишуся в серці твоєму

на сьогодні, на завтра, навік.

І минатиме час, нанизавши

сотні вражень, імен і країн, —

на сьогодні, на завтра, назавжди! —

ти залишишся в серці моїм.

А чому? То чудна теорема,

на яку ти мене прирік.

То все разом, а ти — окремо.

І сьогодні, і завтра, й навік.

Іван Франко

Більш, ніж меч, і огонь, і стріла, і коса,

Небезпечне оружжя — жіноча краса.

Ані мудрість, наука, ні старші літа

Не дають проти неї міцного щита.

Андрій Малишко

Я люблю твої очі у мрії,

Ті, що глянули в душу колись,

В них мої сподівання й надії

Дивним карбом навік запеклись.

Василь Стус

Тільки тобою серце кричить моє.

Тільки тобою сили мені стає

Далі брести хугою світовою,

Тільки Тобою, тільки Тобою.

Василь Стус

Ти прийшла ясновида.

Ти вся — і любов, і жага...

Я дивлюсь в твої очі

І повнюсь любов'ю.

Але в коси

Конвалію ти заплела.

Будь же чистою,

Квітко цнотлива!

Григорій Чубай

Коли до губ твоїх лишається півподиху,

Коли до губ твоїх лишається півкроку —

Зіниці твої виткані із подиву,

В очах у тебе синьо і широко.

Щось шепчеш зачаровано і тихо ти,

Той шепіт мою душу синьо крає.

І забуваю я, що вмію дихати,

І що ходити вмію забуваю.

Володимир Сосюра

Так ніхто не кохав. Через тисячі літ

лиш приходить подібне кохання.

В день такий розцвітає весна на землі

І земля убирається зрання…

Василь Симоненко

Ти до мене прийшла не із казки чи сну,

І здалося мені, що стрічаю весну.

Ти явилась мені — і здалося, що світ

Помолодшав навколо на тисячу літ.

Закохана пара. Фото: google.com

День Святого Валентина 2024 — привітання у прозі коханому

Дорогий мій, у цей День закоханих я хочу сказати, що ти — не лише коханий, а й найкращий друг, співмешканець мого серця і джерело найбільшої радості у моєму житті. Щасливого свята, мій неперевершений!

***



Ти — моя найбільша опора і найкращий компаньйон у всіх життєвих подорожах. Нехай наша любов завжди буде такою сильною та непохитною, як і зараз. Люблю тебе! З Днем Святого Валентина!

***

Мій коханий, ти — моя найбільша мрія, яка здійснилася. Твоя присутність у моєму житті робить його казкою, наповненою коханням і незабутніми моментами. Нехай наша любов триває вічно. З Днем Святого Валентина!

***

Сьогодні, у День закоханих, я хочу сказати тобі, мій коханий, що ти — моя найбільша радість і найбільше щастя. Твої посмішки освітлюють мої дні, а твої обійми надають мені силу. Люблю тебе безмежно і вічно.

***

Коханий мій, у цей День закоханих я хочу знову і знову відзначити, яким чудовим чоловіком ти є. Ти — моя опора, мій порадник і мій найкращий друг. Нехай наше кохання росте й процвітає, ніби квіти весняного саду. Люблю тебе до місяця і назад!

***

Мій дорогий, ти — моя справжня половинка, без якої моє життя було б неповним. У цей День закоханих я хочу віддати тобі своє серце ще раз і назавжди. Люблю тебе, мій коханий!

***

З Днем Святого Валентина, моя любов! Кожен день з тобою — це нова сторінка нашої неповторної історії кохання. Ти — моє все, моє щастя і моя мрія, що здійснилася. Нехай наша любов триває вічно.

***

Моє серце б'ється з радістю кожен раз, коли я дивлюся на тебе, мій коханий. У цей День закоханих я хочу подякувати тобі за твою безмежну любов і турботу. Ти — моє найбільше щастя і моя найсолодша мрія. Люблю тебе безмежно.

Привітання з Днем святого Валентина для коханої

До моєї прекрасної коханої: нехай наша любов завжди росте й квітне, роблячи кожен момент особливим. Ти - моя найбільша радість і втіха у цьому світі. Люблю тебе безмежно.

***

З Днем святого Валентина, моя кохана! Нехай ми зараз не поруч, але кохання наше сильніше за будь-які відстані та перешкоди. Дякую тобі за те, що ти є у моєму житті.

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Люба, ти — моє сонце серед сірих буднів. Нехай кожен день нашого життя буде наповнений коханням та радістю. З Днем Святого Валентина!

***

З Днем Святого Валентина, кохана! Нехай наше кохання окрилює і штовхає до підкорення висот, наповнює змістом життя і осяває його яскравими фарбами позитивних емоцій.

***

Кохано, ти — та, що робить моє життя казковим. Нехай наше кохання триває вічно і радує нас кожен день. З найтеплішими почуттями у серці вітаю тебе з Днем закоханих.

Універсалі привітання з Днем закоханих

Ти — цілий всесвіт для когось. Згадай про це, коли відчуваєш, що світла не вистачає не лише зовні, але й всередині. Любов здатна дати сили для перемог та наблизити прихід весни. З Днем Святого Валентина!

***

З Днем усіх закоханих! Якщо в серці поселяється любов, світ навколо стає прекрасним, світлим, сповненим чудес. Любов надихає, окрилює, дарує надію. Любов дійсно вміє творити чудеса. Нехай це чарівне почуття наповнює серця.

***

Любов надихає, окрилює, дарує надію, а світ, здається, сповнений див. Нехай це чарівне почуття торкнеться твого серця та вже ніколи не полишає у парі зі щастям. З Днем Святого Валентина!

***

Вітаю з Днем Святого Валентина! З Днем усіх закоханих! Любов дійсно вміє творити дива. Нехай це чарівне почуття наповнює серця по вінця. Відчувай її не тільки в цей день, але й у найтемніші часи.

***

Як сила тяжіння зближує планети, так і любов з’єднує людей. Бажаю якнайскоріше віднайти це чарівне почуття, що здатне творити дива. І найважливіше — ніколи його не втрачати! З Днем Святого Валентина!

З Днем закоханих — оригінальні, зворушливі та романтичні листівки

Привітання з Днем Святого Валентина 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Святого Валентина 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Святого Валентина 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Святого Валентина 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Святого Валентина 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Святого Валентина 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Святого Валентина 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Святого Валентина 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Святого Валентина 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Святого Валентина 2024 — красиві відео

Раніше ми писали, який подарунок зробити хлопцю на День закоханих.

Нагадаємо, ми розповідали, що можна подарувати коханій дівчині на День святого Валентина.

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