Когда лучше всего играть свадьбу 2024 — благоприятные дни

Влюбленная пара, которая играет свадьбу. Фото: Pexels

Украинцы, которые живут в условиях военного положения, всегда думают над тем, ко времени ли играть свадьбу в такой трудный период. Если вы не хотите ждать окончания войны, можете обратить внимание на даты, которые наиболее благоприятны для венчания 2024 года.

Новини.LIVE рассказывает, когда лучше венчаться в этом году.

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Если вы хотите обвенчаться в церкви, следует проверить, чтобы дата вашей свадьбы не совпадала с большими религиозными праздниками. Так, нельзя венчаться в церкви в такие даты:

6 января — Святое Богоявление. Крещение Господне

2 февраля — Сретение Господне

25 марта — Благовещение Пресвятой Богородицы

28 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье)

5 мая — Пасха (Светлое Христово Воскресение)

9 мая — Вознесение Господне

6 августа — Преображение Господне

14 сентября — Воздвижение Креста Господня

21 ноября — Введение в храм Пресвятой Богородицы

25 декабря — Рождество Христово

Пара, венчающаяся в церкви. Фото: Pinterest

Наиболее благоприятные месяцы для женитьбы

Выбирая сезон, когда жениться, многие обращают внимание на то, какой будет погода на улице. Зимой кому-то еще холодно, однако можно создать красивую сказку на свадьбе, а весной очень трудно предсказать погоду, хотя можно создать романтику на природе.

Летом очень жарко, но много вариантов празднования свадьбы на природе, а вот осенью часто плохая погода, но все вокруг становится желтым, поэтому это прекрасное время для фотосессии. Однако стоит знать, в какие месяцы астрологи советуют жениться.

Молодожены, играющие свадьбу. Фото: Freepik

В этом году лучше жениться в августе, а если точнее — восьмого августа, как говорят астрологи. К тому же они говорят, что в период с пятого по 18 августа также можно жениться. Также крепкими будут союзы, которые будут созданы в следующие месяцы:

Май

Июль

Октябрь

Ноябрь

Напомним, мы писали о том, кто будет праздновать свои именины в мае 2024 года.

Раньше мы рассказывали о том, какие традиции существуют в День матери и когда его празднуют украинцы.

Также мы сообщали о том, какие даты в мае 2024 года будут выходными днями.