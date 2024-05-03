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Союз будет самым крепким — когда лучше играть свадьбу в 2024 году

3 мая 2024 23:01
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Когда лучше всего играть свадьбу 2024 — благоприятные дни
Влюбленная пара, которая играет свадьбу. Фото: Pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Украинцы, которые живут в условиях военного положения, всегда думают над тем, ко времени ли играть свадьбу в такой трудный период. Если вы не хотите ждать окончания войны, можете обратить внимание на даты, которые наиболее благоприятны для венчания 2024 года.

Новини.LIVE рассказывает, когда лучше венчаться в этом году.

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Самые лучшие даты для венчания по церковному календарю

Если вы хотите обвенчаться в церкви, следует проверить, чтобы дата вашей свадьбы не совпадала с большими религиозными праздниками. Так, нельзя венчаться в церкви в такие даты:

  • 6 января — Святое Богоявление. Крещение Господне
  • 2 февраля — Сретение Господне
  • 25 марта — Благовещение Пресвятой Богородицы
  • 28 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье)
  • 5 мая — Пасха (Светлое Христово Воскресение)
  • 9 мая — Вознесение Господне
  • 6 августа — Преображение Господне
  • 14 сентября — Воздвижение Креста Господня
  • 21 ноября — Введение в храм Пресвятой Богородицы
  • 25 декабря — Рождество Христово
Пара, венчающаяся в церкви
Пара, венчающаяся в церкви. Фото: Pinterest

Наиболее благоприятные месяцы для женитьбы

Выбирая сезон, когда жениться, многие обращают внимание на то, какой будет погода на улице. Зимой кому-то еще холодно, однако можно создать красивую сказку на свадьбе, а весной очень трудно предсказать погоду, хотя можно создать романтику на природе.

Летом очень жарко, но много вариантов празднования свадьбы на природе, а вот осенью часто плохая погода, но все вокруг становится желтым, поэтому это прекрасное время для фотосессии. Однако стоит знать, в какие месяцы астрологи советуют жениться.

Молодожены, играющие на свадьбу
Молодожены, играющие свадьбу. Фото: Freepik

В этом году лучше жениться в августе, а если точнее — восьмого августа, как говорят астрологи. К тому же они говорят, что в период с пятого по 18 августа также можно жениться. Также крепкими будут союзы, которые будут созданы в следующие месяцы:

  • Май
  • Июль
  • Октябрь
  • Ноябрь

Напомним, мы писали о том, кто будет праздновать свои именины в мае 2024 года.

Раньше мы рассказывали о том, какие традиции существуют в День матери и когда его празднуют украинцы.

Также мы сообщали о том, какие даты в мае 2024 года будут выходными днями.

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