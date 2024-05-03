Коли найкраще грати весілля 2024 — сприятливі дні

Закохана пара, яка грає весілля. Фото: Pexels

Українці, які живуть в умовах воєнного стану, завжди думають над тим, чи на часі грати весілля у такий скрутний період. Якщо ви не хочете чекати на закінчення війни, можете звернути увагу на дати, які є найбільш сприятливими для вінчання 2024 року.

Новини.LIVE розповідає, коли краще вінчатися цього року.

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Найкращі дати для вінчання за церковним календарем

Якщо ви хочете повінчатися в церкві, варто перевірити, щоб дата вашого весілля не співпадало з великими релігійними святами. Тобто, не можна вінчатися в церкві у такі дати:

6 січня — Святе Богоявлення. Хрещення Господнє

2 лютого — Стрітення Господнє

25 березня — Благовіщення Пресвятої Богородиці

28 квітня — Вхід Господній до Єрусалима (Вербна Неділя)

5 травня — Великдень (Світле Христове Воскресіння)

9 травня — Вознесіння Господнє

6 серпня — Преображення Господнє

14 вересня — Воздвиження Хреста Господнього

21 листопада — Введення в храм Пресвятої Богородиці

25 грудня — Різдво Христове

Пара, яка вінчається в церкві. Фото: Pinterest

Найбільш сприятливі місяці для одруження

Обираючи сезон, коли одружуватися, багато людей звертають увагу на те, якою буде погода надворі. Взимку деяким ще холодно, проте можна створити красиву казку на весіллі, а навесні дуже важко передбачити погоду, хоча можна створити романтику на природі.

Влітку дуже спекотно, але є багато варіантів святкування весілля на природі, а ось восени часто погана погода, але все навколо стає жовтим, тому це чудовий час для фотосесії. Проте варто знати, в які місяці астрологи радять одружуватися.

Молодята, які грають весілля. Фото: Freepik

Цього року краще одружуватися у серпні, а якщо точніше — то восьмого серпня, як кажуть астрологи. До того ж вони кажуть, що у період з п’ятого до 18 серпня також можна одружуватися. Також міцними будуть союзи, які будуть створені у такі місяці:

Травень

Липень

Жовтень

Листопад

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