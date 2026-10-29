Головоломка на рисунке со скрипачом. Фото: Jagranjosh

На этих двух рисунках улыбающийся музыкант играет на скрипке. Его одежда, прическа и даже положение рук кажутся абсолютно одинаковыми. Но художник подготовил небольшую ловушку для ваших глаз. На самом деле между изображениями спрятаны три различия. Попробуйте найти их всего за 37 секунд и проверьте, насколько вы внимательны к мелочам.

Эту интересную головоломку предложило издание Jagran Josh, передает Новини.LIVE.

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Головоломка на внимательность — найдите три различия

Перед вами две яркие картинки, на которых изображен молодой скрипач. Он одет в синий пиджак и белую рубашку. На шее — красивый красный галстук-бабочка. Музыкант держит скрипку и увлеченно играет на ней.

Художник незаметно изменил три детали, которые вам нужно найти. На выполнение задания у вас есть всего 37 секунд.

Готовы проверить свою наблюдательность? Установите таймер и начинайте внимательно сравнивать оба рисунка.

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Не спешите рассматривать только лицо и одежду скрипача. Возможно, самые важные подсказки скрываются совсем в другом месте.

Головоломка на рисунке со скрипачом. Фото: Jagranjosh

Время истекло! Удалось ли вам найти все три различия?

Если вы справились за 37 секунд, можете гордиться своей внимательностью. А если заметили только одно или два различия, попробуйте ещё раз, но уже без таймера.

Где спрятаны три различия — правильный ответ

На самом деле все три различия расположены совсем рядом, однако из-за большого количества мелких деталей их легко пропустить. Первое отличие спрятано на корпусе скрипки. Второе касается пальцев руки, которой музыкант держит смычок. А третье можно заметить на конце грифа скрипки, возле колков для настройки струн.

На изображении ниже все три различия отмечены, поэтому вы можете проверить свой ответ.

Головоломка на рисунке со скрипачом. Фото: Jagranjosh

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