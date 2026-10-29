Тест на IQ со скрипачом: найдите три отличия за 37 секунд
На этих двух рисунках улыбающийся музыкант играет на скрипке. Его одежда, прическа и даже положение рук кажутся абсолютно одинаковыми. Но художник подготовил небольшую ловушку для ваших глаз. На самом деле между изображениями спрятаны три различия. Попробуйте найти их всего за 37 секунд и проверьте, насколько вы внимательны к мелочам.
Эту интересную головоломку предложило издание Jagran Josh, передает Новини.LIVE.
Головоломка на внимательность — найдите три различия
Перед вами две яркие картинки, на которых изображен молодой скрипач. Он одет в синий пиджак и белую рубашку. На шее — красивый красный галстук-бабочка. Музыкант держит скрипку и увлеченно играет на ней.
Художник незаметно изменил три детали, которые вам нужно найти. На выполнение задания у вас есть всего 37 секунд.
Готовы проверить свою наблюдательность? Установите таймер и начинайте внимательно сравнивать оба рисунка.
Не спешите рассматривать только лицо и одежду скрипача. Возможно, самые важные подсказки скрываются совсем в другом месте.
Время истекло! Удалось ли вам найти все три различия?
Если вы справились за 37 секунд, можете гордиться своей внимательностью. А если заметили только одно или два различия, попробуйте ещё раз, но уже без таймера.
Где спрятаны три различия — правильный ответ
На самом деле все три различия расположены совсем рядом, однако из-за большого количества мелких деталей их легко пропустить. Первое отличие спрятано на корпусе скрипки. Второе касается пальцев руки, которой музыкант держит смычок. А третье можно заметить на конце грифа скрипки, возле колков для настройки струн.
На изображении ниже все три различия отмечены, поэтому вы можете проверить свой ответ.
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