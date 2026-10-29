Головоломка на малюнку зі скрипалем. Фото: Jagranjosh

На цих двох малюнках усміхнений музикант грає на скрипці. Його одяг, зачіска та навіть положення рук здаються абсолютно однаковими. Але художник підготував невеличку пастку для ваших очей. Насправді між зображеннями заховані три відмінності. Спробуйте знайти їх лише за 37 секунд і перевірте, наскільки ви уважні до дрібниць.

Цю цікаву головоломку запропонувало видання Jagran Josh, передає Новини.LIVE.

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Головоломка на уважність — знайдіть три відмінності

Перед вами дві яскраві картинки, на яких зображений молодий скрипаль. Він одягнений у синій піджак та білу сорочку. На шиї гарний червоний метелик. Музикант тримає скрипку й захоплено грає на ній.

Художник непомітно змінив три деталі, які вам потрібно відшукати. На виконання завдання у вас є лише 37 секунд.

Готові перевірити свою спостережливість? Встановіть таймер і починайте уважно порівнювати обидва малюнки.

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Головоломка на малюнку зі скрипалем. Фото: Jagranjosh

Час вийшов! Чи вдалося вам знайти всі три відмінності?

Якщо ви впоралися за 37 секунд, можете пишатися своєю уважністю. А якщо помітили лише одну чи дві розбіжності, спробуйте ще раз, але вже без таймера.

Де заховані три відмінності — правильна відповідь

Насправді всі три відмінності розташовані зовсім поруч, проте через велику кількість дрібних деталей їх легко пропустити. Перша відмінність захована на корпусі скрипки. Друга стосується пальців руки, якою музикант тримає смичок. А третю можна помітити на кінці грифа скрипки, біля кілків для налаштування струн.

На зображенні нижче всі три відмінності позначено, тому ви можете перевірити свою відповідь.

Головоломка на малюнку зі скрипалем. Фото: Jagranjosh

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