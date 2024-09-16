Сложный тест на внимание — найдите на фотографии собаку за 10 секунд

Тест на внимание провалили 83% — найдите на фото собаку за 10 секунд
16 сентября 2024 06:00
Где собачка? Фото: Reddit
Попробуйте найти игривую собачку, скрывающуюся в снегу на спокойной зимней фотографии. Если быстро справитесь, значит ваше внимание к мелким деталям находится на самом высоком уровне.
Задание предложила The Sun.
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Оптическая головоломка "Собачка"
Посмотрите на фото, сможете ли вы заметить скрывающееся в снегу животное?
Преимущества головоломок и оптических иллюзий
- Постоянно тренируя мозг, вы улучшаете способность сосредотачиваться и замечать детали.
- Исследования показали, что люди, регулярно испытывающие себя с помощью оптических иллюзий и головоломок, испытывают значительные улучшения в навыках решения проблем, концентрации и внимания.
- Улучшение концентрации и внимания может помочь предотвратить ухудшение когнитивных функций в пожилом возрасте.
- Оптические иллюзии могут улучшить зрение.
Уже нашли собаку? Сравните свой ответ с правильным.
Правильный ответ
Ранее мы предлагали решить не менее причудливые оптические головоломки — здесь и здесь.
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