Сложный тест на внимание — найдите на фотографии собаку за 10 секунд

Где собачка? Фото: Reddit

Попробуйте найти игривую собачку, скрывающуюся в снегу на спокойной зимней фотографии. Если быстро справитесь, значит ваше внимание к мелким деталям находится на самом высоком уровне.

Задание предложила The Sun.

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Посмотрите на фото, сможете ли вы заметить скрывающееся в снегу животное?

Преимущества головоломок и оптических иллюзий

Постоянно тренируя мозг, вы улучшаете способность сосредотачиваться и замечать детали.

Исследования показали, что люди, регулярно испытывающие себя с помощью оптических иллюзий и головоломок, испытывают значительные улучшения в навыках решения проблем, концентрации и внимания.

Улучшение концентрации и внимания может помочь предотвратить ухудшение когнитивных функций в пожилом возрасте.

Оптические иллюзии могут улучшить зрение.

Уже нашли собаку? Сравните свой ответ с правильным.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали решить не менее причудливые оптические головоломки — здесь и здесь.