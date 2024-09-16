Складний тест на увагу — знайдіть на фотографії собаку за 10 секунд

Тест на увагу провалили 83% — знайдіть на фото собаку за 10 секунд
16 вересня 2024 06:00
Де собачка? Фото: Reddit
Спробуйте знайти грайливу собачку, що ховається в снігу на спокійній зимовій фотографії. Якщо швидко впораєтеся, значить ваша увага до дрібних деталей знаходиться на найвищому рівні.
Завдання запропонувала The Sun.
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Подивіться на фото, чи зможете ви помітити тварину, яка ховається в снігу?
Переваги головоломок та оптичних ілюзій
- Постійно тренуючи мозок, ви покращуєте здатність зосереджуватися та помічати деталі.
- Дослідження показали, що люди, які регулярно випробовують себе за допомогою оптичних ілюзій та головоломок, відчувають значні покращення в навичках розв'язання проблем, концентрації та уваги.
- Поліпшення концентрації та уваги може допомогти запобігти погіршенню когнітивних функцій у літньому віці.
- Оптичні ілюзії можуть покращити зір.
Вже знайшли собаку? Порівняйте свою відповідь з правильною.
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували розв'язати не менш чудернацькі оптичні головоломки — тут і тут.
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