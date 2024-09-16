Складний тест на увагу — знайдіть на фотографії собаку за 10 секунд

Де собачка? Фото: Reddit

Спробуйте знайти грайливу собачку, що ховається в снігу на спокійній зимовій фотографії. Якщо швидко впораєтеся, значить ваша увага до дрібних деталей знаходиться на найвищому рівні.

Завдання запропонувала The Sun.

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Оптична головоломка "Собачка"

Подивіться на фото, чи зможете ви помітити тварину, яка ховається в снігу?

Переваги головоломок та оптичних ілюзій

Постійно тренуючи мозок, ви покращуєте здатність зосереджуватися та помічати деталі.

Дослідження показали, що люди, які регулярно випробовують себе за допомогою оптичних ілюзій та головоломок, відчувають значні покращення в навичках розв'язання проблем, концентрації та уваги.

Поліпшення концентрації та уваги може допомогти запобігти погіршенню когнітивних функцій у літньому віці.

Оптичні ілюзії можуть покращити зір.

Вже знайшли собаку? Порівняйте свою відповідь з правильною.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували розв'язати не менш чудернацькі оптичні головоломки — тут і тут.