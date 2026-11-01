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Только самые внимательные заметят кролика среди кошек за 5 секунд

Ua ru
1 ноября 2026 07:25
Тест на внимательность: найдите одного кролика среди кошек за 5 секунд Фото: JagranJosh
Рисунок-головоломка с кошками и кроликом. Фото: JagranJosh

На этом милом рисунке собрались забавные котики. Рыжие, серые, белые, коричневые и черные пушистики расположились так плотно друг к другу, что глаза просто разбегаются. Но среди них искусно спрятался один незваный гость. Заметить его будет непросто. Так что эта головоломка точно будет интересной. Попробуйте найти кролика всего за 5 секунд.

Этим тестом на внимательность поделилось британское издание The Sun, передает Новини.LIVE.

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Головоломка на внимательность — найдите кролика за 5 секунд

Перед вами яркая иллюстрация, на которой изображены десятки кошек с разными мордочками. Одни улыбаются, другие кажутся серьезными или забавными. Кажется, что все животные на картинке относятся к одному виду. Однако это не так. Среди кошачьей толпы притаился маленький кролик. Ваша задача — найти его всего за 5 секунд.

Готовы проверить свою наблюдательность? Установите таймер и начинайте внимательно рассматривать рисунок. Не позволяйте разноцветным котикам отвлекать вас от поисков.

 

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Малюнок-головоломка з котами та кроликом
Рисунок-головоломка с кошками и кроликом. Фото: JagranJosh

Время истекло! Удалось ли вам заметить кролика?

Если вы справились за отведенное время, можете гордиться своей внимательностью. А если животное так и осталось незамеченным, попробуйте еще раз, но уже без таймера.

Где спрятался кролик — правильный ответ

На самом деле хитрый кролик притаился в нижней половине рисунка, чуть правее центра. У него белая шерсть, поэтому он прекрасно сливается с соседними котиками. Но есть одна маленькая деталь, которая его выдает. Это два передних зуба, которых нет у других животных на изображении.

На картинке ниже кролик обведен красным кружком, поэтому вы можете проверить свой ответ.

 

Малюнок-головоломка з котами та кроликом
Рисунок-головоломка с кошками и кроликом. Фото: JagranJosh

Делимся другими интересными головоломками

Найдите пять лимонов на рисунке с желтыми птенцами всего за 20 секунд.

На хитроумном рисунке найдите три яблока, спрятанных среди помидоров, за 10 секунд.

На картинке среди цветов нужно найти три маленьких сердечка, а на все у вас есть всего 20 секунд.

головоломка тест на внимательность
Анна Тищук - редактор
Автор:
Анна Тищук

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