Малюнок-головоломка з котами та кроликом. Фото: JagranJosh

На цьому милому малюнку зібралися кумедні котики. Руді, сірі, білі, коричневі та чорні пухнастики настільки щільно розташувалися один біля одного, що очі просто розбігаються. Але серед них майстерно заховався один непроханий гість. Помітити його буде непросто. Тож ця головоломка точно буде цікавою. Спробуйте знайти кролика лише за 5 секунд.

Цим тестом на уважність поділилось британське видання The Sun, передає Новини.LIVE.

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Головоломка на уважність — знайдіть кролика за 5 секунд

Перед вами яскрава ілюстрація, на якій зображені десятки котів із різними мордочками. Одні усміхаються, інші здаються серйозними або кумедними. Здається, що всі тварини на картинці належать до одного виду. Проте це не так. Серед котячого натовпу причаївся маленький кролик. Ваше завдання — знайти його лише за 5 секунд.

Готові перевірити свою спостережливість? Встановіть таймер і починайте уважно розглядати малюнок. Не дозволяйте різнокольоровим котикам відволікати вас від пошуків.

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Малюнок-головоломка з котами та кроликом. Фото: JagranJosh

Час вийшов! Чи вдалося вам помітити кролика?

Якщо ви впоралися за відведений час, можете пишатися своєю уважністю. А якщо тварина так і залишилася непоміченою, спробуйте ще раз, але вже без таймера.

Де заховався кролик — правильна відповідь

Насправді хитрий кролик причаївся в нижній половині малюнка, трохи правіше від центру. Він має біле хутро, тому чудово зливається із сусідніми котиками. Але є одна маленька деталь, яка його видає. Це два передні зуби, яких немає в інших тварин на зображенні.

На картинці нижче кролика обведено червоним колом, тому ви можете перевірити свою відповідь.

Малюнок-головоломка з котами та кроликом. Фото: JagranJosh

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