Модный цвет педикюра 2024 — какой сделать, чтобы подходил под все образы

Женщина, которая делает себе педикюр в ванной. Фото: Posta

Приближается сезон открытой обуви, поэтому самое время позаботиться о том, как будут выглядеть ваши ножки в босоножках или шлепанцах. В частности, стоит знать о педикюре, который не только можно уместно подобрать под открытую обувь, но еще и не захочется менять в течение всего года.

Об этом рассказывает Women.

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Сливочный желтый педикюр

Это один из самых популярных педикюров в 2024 году, ведь такой цвет точно привлечет внимание окружающих. Такой оттенок желтого цвета, как и пастельный, прекрасно подходит как для весны, так и для раннего лета, поэтому стилисты советуют его сделать в этом году.

Сливочный желтый педикюр на ногах. Фото: Pinterest

Синий педикюр всех оттенков

Ни одна девушка или женщина точно никогда не сможет прогадать с синим педикюром на ножках. Если для вас все ногти синего цвета являются перебором, можно комбинировать разные оттенки такого цвета. Как утверждает известный мастер по маникюру и педикюру Дебора Липпманн, в этом году в теплые месяцы женщины могут заметить неожиданную популярность этого педикюра.

Красивый педикюр синего цвета. Фото: Pinterest

Хромированный педикюр

Ногти таких оттенков несколько лет назад разорвали мир и стали настоящим трендом. Но это не изменится в ближайшее время, ведь хромированный педикюр останется одним из самых модных и актуальных и в 2024 году.

Стильный хромированный педикюр. Фото: Pinterest

Мятный педикюр

Считается, что оттенки матчи и зеленой мяты действуют на человека как успокаивающие препараты. Поэтому и в этом году педикюр такого цвета будет не только уместен из-за его влияния на человека, но и довольно популярным.

Нежный педикюр мятного оттенка. Фото: Pinterest

Бежевый педикюр

Бежевый цвет — это та классика, которая никогда не уйдет, поэтому и в этом году педикюр такого оттенка считается одним из самых модных. Мастера по ногтям называют такой педикюр "тихой роскошью", и это не просто так, ведь ногти с этим цветом сразу выглядят элегантно.

Блестящий педикюр бежевого цвета. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, как правильно комбинировать педикюр и открытую обувь весной-летом 2024 года.

Раньше мы рассказывали о том, какой женский педикюр будет самым модным в 2024 году.

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