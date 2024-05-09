Модний колір педікюра 2024 — який зробити, щоб підходив під всі образи

Трендові відтінки для педикюра 2024 року — кольори, які підходять під всі образи
Наближається сезон відкритого взуття, тому саме час подбати про те, який вигляд матимуть ваші ніжки в босоніжках або шльопанцях. Зокрема, варто знати про педикюр, який не тільки можна доречно підібрати під відкрите взуття, а ще й не захочеться змінювати протягом всього року.
Про це розповідає Women.
Нові тренди педикюру 2024
Вершковий жовтий педикюр
Це один з найпопулярніших педикюрів у 2024 році, адже такий колір точно приверне увагу оточуючих. Такий відтінок жовтого кольору, як і пастельний, чудово підходить як для весни, так і для раннього літа, тому стилісти радять його зробити цього року.
Сині педикюр усіх відтінків
Жодна дівчина або жінка точно ніколи не зможе прогадати із синім педикюром на ніжках. Якщо для вас всі нігті синього кольору є перебором, можна комбінувати різні відтінки такого кольору. Як стверджує відома майстриня з манікюру та педикюру Дебора Ліппманн, цього року в теплі місяці жінки можуть помітити неочікувану популярність цього педикюру.
Хромований педикюр
Нігті таких відтінків декілька років тому розірвали світ і стали справжнім трендом. Та це не зміниться найближчим часом, адже хромований педикюр залишиться одним з наймодніших і найактуальніших і в 2024 році.
М'ятний педикюр
Вважається, що відтінки матчі та зеленої м’яти діють на людину, немов заспокійливі препарати. Тому і цього року педикюр такого кольору буде не тільки доречним через його вплив на людину, а й досить популярним.
Бежевий педикюр
Бежевий колір — це та класика, яка ніколи не піде геть, тому і цього року педикюр такого відтінку вважається одним з наймодніших. Майстри з нігтів називають такий педикюр "тихою розкішшю", і це не просто так, адже нігті з цим кольором одразу мають елегантний вигляд.
Нагадаємо, ми писали про те, як правильно комбінувати педикюр і відкрите взуття навесні-влітку 2024 року.
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