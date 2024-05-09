Модний колір педікюра 2024 — який зробити, щоб підходив під всі образи

Жінка, яка робить собі педикюр у ванній. Фото: Posta

Наближається сезон відкритого взуття, тому саме час подбати про те, який вигляд матимуть ваші ніжки в босоніжках або шльопанцях. Зокрема, варто знати про педикюр, який не тільки можна доречно підібрати під відкрите взуття, а ще й не захочеться змінювати протягом всього року.

Про це розповідає Women.

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Вершковий жовтий педикюр

Це один з найпопулярніших педикюрів у 2024 році, адже такий колір точно приверне увагу оточуючих. Такий відтінок жовтого кольору, як і пастельний, чудово підходить як для весни, так і для раннього літа, тому стилісти радять його зробити цього року.

Вершковий жовтий педикюр на ногах. Фото: Pinterest

Сині педикюр усіх відтінків

Жодна дівчина або жінка точно ніколи не зможе прогадати із синім педикюром на ніжках. Якщо для вас всі нігті синього кольору є перебором, можна комбінувати різні відтінки такого кольору. Як стверджує відома майстриня з манікюру та педикюру Дебора Ліппманн, цього року в теплі місяці жінки можуть помітити неочікувану популярність цього педикюру.

Красивий педикюр синього кольору. Фото: Pinterest

Хромований педикюр

Нігті таких відтінків декілька років тому розірвали світ і стали справжнім трендом. Та це не зміниться найближчим часом, адже хромований педикюр залишиться одним з наймодніших і найактуальніших і в 2024 році.

Стильний хромований педикюр. Фото: Pinterest

М'ятний педикюр

Вважається, що відтінки матчі та зеленої м’яти діють на людину, немов заспокійливі препарати. Тому і цього року педикюр такого кольору буде не тільки доречним через його вплив на людину, а й досить популярним.

Ніжний педикюр м'ятного відтінку. Фото: Pinterest

Бежевий педикюр

Бежевий колір — це та класика, яка ніколи не піде геть, тому і цього року педикюр такого відтінку вважається одним з наймодніших. Майстри з нігтів називають такий педикюр "тихою розкішшю", і це не просто так, адже нігті з цим кольором одразу мають елегантний вигляд.

Блискучий педикюр бежевого кольору. Фото: Pinterest

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