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Трендові відтінки для педикюра 2024 року — кольори, які підходять під всі образи

9 травня 2024 19:57
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Модний колір педікюра 2024 — який зробити, щоб підходив під всі образи
Жінка, яка робить собі педикюр у ванній. Фото: Posta
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Наближається сезон відкритого взуття, тому саме час подбати про те, який вигляд матимуть ваші ніжки в босоніжках або шльопанцях. Зокрема, варто знати про педикюр, який не тільки можна доречно підібрати під відкрите взуття, а ще й не захочеться змінювати протягом всього року.

Про це розповідає Women.

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Вершковий жовтий педикюр

Це один з найпопулярніших педикюрів у 2024 році, адже такий колір точно приверне увагу оточуючих. Такий відтінок жовтого кольору, як і пастельний, чудово підходить як для весни, так і для раннього літа, тому стилісти радять його зробити цього року.

Сливочный желтый педикюр на ногах
Вершковий жовтий педикюр на ногах. Фото: Pinterest

Сині педикюр усіх відтінків

Жодна дівчина або жінка точно ніколи не зможе прогадати із синім педикюром на ніжках. Якщо для вас всі нігті синього кольору є перебором, можна комбінувати різні відтінки такого кольору. Як стверджує відома майстриня з манікюру та педикюру Дебора Ліппманн, цього року в теплі місяці жінки можуть помітити неочікувану популярність цього педикюру.

Красивый педикюр синего цвета
Красивий педикюр синього кольору. Фото: Pinterest

Хромований педикюр

Нігті таких відтінків декілька років тому розірвали світ і стали справжнім трендом. Та це не зміниться найближчим часом, адже хромований педикюр залишиться одним з наймодніших і найактуальніших і в 2024 році. 

Стильный хромированный педикюр
Стильний хромований педикюр. Фото: Pinterest

М'ятний педикюр

Вважається, що відтінки матчі та зеленої м’яти діють на людину, немов заспокійливі препарати. Тому і цього року педикюр такого кольору буде не тільки доречним через його вплив на людину, а й досить популярним.

Нежный педикюр мятного оттенка
Ніжний педикюр м'ятного відтінку. Фото: Pinterest

Бежевий педикюр

Бежевий колір — це та класика, яка ніколи не піде геть, тому і цього року педикюр такого відтінку вважається одним з наймодніших. Майстри з нігтів називають такий педикюр "тихою розкішшю", і це не просто так, адже нігті з цим кольором одразу мають елегантний вигляд.

Блестящий педикюр бежевого цвета
Блискучий педикюр бежевого кольору. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно комбінувати педикюр і відкрите взуття навесні-влітку 2024 року. 

Раніше ми розповідали про те, який жіночий педикюр буде наймоднішим у 2024 році. 

Також ми повідомляли про те, який вишуканий манікюр вважається новим трендом весни 2024 року. 

мода
педикюр
краса
мода-2024

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